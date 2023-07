CasaCasi 108: Ist der Journalismus im Eimer?

Casi nutzt heute die Gunst der Stunde, das Fabi und Palle nicht da sind, und regt sich gepflegt über den Status Quo des Journalismus auf. Was ihn da so wütend macht? Hört Ihr, wenn Ihr Euch die heutige Folge des nextpit-Podcasts "Casa Casi" reinzieht.

Ja, ich muss den Journalismus mal anzählen. Das meine ich nicht pauschal für jedes Medium, aber mir fehlt da manches Mal deutlich der Anspruch an die eigene Qualität. Der Klick als goldenes Kalb kann doch nicht als Erklärung ausreichen, um bedenkliche Aussagen, komisches Framing und Ideologie-gestützte Narrative zu rechtfertigen, oder? Lest meinen Beitrag dazu drüben bei Substack – und/oder hört hier direkt rein in die neue Folge:

So oder so: Wir müssen das irgendwie klar kriegen, wie wir uns informieren, wie wir Aussagen von Politiker:innen einordnen, uns Meinungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen bilden, und wie wir bedenkliche Medienklippen umschiffen. Lasst uns gerne wissen, wie (bzw. mit welchen Medien) Ihr Euch informiert. Welche Newsquellen empfehlt Ihr, um ein neutrales Bild über ein Thema zu erhalten?

Casa Casi 108: Show Notes

