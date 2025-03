Smart Locks sind No-Brainer, wenn es um Smart-Home-Geräte geht. Wer sich mit elektronischen Türschlössern befasst, wird schnell bei Marken wie Nuki, Aqara oder SwitchBot landen. In diesem Artikel vergleichen wir die besten Smart Locks mit Fingerabdruckerkennung und erklären Euch, was Ihr vor dem Kauf eines digitalen Türschlosses beachten müsst.

Die besten Smart Locks mit Fingerabdruckerkennung im Vergleich

Testsieger: Nuki Smart Lock Pro

Für die Montage ist kein Zylindertausch notwendig. / © nextpit

Das Nuki Smart Lock Pro ist das beste Smart Lock, das nextpit zum jetzigen Stand im Test hatte. Der österreichische Hersteller hat beim Nachfolger des Smart Lock Pro 4.0 (Test) an den richtigen Stellschrauben gedreht und die Performance auf ein neues Niveau gehoben. So schnell wie das Smart Lock Pro öffnet kein anderes elektronisches Türschloss. Es gibt drei Geschwindigkeits-Modi, zwischen denen Nutzer wählen können.

Ein Zylindertausch ist bei diesem Türschloss nicht notwendig. Das Nuki-Schloss lässt sich nahtlos in Apple HomeKit integrieren. Dadurch ergeben sich zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten in Eurem Smart Home. Es ist mit bestehendem Nuki-Zubehör kompatibel. Das Nuki Smart Lock Pro kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 269 Euro.

Beste Testsieger-Alternative: Aqara U200

Das Aqara Smart Lock U200 ist ein unauffälliges, aber dennoch schickes elektronisches Türschloss. / © nextpit

So schnell wie das Aqara U200 öffnet kein anderes Smart Lock unsere Türen. Womöglich wird das neu vorgestellte Nuki Smart Lock Ultra hier ein Wörtchen mitreden. Aber zumindest bisher ist das Aqara U200 das beste elektronische Türschloss mit Fingerabdruckerkennung. Besonders cool: Der Fingerabdrucksensor ist sogar im Lieferumfang bereits enthalten.

Wer das Aqara-Schloss allerdings in Apple HomeKit, Google Home oder Amazon Alexa hinzufügen will, benötigt einen zusätzlichen Matter-Hub. Nichtsdestotrotz reiht sich das U200 in die riesige Produktpalette von Aqara ein. Perfekt ist dieses Modell dennoch nicht, da eine Auto-Unlock-Funktion fehlt, die direkte Konkurrenten bieten. Ansonsten überzeugt die Aqara-Home-App im Test des Aqara U200 mit allen gängigen Features, die von einem Top-Smart-Lock zu erwarten sind.

Preistipp: SwitchBot Smart Lock Pro

Das Smart Lock Pro von SwitchBot ist ein echter Preistipp. / © nextpit

Wer nach einem günstigen smarten Türschloss sucht, sollte zum SwitchBot Smart Lock Pro greifen. Das Gerät ist günstiger als die direkten Konkurrenten, bietet aber so gut wie alle Funktionen der Konkurrenz-Modelle. Auch wenn das Keypad dazugekauft werden muss, liegt der Gesamtpreis immer noch unter dem der Konkurrenz-Modelle.

Die Matter-Kompatibilität ist an Bord, sofern der Matter-Hub vom Hersteller erworben wird. Ähnlich wie Aqara bietet Switchbot ein großes Portfolio an verschiedenen Smart-Home-Gerätschaften, die miteinander arbeiten können. Im Test des SwitchBot Smart Lock Pro ist uns im Prinzip nur die fehlende Bluetooth-5.2-Unterstützung wirklich negativ aufgefallen.

Kaufberatung: So findet Ihr das beste smarte Türschloss

Egal, ob als Komfortaspekt oder für erhöhte Sicherheit – smarte Türschlösser machen in jedem Einsatzfeld Sinn. Warum da so ist und worauf Ihr beim Kauf eines elektronischen Türschlosses achten solltet, lest Ihr im folgenden Abschnitt.

Montage und Installation

Alle Modelle, die wir Euch in dieser Liste beschrieben haben, können ohne zu bohren installiert werden. In der Regel umfassen die Lieferumfänge mindestens zwei Fixierplatten. Hier könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr das Smart Lock klebend anbringen oder mit Schrauben befestigen möchtet. Die nötigen Inbusschlüssel sind im Verpackungsinhalt enthalten. Einzig einen eigenen Kreuzschlitz werdet Ihr bei einigen smarten Türschlössern benötigen.

Kompatibilität

Außerdem solltet Ihr Euch Gedanken machen, ob Ihr das Smart Lock mit weiteren Geräten in Eurem Smart Home „verbinden“ wollt. Habt Ihr eventuell einen Saugroboter (Bestenliste), der immer saugen soll, wenn Ihr das Haus verlasst, oder sollen Philips-Hue-Lampen (Übersicht) im Hausflur automatisch angehen, sobald das smarte Schloss die Tür geöffnet hat? Schaut also, mit welchen Smart-Home-Standards Eure bestehenden Geräte kompatibel sind – und ob Euer Wunsch-Smart-Lock nahtlos integriert werden kann.

Die meisten smarten Türschlösser sind inzwischen Matter-kompatibel. Allerdings benötigen einige Geräte einen zusätzlichen Matter-Hub, um das Schloss in Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home oder Home Assistant hinzuzufügen. Hier wollen wir Nuki hervorheben, da die Modelle der Österreicher ohne weiteres Zubehör Matter-tauglich sind.

Ausstattung eines smarten Türschlosses

Nicht jedes Türschloss hat die gleiche Ausstattung. Bei einigen Modellen gibt es ein Keypad samt Fingerabdruckscanner im Lieferumfang, bei anderen müssen Bridges, Türsensoren oder Battery-Packs zusätzlich gekauft werden. Wir empfehlen Euch immer einen genauen Blick in den Shops der jeweiligen Hersteller, da diese zahlreiche Bundles mit allen möglichen Lieferumfängen anbieten.

Hier seht Ihr das Keypad des U200. Es hat eine klebrige Rückseite. / © nextpit

Die bequemste Art, die Tür zu öffnen, ist zweifelsfrei per Fingerabdruck. Beim Aqara Smart Lock U200 ist dieses im Lieferumfang vorhanden. Das liegt aber auch daran, dass das ganze Smart Lock ohne Keypad nicht funktioniert. Bei Nuki ist das anders, doch dafür muss ein Bedienpanel aber auch separat dazugekauft werden.