Bluetti bringt neue Produkte zur Intersolar Europe 2023

Die Intersolar findet in diesem Jahr so viel Beachtung wie selten – das spüren auch wir bei nextpit. Gerade im Consumer-Bereich gibt es dieses Jahr so viele News, Einladungen und Vorab-Briefings wie niemals zuvor. An dieser Stelle dürfen wir Euch bereits einen ersten Ausblick darauf geben, was Ihr von Bluetti auf der Messe erwarten dürft.