Casa Casi 87: ChatGPT sei Dank – Microsoft greift Google an

Schlag auf Schlag ging es in der letzten Woche Woche: Google und Microsoft luden zu KI-Events ein und präsentierten Neues. Palle und Casi diskutierten in der Casa Casi über beide Events und ordnen sie für Euch ein.

Hui, was war denn da los, Google? Kaum kündigt sich an, dass Microsoft seine Websuche "Bing" mit ChatGPT aufhübschen will, schon wird man richtig hektisch bei Google. Erst gab es eine Pressemitteilung mit der Ankündigung von ChatGPT-Konurrent "Bard" – und dann gab es einen Tag nach dem Microsoft-Event auch noch eine Google-Veranstaltung. Letztere lief für unser Empfinden eher unrund.

Drüben bei Substack findet Ihr unseren Beitrag, der die Woche aufbröselt und natürlich auch unsere neueste Podcast-Episode:

Die jüngste Episode der unendlichen Wir-ziehen-mit-dem-Podcast-um-Geschichte verrät uns, dass wir momentan zwei Accounts auf Spotify führen. Denkt daher bitte daran, dass Ihr dem richtigen folgt, also dem NextPit-Global-Account, der oben auch als Player eingebunden ist.

