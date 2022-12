Casa Casi 77: Endlich – Elon Musk rettet das Internet!

Pünktlich zur Podcast-WM tritt Team "Casa Casi" wieder in Bestbesetzung mit Palle, Fabi und Casi an, um übers Lieblingsthema zu philosophieren: Elon Musk und Twitter! Viel Spaß!

Da sind sie ja wieder! Gefühlt nach Jahren treffen tatsächlich mal die drei Damen vom Tech-Grill aufeinander und knöpfen sich erneut Elon Musk vor. Was auf der Hand lag, denn bei Twitter passiert täglich so viel, dass geschätzte Kollegen mittlerweile Podcasts starten, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Klar, dass wir uns ebenfalls drauf stürzen und das aufarbeiten, was da in den letzten Wochen passiert ist.

Quo Vadis, Twitter?

Es sind verrückte Zeiten, gerade wenn wir den Blick auf Twitter richten. Eigentlich wollten wir im Podcast chronologisch nochmal den ersten Monat aufarbeiten, den Musk an der Spitze des Unternehmens verbrachte. Aber Ihr werdet hören, dass wir von diesem Weg sehr flott abkamen und lieber darüber sprachen, wohin die Reise denn nun gehen wird. Also sowohl für Twitter unter Musk, als auch für uns alle, die wir uns einig darüber sind, dass die Diskussionskultur im Netz ziemlich im Arsch ist.

So kommt es dann wohl, dass wir zwar Alternativen wie Mastodon höhere Einstiegshürden attestieren, als wir sie eben bei Twitter sehen – aber Musk dieses Twitter so schnell abwickelt, dass die Leute da draußen bereit sein könnten, diese höheren Hürden zu nehmen. Genau daraus leitet sich unsere wilde These ab, dass Elon Musk das Internet rettet: Er macht Twitter einfach so kaputt, dass wir uns irgendwann alle auf einem feineren, friedlicheren Netzwerk wiederfinden. Toi! Toi! Toi! – und viel Spaß mit der heutigen Folge.

Casa Casi 77: Show Notes

