Casa Casi, Folge 5: WhatsApp und die AGB – wieso hauen wir nicht alle da ab?

Wieso hauen eigentlich so wenige Leute bei WhatsApp ab oder anders gefragt: Wieso bekommen Fabi und Casi Ihre Freunde nur so schwer davon überzeugt, zu Signal und Co. zu wechseln, statt der Facebook-Tochter treu zu bleiben? Das und lauter anderes Zeug besprechen wir in der neuesten Folge der Casa Casi, unserem NextPit-Podcast.

Meine Güte, was haben wir schon viel über WhatsApp gesprochen. Und damit meine ich gar nicht mal nur den Content, den wir hier auf NextPit rausgehauen haben, sondern so generell. Wie viele Shitstorms WhatsApp bzw. Konzern-Mama Facebook schon über sich ergehen lassen musste und wie oft in sozialen Medien angekündigt wurde, dass man sich jetzt "ganz sicher bald bei WhatsApp abmeldet, also diesmal ganz bestimmt, wirklich!"

WhatsApp, die unendliche Geschichte ...

Aber was ist dann danach tatsächlich passiert? Irgendwie nichts. Oder zumindest nicht viel. Der ein oder andere hat WhatsApp tatsächlich den Rücken gekehrt, aber der überwiegende Rest ist dort geblieben und lässt irgendwie jede AGB-Änderung geduldig über sich ergehen. Auch dieser aktuellen Änderung der AGB habe laut WhatsApp schon vorher der überwältigende Teil der Nutzer zugestimmt.

Dabei gibt es neben der AGB-Nummer genügend andere Gründe, die gegen WhatsApp sprechen und es ist ja nun auch wirklich nicht so, dass da draußen nicht reichlich Messenger-Alternativen zu finden sind.

Dieser gutausehende junge Mann weiß, dass es da draußen viel mehr gibt als nur WhatsApp! / © NextPit

Dennoch schaffen es weder Fabi noch ich, unsere Leute von anderen Messengern zu überzeugen. Darüber haben wir uns in der heutigen Folge unseres wöchentlichen Tech-Auflaufs – Casa Casi – unterhalten. Dabei sind wir gar nicht mal tief in die Thematik eingetaucht, sondern haben uns viel mehr Gedanken darüber gemacht, was es genau sein könnte, was die Menschen davon abhält, bei WhatsApp in den Sack zu hauen.

Okay, eigentlich ist es vielleicht doch ganz einfach, den Grund zu finden, wieso man dort bleibt: Die eigene Bubble ist halt dort. Was soll man bei Signal oder Threema, wenn dort niemand ist, mit dem man schreiben kann? Schwierige Sache, diese kritische Masse.

Was sollen wir tun? Einfach (mit gutem Beispiel voran-) gehen?

Im Podcast sprechen wir auch darüber, dass wir unterschiedliche Ansätze wählen: Ich persönlich habe kein Problem damit, verschiedene Messenger nebeneinander zu nutzen. Das bedeutet, dass ich zwar gerne sehen würde, dass die Leute sich Alternativen zuwenden, die technisch mehr auf der Pfanne haben und zudem nicht mit Facebook verknüpft sind – aber ich sehe halt auch ein, dass ich meine Kontakte nicht davon überzeugt bekomme, jetzt zu wechseln.

Fabi ist da viel rigoroser und konsequenter als ich. Er hat sich nämlich fest vorgenommen, WhatsApp tatsächlich vom Smartphone zu schmeißen und ganz ehrlich: Wenn ich darüber nachdenke, scheint mir das der richtigere Weg zu sein. Klar, man könnte sich sozial von vielen Personen abschotten, die partout nicht auf WhatsApp verzichten wollen und gar keine Alternativen nutzen.

Aber sollten erst mal genügend Nutzer dort ihren Hut nehmen und ähnlich konsequent wie Fabi weiterziehen, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann entweder der WhatsApp-Exodus einsetzt, oder Facebook die Spielregeln so verändert, dass es keinen Grund mehr zum Abwandern gibt.

Schwieriges Thema, bei dem wir binnen einer Pasta-Länge natürlich zu keiner Lösung gekommen sind. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis WhatsApp möglicherweise die funktionellen Daumenschrauben anzieht – vielleicht verschwinden die Nutzer dann ganz von selbst. Sei es drum, wir hatten zumindest wieder ein köstliches Mahl und wissen nun auch, wie der jeweils andere seine WhatsApp-Strategie gestaltet. Ich bin mal gespannt, ob Fabi das tatsächlich durchzieht und falls ja: Welche Konsequenzen sich daraus für ihn ergeben.

Es ist angerichtet: Casa Casi, Folge 5

Bis es da aber erste Ergebnisse zu erwarten gibt, dürfte noch ein wenig Zeit ins Land ziehen und bis dahin hoffen wir, dass Ihr uns auch weiterhin die Treue haltet, weiter zuhört, fleißig abonniert und teilt. Falls Ihr uns auch heute wieder zuhören wollt – hier sind die Links, die Ihr braucht. Und wenn Ihr uns Eure Meinung zum Themenkomplex WhatsApp und AGB-Änderungen mitteilen wollt, könnt Ihr das gerne hier in den Comments tun, aber gerne auch unter der weiter oben verlinkten Umfrage der Woche.