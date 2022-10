Casa Casi 73: Die Fußball-WM in Katar – und "Katar"strophale Apps

Lasst uns in der Casa Casi heute mal über Fußball sprechen. Okay, nur am Rande über Fußball und viel mehr über zwei Zwangs-Apps, die jeder Mensch installieren muss, der die Fußball-WM in Katar besucht.

Ladies and Gentleman: Football has left the building. Ja, Fußball ist irgendwie am Arsch. Überfrachtete Spielpläne, Operetten- und geplante Superligen, defragmentierte Spieltage und so viele Dinge mehr machen diesen eigentlich so wundervollen Sport kaputt. Und da haben wir überhaupt noch gar nicht über die FIFA gesprochen.

Im Hauptsitz in Zürich haut man sich vermutlich heute noch begeistert auf die Schenkel, dass man uns tatsächlich die Weltmeisterschaften in Russland und Katar andrehen konnte. Das Kind liegt längst halb verfault im Brunnen, so ist es jetzt halt. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr über Sportswashing (ja, ich mein Dich, Beckham), tote Bauarbeiter oder Korruption in der FIFA sprechen.

Dazu ist so ziemlich alles gesagt, glaube ich. Wer ins Thema einsteigen möchte, ist mit der Doku-Reihe "Katar – WM der Schande" des WDR bestens bedient.

Football's leaving home

Also klar, über all diese Themen rund um die WM sprechen Fabi und ich im Podcast natürlich heute auch. Viel mehr geht es aber um zwei Apps, die aktuell zum Thema werden. Es sind nämlich zwei Apps, die Ihr nutzen müsst, wenn Ihr als WM-Tourist:innen ins Land Katar einreisen wollt. Einmal handelt es sich um die offizielle WM-App Katars namens Hayya. Datenschutztechnisch etwas, wo Expert:innen berechtigterweise die Hände überm Kopf zusammenschlagen.

Bei der anderen Anwendung, der Corona-App Ehteraz, bleibt dann auch den hartgesottensten Datenschutz-Profis die Spucke weg. Kurz zusammengefasst zu beiden Apps: Findet Euch als Gast im Wüstenstaat damit ab, dass die katarische Regierung weiß, wo Ihr zu jeder Sekunde seid, mit wem Ihr dort seid und was Ihr kauft. Ach ja, und was auf Eurem Handy so los ist, wissen sie auch. Ein ganz großer Spaß.

Alles Weitere dazu erzählen wir Euch in der heutigen Podcast-Folge, die entsprechenden Links gibt es unten in den Show Notes. Schreibt uns doch in die Kommentare, was Ihr vom Thema haltet: Also über diese WM generell, über die Korruption in der FIFA und alles, was Euch sonst zum Thema Fußball derzeit beschäftigt.

Casa Casi 73: Show Notes

