Heute geht es in der Casa Casi um ... ja, um was eigentlich? Hört am besten selbst rein und gebt uns Bescheid, denn ehrlich gesagt wissen wir es gerade auch nicht so richtig.

Was für eine miese Woche war das denn, bitte? Trump ist wieder da, die Ampel hingegen ist weg und Lindner kommt womöglich wieder? In so einer Woche wollten wir dann nicht unser eigentlich düsteres Thema behandeln und haben uns kurzerhand entschlossen, einfach Quatsch zu reden. Herausgekommen ist dabei nicht weniger als die mieseste Podcast-Folge, die Ihr im weiten Internet finden könnt und wir finden, das ist genau das, was das Universum in dieser Woche verdient hat.

Möglich, dass wir uns ein wenig verzettelt haben in der Folge. Möglich aber auch, dass ich einfach nur zu hungrig war und deshalb zu viel über Food-Challenges nachgedacht habe. Vermutlich werden wir es nie erfahren. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, dass wir uns mit dem wirklich gut vorbereiteten Thema, das eigentlich stattfinden sollte, uns und vor allem Euch in so einer schwierigen Woche keinen Gefallen getan hätten. Also haben wir kurzerhand Stuss geredet und damit müssen wir alle jetzt leben. ;)

Show Notes

