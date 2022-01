Casa Casi 40: Atari, C64 und Co – eine kleine Tech-Zeitreise

Wann und wie kamen Fabi, Palle und Casi eigentlich erstmals mit Tech in Berührung? Im NextPit-Podcast "Casa Casi" blicken wir heute zurück bis in die Achtziger und sprechen über alte Atari-Konsolen, den C64 & Amiga von Commodore, erste LAN-Partys und einiges mehr.

In der mittlerweile schon 40. Folge unseres Podcasts wollten wir eigentlich über Nachhaltigkeit sprechen. Aber dann lag Fabi einige Tage flach und ich nach meiner Booster-Impfung ebenfalls. Wir sind also leicht angeschlagen in die Aufnahme gestartet, konnten uns aber nicht annähernd so vorbereiten, wie wir das sonst gerne tun. Also haben wir kurzerhand eine kleine Sonderepisode eingeschoben und uns darüber unterhalten, mit welchen Gadgets wir damals in das Tech-Game eingestiegen sind.

Es geht also in der heutigen Folge um die Technik, mit der wir ab den Achtziger Jahren in Berührung kamen. Wir wollten eigentlich den Bogen viel weiter spannen, haben aber im Endeffekt schwerpunktmäßig über die alten Konsolen und Computer gesprochen – und natürlich über die Games, die wir auf den Kisten zockten.

Auch heute mag ich im Text nicht zu viel darüber verraten, was wir im Podcast alles besprechen. Aber natürlich knüpfen wir uns das Atari Video Computer System, besser bekannt als Atari 2600 vorgeknöpft. Wir reden über Games, streifen auch andere Konsolen aus dem letzten Jahrtausend und schwelgen in C64- und Amiga-Erinnerungen. Wart Ihr damals auch schon aktiv dabei, oder wollt einfach nur zuhören, wenn die drei Damen vom Tech-Grill über alte Zeiten plaudern, dann seid Ihr mit dieser Folge bestens bedient, versprochen!