Casa Casi 53: Gefährliche Milliardäre

Nicht wundern, wenn ihr in die neue Folge reinhört und ein Dé·jà-vu erlebt: Ja, wieder müssen Casi und Palle ohne Fabi auskommen und wieder geht es um Elon Musk. Heute knöpfen wir uns generell Tech-Milliardäre vor. Mehr als die Hälfte der 15 reichsten Menschen der Welt stammen aus dem Tech-Zirkus und darunter finden sich ein paar Gestalten, die man durchaus ambivalent betrachten kann.

Hier sind die neun Menschen, die aus dem Tech-Bereich stammen und es in die Top 15 der reichsten Menschen geschafft haben:

1 Elon Musk (Tesla) 282 Milliarden

2 Jeff Bezos (Amazon) 183,6 Milliarden

4 Bill Gates (Microsoft) 134,2 Milliarden

6 Larry Page (Google) 115,4 Milliarden

7 Larry Ellison (Oracle) 114,1 Milliarden

9 Sergey Brin (Google) 110,8 Milliarden

11 Steve Ballmer (Microsoft) 97 Milliarden

12 Carlos Slim Helú (Telmex) 91,6 Milliarden

15 Mark Zuckerberg (Meta) 79,6 Milliarden

Zu diesen "Gestalten" gehört zweifellos auch Elon Musk, auf den wir uns in der heutigen Folge konzentrieren wollen. Wir haben daraus übrigens wieder eine Doppelfolge gemacht. In der nächsten Woche sprechen wir dann über zwei weitere extravagante Tech-Milliardäre: Mark Zuckerberg (Meta) und Jeff Bezos (Amazon). Im zweiten Teil überlegen wir uns dann auch, was für eine Gefahr von solchen Menschen ausgehen kann – und wie mögliche Lösungsansätze aussehen könnten.

Visionär oder Verrückter? Oder beides?

Wir müssen hier natürlich aufpassen, dass unsere Casa Casi sich nicht zum Elon-Musk-Watchblog entwickelt. Aber kommt: Wie können wir über gemeingefährliche Tech-Multimilliardäre reden, ohne uns den reichsten und vielleicht abgedrehtesten von ihnen vorzunehmen? Eben! In der heutigen Folge befassen wir uns natürlich mit der jüngsten Geschichte und Elon Musks Übernahmeplänen, was Twitter angeht.

Wir könnten monatelang am Stück über das Absurditätenkabinett des Elon Musk sprechen. Aber so viel Zeit haben wir natürlich nicht. Hier nur ein kleiner Überblick über sein buntes Treiben der letzten Tage in der Twitter-Causa:

14. März 22: Musk wird größter Twitter-Shareholder (schließlich 9,2 Prozent), kommuniziert es aber nicht.

04. April 22: Elon Musk macht es offiziell, hat aber in der Zwischenzeit noch zukaufen können und die Preise durch entsprechende Tweets vorher noch beeinflusst.

05. April 22: Elon Musk will in den Verwaltungsrat.

11. April 22: Elon Musk will doch nicht in den Verwaltungsrat. Dafür überlegt er, Obdachlose im Twitter-Hauptquartier unterzubringen.

14. April 22: Elon Musk will Twitter für etwa 41 Milliarden Dollar komplett übernehmen – und dann von der Börse nehmen!

20. April 22: Elon Musk will dem Twitter-Vorstand das Gehalt streichen.

Dazu hat er sich jüngst auch zu den rückläufigen Netflix-Abonnentenzahlen geäußert. Er sagte: "Der Virus des woken Gedankenguts macht Netflix unanschaubar". Wie Ihr seht, bedient er sich dort eines Framings, bei dem der Begriff "Wokeness" als Kampfbegriff herhalten muss. Wir haben es hier also mit einem Menschen zu tun, der Twitter wiederholt zur Manipulation genutzt hat. Nicht selten, um sich selbst einen gehörigen finanziellen Vorteil zu verschaffen.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Ähnlich wie Donald Trump seinerzeit hat Musk genug Macht auf Twitter, um mit einem einzigen Tweet einem Unternehmen einen Geldregen oder einen Shitstorm zu bescheren. Habt Ihr eine Idee, was ihm damit möglich wäre, wenn er zudem Twitter besitzen und die dortigen Spielregeln bestimmen dürfte?

Ihr könnt Euch mit dieser Frage jetzt ein wenig still auseinandersetzen – und im zweiten Teil unserer "Gefährliche Milliardäre"-Reihe sprechen wir dann über weitere Gefahren, die uns durch diese Multimilliardäre drohen – dann wie gesagt stehen Zuckerberg und Bezos im Fokus. Bis dahin ganz viel Spaß mit der heutigen Folge!

Casa Casi 53: Show Notes

