Asus Zenfone 10 im Test: klein, kompakt und manchmal böse!

Wenn es um ein kompaktes Flaggschiff-Smartphone geht, kommt neben dem Sony Xperia 5 IV (Test) oder dem Samsung Galaxy S23 (Test) ab heute auch das Asus Zenfone 10 infrage. Die Taiwaner wollen mit dem neuesten Flaggschiff-Prozessor, einer 6-Achsen-Gimbal-Stabilisierung und kabellosem Laden überzeugen. Der Test von nextpit klärt, ob das Konzept aufgeht.

Pro Performance ohne Ende

Klein, kompakt und handlich

3,5-mm-Audio-Klinkenbuchse

Viele nützliche Zusatzfunktionen Contra Wo ist die 2-MP-Makro-Kamera?

Rahmen wird sehr heiß

Mäßige Update-Politik

Kein microSD-Slot

Asus hat sich die Kritik der vergangenen Jahre zu Herzen genommen. Der Power-Button samt Fingerabdrucksensor ist jetzt an der richtigen Position, kabelloses Laden klappt jetzt mit 15 W, und auch das Material der Rückseite ist im Zenfone 10 deutlich besser verarbeitet und somit nicht nur Fingerabdruck-resistent, sondern liegt insgesamt sicher in der Hand. Das Asus Zenfone 10 bietet eine überragende Haptik, liegt sehr gut und sicher in der Hand. / © nextpit Weiterhin hat der taiwanische Konzern auch gleich mal das Kamera-Setup überarbeitet und liefert wirklich gute Foto-Ergebnisse bei Tag und auch in der Nacht. Etwas unangenehm stößt der Snapdragon 8 Gen 2 auf. Nicht weil es ihm an Performance mangelt – das ganz gewiss nicht – sondern eher, weil der Aluminiumrahmen bei extrem starker Belastung wirklich heiß werden kann. So heiß, dass Ihr das Zenfone nicht länger in der Hand halten wollt. Die Update-Politik bedarf noch Nachbesserung aus Taiwan – dafür kann aber das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Asus Zenfone 10: Design und Verarbeitung Das Asus Zenfone 10 lässt auf den ersten Blick kaum optische Veränderungen zu seinem Vorgänger, dem Asus Zenfone 9 (Test), erkennen. Das ist per se nicht schlecht, eher im Gegenteil. Aufgrund der angerauten Rückseite liegt das kompakte Smartphone sehr gut in der Hand. Das Gewicht von 172 g fällt weder in der Hand, noch in der Hose unangenehm auf. Gefällt: Klein, kompakt und handlich

Alles da, wo es hingehört Gefällt nicht: Fingerabdrucksensor unzuverlässig Alle Tasten sitzen an der richtigen Position! / © nextpit Auch der von Ben beim 9er noch beanstandete Power- und Standby-Button ist samt Fingerabdrucksensor nun an der richtigen Position, wenngleich der in unserem Test nicht immer auf Anhieb den gespeicherten Abdruck erkannte. Allerdings halte ich das Smartphone in der linken Hand, und in meinem Fall leitet der linke Zeigefinger den Entsperr-Prozess ein. Es gibt so ein, zwei Hersteller, bei denen man sich auch in der Flaggschiffklasse auf eine analoge Klinkenbuchse verlassen kann. Sony und Asus fallen mir da ganz spontan ein. Auch an Stereo-Lautsprecher hat man gedacht, welche dank "Dirac Virtuo" und individuellen Einstellungen ganz passabel klingen. Natürlich dürften sie einen Tick lauter sein, aber geht das nicht immer? Heutzutage eine Seltenheit: die 3,5 mm große analoge Audio-Klinkenbuchse auf der Oberseite! / © nextpit Das Design ist recht unspektakulär und gefällt von daher schon einmal. Sicher, dem Aluminiumrahmen wird man eine Verwandtschaft zum iPhone nachsagen – geschenkt. Auf der Rückseite erwarten uns oben links zwei kreisrunde, vertikal angeordnete Kameraoptiken, von der die obere für die 50-MP-Hauptkamera vorgesehen ist und aufgrund der 6-Achsen-Stabilisierung ein wenig mehr aus dem Gehäuse schaut. Wirklich störend ist das aber nicht. Auch die gesamte Verarbeitung ist Asus-typisch hervorragend.

Asus Zenfone 10: Display Ein kompaktes Smartphone lässt ein kleines Display vermuten. Doch mit exakten 5,92 Zoll ist der AMOLED-Bildschirm gar nicht so klein wie vermutet. Es lässt sich gut mit einer Hand bedienen und zu unserer Verwunderung sparen die Taiwaner weder an Auflösung noch an der Bildwiederholrate. Gefällt: Schönes Display, auch in grellem Tageslicht

Bis zu 144 Hz (beim Gaming)

Always-on-Display Gefällt nicht: Rand zwischen Rahmen und Display zu groß

Gelegentliche Weigerung der Toucheingabe Viele Bilder pro Sekunde und ein knackig scharfes Display – dafür gibt's aber auch einen unnötig dicken, schwarzen Rand. / © nextpit Insgesamt bietet das Zenfone 10 eine Auflösung von 2.400 x 1.080 px bei einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz – das allerdings nur beim Gaming, was ich an sich recht sympathisch finde. Sonst gibt es bis zu 120 Bilder pro Sekunde auf das 20:9-Panel mit 446 ppi. Das macht auf dem kompakten Smartphone im Hinblick auf Kontrast, Farbdarstellung und Blickwinkel-Stabilität schon einiges her. Allerdings habe ich mit dem unschönen schwarzen und unnötig breiten Rand auch etwas am Bildschirm zu bemängeln. Wenn schon so wenig Platz vorhanden ist, sollte man diesen auch nicht unnötig verschwenden. Wenn auch ein wenig einfacher gestaltet – ein Always on Display gibt es beim Asus Zenfone 10 ebenso. / © nextpit Natürlich bietet Asus Euch einige Einstellungsmöglichkeiten für das durch Corning Gorilla Glass Victus geschützte Display. Von der automatisierten Helligkeit und Bildwiederholrate, bis hin zur optimalen Farbtemperatur in Splendid oder der Animationsgeschwindigkeit von Fenstern, Icons und Apps. [Screenshot] Natürlich bietet das Zenfone 10 auch ein Always-on-Display, wenngleich auch etwas einfacher strukturiert und nicht mit einer Auswahl wie beispielsweise einer MIUI von Xiaomi, aber komplett ausreichend und funktionell. Zu guter Letzt noch eine weitere Kritik: Sporadisch hatte ich das Phänomen, dass Toucheingaben nicht akzeptiert, bzw. ausgeführt wurden. Ich hatte aber keinen nassen Finger, welche diesen Effekt erzielen würde – ich bin tatsächlich ratlos und werde bei neuen Informationen den Test aktualisieren.

Asus Zenfone 10: Software Ich erinnere mich noch an Asus-Zeiten, wo das Smartphones derart mit eigenen Anwendungen überladen war, dass man komplett den Überblick verloren hat. Das hat sich im Jahre 2023 und beim Asus Zenfone 10 geändert. Bloatware gibt es keine, es sei denn, man möchte Facebook und Instagram dazu zählen. Gefällt: Keine Bloatware

Vorinstallierte Asus-Apps sind nützlich Gefällt nicht: Schlechte Update-Politik Bloatware muss man auf dem Asus Zenfone 10 mit der Lupe suchen. / © nextpit Stattdessen finde ich einige nützliche Funktionen in der hauseigenen ZenUI vor, die sich aber nicht zwingend der Nutzerin oder dem Nutzer aufdrängen. Zu nennen wären da der praktische "Back Tap" zum Öffnen unterschiedlicher Anwendungen, das "Edge Tool" für eine Sidebar mit den wichtigsten Anwendungen oder das "Game Genie", das viele spezielle Einstellungen innerhalb eines Spiels – hier Real Racing 3 – zulässt. Zu guter Letzt zieht Ihr durch Sliden auf dem seitlichen Fingerabdrucksensor das Quick-Menü herunter. Die hauseigene App "Game Genie" zeigt sich als durchaus nützliches Tool. / © nextpit Kaum war das Asus Zenfone 10 in der Redaktion angekommen, ging auch gleich ein System-Update auf die neueste Version von Android 13 ein. Der Google-Sicherheitspatch blieb jedoch stabil vom 5. April 2023. Wir stehen unmittelbar vor dem 1. Juli 2023 – hier zeigt sich das wohl noch letzte große Manko des taiwanischen Konzerns: die Update-Politik. Denn diese ist auch beim Zenfone 10 nur: zwei Jahre System- und vier Jahre Sicherheitsupdates. [Screenshot] Man (und Frau) beachte an dieser Stelle das kleine Detail, dass nicht von zwei Systemupdates die Rede ist, sondern zwei Jahre Systemupdates. Bedeutet nach meinem Verständnis nicht zwingend, dass das Zenfone 10 auch Android 15 sehen wird.

Asus Zenfone 10: Performance Das Asus Zenfone hat einen Snapdragon 8 Gen 2 verbaut – also das Neueste und Schnellste, was die kalifornische Chip-Schmiede Qualcomm aktuell zu bieten hat. Was leistungstechnisch beim Zocken der anspruchsvollsten Spiele zu regelmäßigen Wallungen an Freude führt, kann unter Umständen Euren Fingerabdruck maßgeblich für die Zukunft verändern. Gefällt: Das SoC rockt jede Party

Flüssige System-Performance

Ausreichende Speicher-Auswahl Gefällt nicht: Kein microSD-Support

Brennt Euch die Fingerkuppen weg Das Asus Zenfone 10 wird an der Seite wärmer als auf der Rückseite. / © nextpit Denn, wenn Ihr mal den im 4-nm-Prozess gefertigten Octa-Core-Prozessor herausfordert, rächt sich dieser mit einem stark erhitzen Aluminiumrahmen. Ich möchte meinen, so heiß, dass Mimosen wie ich das Smartphone von ihren zarten Klavierfingern trennen müssen. Das ist wohl die Bürde, die ein kompaktes Smartphone tragen muss. Doch zu welchen Leistungen ist das programmierbares Rechenwerk in der Lage? Das möchten wir natürlich mit den typischen Benchmark-Tools herausfinden und vergleichen. Asus Zenfone 10 Sony Xperia 5 IV Samsung Galaxy S23 Motorola Razr 40 Ultra Asus Zenfone 9 Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 3D Mark Wild Life Maxed Out! 6838 Maxed Out! Maxed Out! Maxed Out! 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 13.502 Schlechtester Loop: 6.181 Bester Loop: 8.771 Schlechtester Loop: 4.737 Bester Loop: 11.049

Schlechtester Loop: 6.169 Bester Loop: 7.010 Schlechtester Loop: 3.563 Bester Loop: 10.524

Schlechtester Loop: 5.617 Geekbench 5 Einfach: 1468

Mehrere: 5175 Einfach: 813

Mehrere: 3133 Einfach: 1537

Mehrere: 4807 Einfach: 1303

Mehrere: 3712 Einfach: 1263

Mehrere: 3899 [Screenshot] Okay, die Tests zeigen schon einmal, dass das Asus Zenfone der schnellste Pfeil im Smartphone-Köcher der kompakten Smartphones ist. Denn auch das Samsung Galaxy S23, das eigentlich einen gepimpten Snapdragon 8 Gen 2 verbaut hat, liegt zumindest bei dem "3D Wild Life Stress Test" hinter dem Asus Zenfone 10. Bei der Thematik Speicher zeigt sich Asus wieder vorbildlich: Zwar bietet man keine Unterstützung für eine optionale Speichererweiterung, aber der Kunde bekommt beim Kauf reichlich Auswahl. So stehen die Kombinationen 8/128 GB, 8/256 GB und 6 GB LPDDR5 RAM und 512 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher zur Auswahl. Okay – der ewige Kritiker in mir hätte in der Mitte 12/256 GB als perfekt erachtet, aber irgendwann muss man auch mal die Fresse halten – und dafür ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt – bis zur Kategorie der Kamera. Das Zenfone 10 ist vollgestopft mit allem, was sich ganz oben im Regal befindet. / © nextpit

Asus Zenfone 10: Kamera Asus verbaut auch im Zenfone 10 konsequent auf der Rückseite eine Dual-Hauptkamera. Wenn die Ergebnisse so gut sind wie bei unserem heutigen Test-Exemplar, kann man nur sagen: alles richtig gemacht. Wer hätte es gedacht – aber es braucht wohl nicht zwingend eine dritte 2-MP-Makrokamera auf der Rückseite. Gefällt: Tolle Bilder der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera

Gimbal-Kamera ist kein Marketing-Gag

Videos mit bis zu 8K bei 24 Bildern pro Sekunde Gefällt nicht: Keine Telekamera mit Periskop-Optik

Störender Ring um Selfie-Kamera

Zeitweise krasse Farbunterschiede Die 50-MP-Hauptkamera schaut deutlich mehr aus dem Gehäuse heraus. / © nextpit Ein Flaggschiff-Smartphone mit nur zwei Kameras auf der Rückseite – ist das gesetzlich überhaupt erlaubt? Ja, ist es! Zumindest wenn die Foto-Ergebnisse so gut aussehen wie beim Asus Zenfone 10. Verantwortlich sind dafür eine 50-MP-Hauptkamera und eine 6-Achsen-Gimbal-Stabilisierung (v2.0). Hinter dieser deutlich aus dem Gehäuse ragende Optik befindet sich ein IMX766-Imagesensor von Sony, welcher eine Größe von 1/1,56 Zoll bei einer Blende von f/1.9 besitzt. Die äquivalente Brennweite beträgt 24 mm. Darunter befindet sich eine 13-MP-Weitwinkel-Kamera mit einem Sichtfeld von 120 Grad und einer Blende von f/2.2. Die Frontkamera, welche – warum und wie auch immer – besonders deutlich sichtbar oben links im Display im Punch-Hole-Design platziert ist, bietet eine Auflösung von 32 MP. Das ist schon eine Ansage, wenngleich die Fotos oberes Mittelmaß sind. Die Punch-Hole-Frontkamera hätte man auch ein wenig dezenter verbauen können. / © nextpit Seine Stärken spielt das Asus Zenfone 10 auf der Rückseite aus – klar wäre eine Periskop-Kamera das Sahnehäubchen auf unserer Dual-Kamera. Zumal die maximale Vergrößerung schon bei der 8-fachen Zoomstufe endet. Jedoch nicht mit einem gänzlich schlechtem Ergebnis wie beim Motorola Razr 40 Ultra (zum Test). Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Makroaufnahme © nextpit Makroaufnahme © nextpit Makroaufnahme © nextpit gezoomtes Foto © nextpit Portrait-Modus (ohne Tiefenschärfe) © nextpit Portrait-Modus (Tiefenschärfe 5) © nextpit Portrait-Modus (Tiefenschärfe 10) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Weitwinkel-Aufnahme (0,6x) © nextpit Weitwinkel-Aufnahme (0,6x) © nextpit Tagesaufnahme mit der Hauptkamera (1x) © nextpit 2-facher Zoom © nextpit 5-facher Zoom © nextpit 8-facher Zoom © nextpit Tagesaufnahme mit der 32-MP-Frontkamera © nextpit Tagesaufnahme mit der 32-MP-Frontkamera © nextpit Abend-Dämmerung mit der Hauptkamera (1x) © nextpit Nachtaufnahme mit der Hauptkamera (Night-Mode) © nextpit Nachtaufnahme mit der Hauptkamera (Foto-Mode) © nextpit Auch ganz im Gegensatz zur Lenovo-Tochter macht das Zenfone 10 auch bei Nacht recht ansehnliche Fotos. Neben der ordentlichen Lichtstärke leisten vermutlich das 6-Achsen-Gimbal als Hardware-Anti-Shake-OIS und der zum Vorgänger verbesserte Softwarealgorithmus für die elektronische Bildstabilisierung (EIS) sowie ein schneller Autofokus ihre entsprechenden Dienste. Videos fängt das Zenfone 10 übrigens mit 8k und 24 Bildern pro Sekunde ein.

Asus Zenfone 10: Akku Asus verbaut im Zenfone 10 einen 4.300 mAh starken Akku. Neben dem im Verpackungsinhalt erhältlichem 30-Watt-Netzteil, lässt sich das kompakte Smartphone dieses Jahr auch kabellos mit maximalen 15 Watt laden, wenngleich nicht jede Dockingstation mit dem Zenfone 10 kompatibel ist. Das liegt aber an der Höhe, auf der die Induktoren im Zenfone 10 verbaut sind. Gefällt: Überraschend gute Akkulaufzeit

30-W-Netzgerät im Lieferumfang enthalten

Drahtloses Laden (15 W) Gefällt nicht: 15-W-"HyperCharge" ist nicht so schnell

Nicht jedes Qi-Ladedock funktioniert Und ein weiterer Kritikpunkt geht mir über die Lippen, der die tatsächliche Ladezeit anbelangt. Mir ist bewusst, dass dies von Vielen als nicht so wichtig erachtet wird, erwähnen möchte ich es dennoch. So bringen 5 Minuten am mitgelieferten Netzteil satte 11 Prozent auf die Akkuanzeige. Eine halbe Stunde 48 Prozent und die volle Dröhnung gönnt Euch Asus nach einer Stunde und 22 geduldigen Minuten. Eilig hat es Asus mit 30 Watt "HyperCharge" nicht unbedingt, dafür kann man dieses Jahr auch kabellos laden. / © nextpit Eine volle Ladung bringt Euch dann jedoch bei einer durchschnittlichen Nutzung auch mal zwei ganze Tage voller Energie. Das kann sich meiner Meinung schon sehen lassen und entschädigt am Ende auch für die Wartezeit beim Laden. Das Ganze lässt sich auch mit 11 Stunden und 28 Minuten im Batterietest der App "PC Mark Work 3.0" belegen. Diese verlangt von uns einen 100 Prozent vollen Akku, eine Display-Helligkeit von 200 Nits und den aktivierten Flugmodus. [Screenshot] Zum Vergleich: Das zuletzt von mir getestete Motorola Razr 40 Ultra kam mit 4.200 mAh auf 10 Stunden und 44 Minuten.

Asus Zenfone 10: Technische Daten Technische Daten Name Asus Zenfone 10 Bild Bildschirm 5,92-Zoll-OLED, Full-HD-+-Auflösung, 144 Hz Bildwiederholfrequenz SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Speicher

(variiert je nach Region) bis 16 GB LPDDR5 RAM

bis 512 UFS 3.1 ROM Software Android 13 | ZenUI Erweiterbarer Speicher Keine Hauptkamera 50 MP | f/1,9 | 23,8 mm Brennweite | 1,0 µm Pixelgröße | PDAF | Gimbal OS Ultra-Weitwinkel-Kamera 13 MP | f/2.2 Blende | 14,4 mm Brennweite | 120° Blickwinkel Selfie 32 MP | f/2.5 Video 4K bei 30/60 fps | 8K bei 24 fps Audio Stereo-Speaker Akku 4.300 mAh Aufladen per Kabel Max. 30 W Kabelloses Laden (Qi) 15 W UWB Nein