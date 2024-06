Während wir noch auf Hinweise zum Nothing Phone (3) warten, hat die Nothing-Tochter CMF bereits ihr erstes Gerät angeteasert. Es scheint, dass die Billigmarke bald ein günstiges Android-Smartphone auf den Markt bringt, das den Namen CMF Phone 1 tragen wird.

Nach einem dezenten Schatten, der letzte Woche auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, verriet CMF jetzt offiziell die Existenz seines ersten Smartphones.

Modulares Design beim CMF Phone 1?

Zum Posting gehörte auch ein Bild, das einen Ausschnitt aus einer Ecke des Geräts zeigt. Das CMF Phone 1 besitzt offenbar ein einzigartiges Designelement mit einem auffälligen Drehregler, während die gesamte Oberfläche in einem leuchtenden Orange gehalten ist, ähnlich wie bei den bestehenden Accessoires des Unternehmens.

CMF kündigt sein erstes Smartphone an: das Phone (1). / © CMF by Nothing

Gerüchten zufolge wird das Design und die Bauweise des Phone 1 die Installation von modularem, firmeneigenem Zubehör zusätzlich zum Gehäuse ermöglichen, wobei noch unklar ist, wie das Zubehör von Drittanbietern funktionieren wird. Gleichzeitig sieht es so aus, als würde dem CMF Phone (1) die transparente Oberfläche fehlen, die bisher ein Aushängeschild für die Smartphones von Nothing war.

CMF Phone (1): Spezifikationen und Preis

Abgesehen vom Namen verriet CMF nur wenige Details über das Phone (1). Ausgehend von früheren Leaks dürfte es in Sachen Hardware und Preis im günstigeren Bereich liegen. Es soll ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 HZ erhalten, während unter der Haube ein Dimensity-7000-Chipsatz, 6 GB RAM und 128/256 GB Speicherplatz zu finden sind.

Außerdem verfügt das Handy über eine Dual-Kamera auf der Rückseite, die aus einer 50-MP-Weitwinkel- und einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera besteht. Die Kamera auf der Vorderseite soll mit einem 16-MP-Shooter ausgestattet sein. Was das Aufladen angeht, so hat das Phone 1 eine Akkukapazität von 5.000 mAh und eine ordentliche Ladegeschwindigkeit von 33 Watt, die langsamer ist als die des Nothing Phone (2a), das wir getestet haben.

Dem Bericht zufolge soll das CMF Phone (1) irgendwann im Juni auf den Markt kommen, die eigentliche Veröffentlichung erfolgt im Juli. Der Preis des Geräts soll bei etwa 250 US-Dollar liegen und es soll in vielen Märkten auf den Markt kommen.

Freut Ihr Euch auf das erste Smartphone von CMF? Wie viel sollte es eurer Meinung nach kosten, um andere Mittelklassegeräte zu unterbieten? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.