Casa Casi 37: Pixel 6, iPhone 13, Chip-Krise und Meta – das war 2021

Ein letztes Mal in diesem Jahr treffen im NextPit-Podcast "Casa Casi" Fabi, Casi und Gast Sascha Pallenberg aufeinander. Wie es sich zum Jahresende gehört, blicken sie auf das zurück, was in der Tech-Welt im Jahr 2021 los war.

Übrigens hat Sascha mittlerweile auch seinen ausführlichen Test der beiden Google-Phones fertiggestellt. Und wenn wir von "ausführlich" sprechen, bedeutet das, dass er sein Video dazu fast auf Spielfilmlänge ausgedehnt hat. Ich halte das mal für einen wirklich spannenden neuen Ansatz. Wieso das Ding so lang geworden ist, erklärt Palle ebenfalls in seinem sehr unterhaltsamen Video, welches ich Euch hiermit wärmstens ans Herz legen möchte:

Außerdem haben in diesem Jahr die Foldables deutlich Fahrt aufgenommen und Xiaomi hat gefühlt alle fünf Tage ein neues Smartphone präsentiert. Dass die Pixel-Phones in diesem Jahr aber offensichtlich aus der Smartphone-Masse hervorstechen konnten, sieht man auch daran, dass sich Palle gleich beide Modelle angeschafft hat.

Natürlich kamen wir nicht umhin, über die Chip-Krise zu sprechen, die dafür sorgte, dass so mancher Hersteller dieses Jahr ins Schwitzen geriet und auch wir Nutzer:innen litten darunter. Nichtsdestotrotz haben wir viele starke neue Smartphones zu sehen bekommen, die größtenteils auch pünktlich vorgestellt wurden.

Da wir Silvester keine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen, ist die 37. Ausgabe auch die letzte im Jahr 2021. Wieder war Sascha Pallenberg mit von der Partie, der sich längst zu einem gern gesehenen Stammgast entwickelt hat. Wir blicken in der heutigen Episode natürlich nochmal aufs Jahr zurück,

Mit 75 Minuten ist das Video ein ziemlicher Klopper, klar – aber wann sollte man eher Zeit dafür finden, wenn nicht über Weihnachten oder "zwischen den Jahren", richtig? Unterhaltsam genug ist der Clip jedenfalls so oder so – nicht nur für diejenigen, die über die Anschaffung eines Pixel 6 nachdenken.

Unser Podcast toppt übrigens diese Länge in dieser Woche sogar noch. Ich kann Euch auch versprechen, dass es in dieser Folge wieder lustiger zugeht als in der letzten. Mehr möchte ich aber über den Podcast und unser Fazit zum Tech-Jahr 2021 noch nicht verraten. Logisch, dass wir nicht nur über Smartphones gesprochen haben – aber das hört Ihr dann ja selbst, wenn Ihr Euch die neueste Folge reinzieht.

Mit Folge 38 geht es dann im neuen Jahr weiter, wir hoffen, dass Ihr uns unsere Ruhepause zu Silvester verzeihen werdet. Dafür sind wir dann im Januar wieder in alter Frische am Start, versprochen! Wie immer freuen wir uns auch diesmal wieder über Kommentare, Likes, Abos, Shares und Themenvorschläge.

Frohe Weihnachten an die NextPit-Community und vielen Dank an Euch alle für Euren Support in unserem ersten Podcast-Jahr mit der "Casa Casi".