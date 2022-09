Zenbook 17 Fold OLED ausprobiert: Wie gut ist Asus' Riesen-Foldable?

Design & Konzept

Highlight des Zenbook 17 Fold OLED ist natürlich das faltbare OLED-DIsplay, das aufgeklappt 17,3 Zoll misst. Damit ist das Notebook kompakter als ein herkömmliches 17-Zoll-Notebook, kann aber theoretisch dieselbe Anzeigefläche bieten. Dafür stellt Ihr das aufgeklappte Notebook vertikal auf und nutzt es mit Maus und Tastatur. Für unterwegs klappt Ihr das Foldable zusammen und tippt auf der unteren Hälfte des Displays.

Gefällt:

Flex-Display ohne sichtbare Falte

Ultrakompakt für ein 17-Zoll-Display

Sehr hochwertig für ein Erstlings-Modell

Gefällt nicht:

Dicker als herkömmliche Notebooks

Verbindung zur externen Tastatur nicht verzögerungsfrei

Stark fingerabdruckanfällig

Bei der Vorstellung des Zenbook 17 Fold OLED drehte sich alles um die neuen Möglichkeiten, die das neuartige Design mit sich bringt. Beim Roundtable musste sogar jeder Anwesende verraten, welches der liebste Einsatzzweck ist. Und tatsächlich lassen sich mit dem fast 4.000 Euro teuren "Foldable-Notebook" (Anmerkung von Stefan: "Sind nicht alle Notebooks 'foldable'?") viele Arbeitseinsätze realisieren.

Mit aufgelegter Tastatur verwandelt Ihr das Fold in ein ultrateures Notebook. / © NextPit

Denn das Zenbook 17 Fold OLED kommt mit einer abnehmbaren Tastatur, die sich herrlich leichtgängig über eine der Seiten legt. Das vorinstallierte Windows 11 erkennt direkt, dass eine Tastatur aufgelegt wurde und zeigt folglich alle Inhalte auf der oberen Seite an. So könnt Ihr das Notebook wie ein herkömmliches Modell ohne flexibles Display nutzen.

Nehmt Ihr die Tastatur ab, könnt Ihr wahlweise auch mit einer virtuellen Tastatur arbeiten. Aber wer will das schon. Stattdessen könnt ihr das Foldable ganz aufklappen und wie ein überdimensionales Tablet nutzen. Das wäre also der zweite Einsatzzweck, den Lenovo bei der Konzeption im Sinn hatte. Das recht hohe Gewicht von 1,5 Kilogramm ohne Tastatur macht aus dem Sofa-Surfen aber einen wahren Kraftakt.

Wirklich clever finde ich hingegen Lenovos Vorschlag, das aufgeklappte Tablet über den integrierten Standfuß und die Tastatur als Desktop-Ersatz zu nutzen. Aus dem kompakten Format, das eigentlich einem 13-Zoll-Notebook ähnelt, klappt Ihr so in der Bahn, im Flugzeug oder im Café einen PC mit 17-Zoll-Display auf. Das ist schon gewaltig, auch wenn Ihr Filme oder Serien schauen wollt.

Aufgeklappt misst das Zenbook 17 Fold OLED knapp 17 Zoll. / © NextPit

Das Display selbst ist dank OLED-Technologie kontrastreich und dank einer Auflösung von bis zu 2.650 x 1.920 Pixeln ausreichend scharf, auch wenn man sich bei einem derart teuren Notebook mehr gewünscht hätte. Zugeklappt schrumpft die Anzeige auf 12,5 Zoll und bietet mit 1.920 x 1.280 Pixeln gerade einmal Full-HD. Dafür sind die Formate 4:3 (aufgeklappt) und 3:2 (zugeklappt) für das mobile Arbeiten hervorragend.

Das OLED-Display deckt den DCI-P3-Farbraum zudem zu 100 Prozent ab. Damit das Multitasking zudem in jedem Modus zufriedenstellend funktioniert, integriert Lenovo ein Feature zur Unterteilung des Bildschirms im Zenbook 17 Fold OLED. Per Fingertipp werden Fenster in zwei oder drei Displaybereichen angezeigt.

Die Haltbarkeit garantiert Asus für fünf Jahre, beziehungsweise 30.000x Auf- oder Zuklappen. Rein rechnerisch könnt Ihr das Notebook also 10 bis 15x am Tag aufklappen, was für die meisten Nutzer:innen ausreichen sollte. Habt Ihr, wie ich, schon viele Foldable-Smartphones gesehen, fällt eine Sache zudem auf: eine Falte ist in der Mitte des Fold-OLED-Displays kaum zu erkennen. Ihr merkt sie eher, wenn Ihr mit dem Finger drüberfahrt. Ob das auch nach 30.000x Aufklappen der Fall ist, wage ich aktuell zu bezweifeln.