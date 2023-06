Die besten Outdoor-Gadgets von Smart Home über E-Mobility bis Solar

Direkt zur entsprechenden Produktkategorie

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die nextpit-Redaktion kreuz und quer durch Outdoor-Gadgets getestet. In diesem Ratgeber lest Ihr, welche Produkte uns dabei besonders überzeugen konnten. Außerdem findet Ihr in jedem Abschnitt jeweils auch einen Link zu einer ausführlicheren Kaufberatung mit vielen weiteren alternativen Produkten und Tests.

Mit Powerstations wie der Jackery Explorer 1000 habt Ihr auch draußen Strom für Eure Gadgets. / © NextPit

E-Bikes und E-Scooter

Ob für die "Letzte Meile" ins Büro oder Ausflüge an den Badesee: Mit einem E-Scooter oder E-Bike bewegt Ihr Euch im Sommer schweißfrei durch Stadt und Land. Wenn Ihr auf der Suche nach einem elektrischen Transportmittel seid, sind die wichtigsten Fragen: Wie weit wollt Ihr fahren? Und soll sich Euer Fortbewegungsmittel zusammenklappen lassen?

Der beste Kompromiss: das faltbare E-Bike Bompton C-Line

Am flexibelsten seid Ihr mit einem faltbaren E-Bike. Das C-Line von Brompton könnt Ihr einerseits wirklich kompakt zusammenfalten, andererseits kommt Ihr mit einer Akkuladung auch 30 bis 70 km weit. Dank 250-W-Motor, guten Bremsen und toller Verarbeitung macht das E-Bike riesig Spaß – und so hat das Brompton C-Line im nextpit-Test 4,5 Sterne abgeräumt. Das kleine Kraftpaket kostet dafür allerdings auch stolze 3.500 Euro.

In unserer Kaufberatung zu faltbaren E-Bikes findet Ihr zahlreiche weitere und auch günstigere Alternativen, etwa das ebenfalls sehr gute Jeep FR-6020.

Brompton Electric im Größenvergleich / © nextpit

Der beste E-Scooter für die Stadt: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Selbst ein faltbares E-Bike wie das Brompton ist Euch zu sperrig? Dann seid Ihr mit einem E-Scooter noch flexibler und ähnlich schnell unterwegs. Auf einer Veranstaltung in Mailand hatte nextpit die Gelegenheit, das neue E-Scooter-Lineup von Xiaomi auszuprobieren. Leider ist bislang lediglich das Pro-Modell auf dem deutschen Markt erhältlich – auf das Basis- und das Lite-Modell müssen wir leider noch etwas warten.

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro überzeugt auf jeden Fall mit guter Fahrdynamik, bis zu 55 km Reichweite (Herstellerangabe) und kräftig zupackenden Scheibenbremsen inklusive ABS. Der Kaufpreis liegt bei 749 Euro.

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (hinten) hat als einziges Modell eine Trommelbremse verbaut. Ab dem Standard-Modell aufwärts gibt's Scheibenbremsen, die kräftig zupacken. / © nextpit

E-Bikes: langstreckentaugliche Sommer-Transportmittel

Habt Ihr im Sommer weitere Touren vor, dann ist ein vollwertiges E-Bike das Mittel der Wahl. Vanmoof hat hier gerade sein neues S4 vorgestellt, das die Lücke zwischen dem S3 und dem S5 schließt – und eine tolle Wahl für den Sommer ist. nextpit hatte bereits die Gelegenheit zu einem ersten Test mit dem Vanmoof S4, das Ihr bis 26. Juni noch zum Einführungspreis von knapp 2.200 Euro kaufen könnt. Den ersten Eindrücken von Ben nach wird das S4 auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp, nicht nur für Vanmoof-Fans!

Wie schlägt sich das S4 bei der ersten Testfahrt? Spoiler: Ausgezeichnet! / © nextpit

Powerstations und Solargeneratoren

Das Thema "Energie" hat die letzten Monate für viele Schlagzeilen gesorgt. In den Sommermonaten sind die hohen Strompreise und Sorgen um Gas- und Ölknappheit wieder in den Hintergrund gerückt. Stattdessen sorgen Powerstations dafür, dass wir im Stadtpark Waffeln backen – und mit Solargeneratoren verlagert Ihr das Büro in die freie Natur.

Die beste Powerstation: EcoFlow Delta 2

Wenn Ihr eine möglichst leistungsstarke, aber noch portable Powerstation sucht, dann ist die EcoFlow Delta 2 (zum Test) eine tolle Wahl. Das 1.200 Euro teure Kraftpaket bietet eine maximale Ausgangsleistung von 1.800 W. Außerdem hat der verbaute LiFePO4-Akku eine Kapazität von 1.024 Wh. Die Besonderheit: Ihr könnt die Powerstation mit Zusatzakkus erweitern. Und dank des Extra-Ports und dem neu vorgestellten EcoFlow PowerStream (zum Test) dient die Delta 2 auch als Speicher für Euer Balkonkraftwerk!

In unserer Bestenliste der besten Powerstations mit Solar-Option findet Ihr weitere Alternativen von knapp 300 bis 1.500 Euro.

Genial: Die modularen EcoFlow-Powerstations aus der Delta-Serie (unten die Delta 2 Max) dienen mit PowerStream-Wechselrichter (oben) auch als Speicher fürs Balkonkraftwerk. / © nextpit

Das beste portable Solarpanel: Bluetti PV200

Ihr sucht ein Balkonkraftwerk zum Mitnehmen? Dann seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Mit einem faltbaren Solarpanel verwandelt Ihr Eure Powerstation auch unterwegs in einen Solargenerator und erzeugt auch auf dem abgelegensten Campingplatz Euren eigenen Strom. Im Test hat uns das Bluetti PV200 hier mit einer soliden Leistung und einem praktischen Handling am meisten überzeugt. Wichtig nur: Achtet beim Kauf eines Solarpanels darauf, dass die Anschlüsse zu Eurer Powerstation kompatibel sind. Das Bluetti PV200 beispielsweise ist dank Standard-MC4-Steckern universell einsetzbar.

Weitere Alternativen findet Ihr in unserer Bestenliste der besten mobilen Solarpanel

Das Bluetti PV200 ist überall einsetzbar. / © nextpit

Balkonkraftwerke

Ja, Balkonkraftwerke sind das absolute Hype-Thema in diesem Sommer. Allerdings haben diverse Balkonsolar-Angebote bei Discountern in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass es riesige Qualitätsunterschiede gibt. Gerade die Angebote von Aldi und Lidl waren enttäuschend.

Im großen Balkonkraftwerk-Guide von nextpit lest Ihr, worauf Ihr beim Kauf von Solarpanels, Wechselrichter und Halterung achten solltet. Außerdem haben wir für Euch an einer separaten Stelle alle Balkonkraftwerk-Förderungen in den unterschiedlichen Regionen und Landkreisen zusammengetragen, die wir in Deutschland finden konnten – Ihr bekommt je nach Wohnort nämlich bis zu 750 Euro Zuschuss zu Eurer steckerfertigen Solaranlage. Außerdem findet Ihr hier eine Checkliste von uns, welche Rechte und Pflichten Ihr als (potenzieller) Balkonkraftwerk-Besitzer habt.

Fun Fact: Die meisten "Balkonkraftwerke" hängen gar nicht an Balkonen, sondern stehen auf Freiflächen, Garagendächern, Carports & Co. / © nextpit

Intelligente Mähroboter

Bewegung an der frischen Luft gehört zwar zu den schönsten Tätigkeiten im Sommer. Allerdings gilt das nicht, wenn man mehrmals die Woche einen lärmenden Rasenmäher auf dem Rasen hin und her schieben muss. Dieses Jahr haben sich erstmals auch ein paar Mähroboter in die nextpit-Redaktion beziehungsweise unseren Testgarten verirrt. Am meisten überzeugt hat uns hier der Ecovacs Goat G1 (zum Test).

Klar, mit rund 1.000 Euro ist der Ecovacs Goat G1 kein Schnäppchen, doch dafür kommt er ohne Begrenzungsdraht aus. Stattdessen dienen zwei oder mehr Leuchttürmchen in Eurem Garten als Navigationshilfe. Wenn Ihr die zu mähende Fläche verändern wollt, dann klappt das bequem per App. Und auch beim Vertikutieren müsst Ihr Euch keine Sorgen mehr um den Draht machen.

Weitere Modelle und Tests findet Ihr in unserer großen Mähroboter-Kaufberatung

Der Ecovacs Goat G1 hat auf der Oberseite eine Panorama-Kamera und lässt sich auch als Überwachungskamera auf Tour schicken. / © nextpit

Ventilatoren und Luftreiniger

Der Sommer ist für Euch Schwitz- und Allergiesaison? Dann findet Ihr in diesem Abschnitt Abhilfe. Denn mit smarten Ventilatoren und Luftreinigern sorgt Ihr für einen kühlenden Luftzug daheim und filtert bei Bedarf auch gleich Pollen und andere Schadstoffe aus der Luft.

Dyson PH04: der ultimative Luftreiniger und Ventilator

Das ultimative Multitalent ist der Dyson PH04. Er filtert und reinigt die Luft mit einer Infrarotkammer. Anschließend pustet er einen steuerbaren Luftstrom durchs Zimmer, der auf Wunsch sogar für eine bessere Kühlwirkung befeuchtet werden kann. Steuern könnt Ihr das Multitalent per App, die Euch auch Infos über die Luftqualität mitgibt. Einzig beim Preis schnürt sich noch die Kehle zu: Dyson ruft für den PH04 stolze 800 Euro auf.

Dysons PH04 kommt im bekannten Fanless-Design. / © nextpit

Wenn Ihr für so viel Geld lieber eine Woche auf Sardinien die Füße im Wasser baumeln lasst, dann keine Sorge: Der von nextpit mit 4,5 von 5 Sternen bewertete Luftreiniger Philips AC3033-10 kostet mit zahlreichen smarten Features und leistungsstarker Luftreinigung "nur" 300 Euro. Allergiker werden mir aber zustimmen, dass das Geld wohl investiert ist.

Weitere Alternativen und Tests findet Ihr in unserer Kaufberatung mit den besten Luftreinigern

Ihr seid unempfindlich gegenüber Pollen und wollt nur kühlende Luft ins Gesicht gepustet bekommen? Dann reicht Euch natürlich ein normaler Ventilator aus. Eine vielfältige und smarte Option mit App-Steuerung ist hier der Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 für rund 100 Euro.

In unserer Ventilator-Kaufberatung findet Ihr weitere Alternativen – und lest, wie ein "dummer" Ventilator smart wird

Smarte Kühlboxen

Ganz ehrlich: Mit smarten Kühlboxen haben wir uns bei nextpit bislang fast gar nicht beschäftigt. Bis plötzlich der riesige EcoFlow Glacier in unserer Redaktion eingeschlagen ist – und für Begeisterungsstürme sorgte. Ja, der Preis ist mit mindestens 1.200 Euro echt heftig, aber dafür hat der mobile Kühlschrank eine App, einen Solarpanel-Anschluss und macht in nur zwölf Minuten frische Eiswürfel! Wenn sich die Ladefläche Eures Ford F150 beim Tailgating zu leer anfühlt, dann solltet Ihr hier unbedingt zuschlagen.

Antoine hat den EcoFlow Glacier getestet und für gut befunden

Diese Kühlbox namens EcoFlow Glacier kommt mit App und Blitzeis-Funktion. / © nextpit

Überwachungskameras

Auch wenn die Einbruchssaison in die dunklen Winterwochen fällt: Eine Überwachungskamera lohnt sich für den Seelenfrieden. So könnt Ihr bequem am Strand Mojitos schlürfen und jederzeit überprüfen, ob Daheim alles im Lot ist und der Mähroboter brav den Rasen trimmt. Die wichtigste Frage lautet hier: Braucht Ihr eine Überwachungskamera für innen oder für außen?

eufyCam 3: Die ultimative Überwachungskamera

Die eufyCam 3 ist das absolute Luxusmodell unter den Überwachungskameras. Dank 13.000-mAh-Akku läuft die Überwachungskamera laut Hersteller etwa ein Jahr lang. Abhängig natürlich vom Anbringungsort ist dank PV-Panel auf der Oberseite sogar eine unendliche Laufzeit möglich. Dazu gibt's eine tolle Bildqualität, guter Funktionsumfang auch ohne Cloud-Abo und einen reibungslosen Betrieb. Allerdings hat das Luxuspaket seinen Preis – für das erweiterbare Set aus zwei Kameras und Basisstation zahlt Ihr rund 550 Euro.

Natürlich geht's auch günstiger. In unserer großen Kaufberatung zu den besten Überwachungskameras für drinnen und draußen findet Ihr weitere Alternativen inklusive zugehöriger Tests sowie mehr Details zu den unterschiedlichen Modellen.

Mit einem Bundle aus zwei Kameras und einem Hub ist die eufyCam 3 ein teures, aber wirklich tolles Gesamtpaket. / © nextpit

Und jetzt seid Ihr dran: Ob smart oder nicht – ohne welches Gadget wäre Euer Sommer nur halb so schön?