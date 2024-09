Ein Saugroboter kommt nicht in die Tüte und Ihr legt lieber noch selbst Hand an? Dann sind Akkusauger die perfekte Wahl für Euch. Vor allem Hersteller Dyson erfreut sich hier großer Beliebtheit. Allerdings sind die Geräte nicht gerade kostengünstig. Gut also, wenn es passende Angebote gibt, bei denen der Preis plötzlich um 100 Euro fällt.

Beim Blick auf den Preisverlauf des Dyson V12 Origin sind wir heute auf einen plötzlichen Preisfall aufmerksam geworden. Seit gestern ist der Akkusauger nämlich bei Coolblue von 499 auf 399 Euro gefallen. Und das ist für Dyson-Verhältnisse ein ungewöhnlich großer Sprung. Habt Ihr also Interesse an neuem Akkusauger der Top-Marke, solltet Ihr hier einmal genauer hinschauen.

Wie gut ist der Dyson V12 Origin wirklich?

Laut Dyson handelt es sich beim V12 Origin um den leichtesten kabellosen Sauger mit einer Saugkraft von bis zu 150 AW. Das macht ihn insbesondere für die Reinigung mehrerer Etagen zu einer guten Wahl, da Ihr dank des geringen Gewichtes von 2,2 kg nicht viel Kraft braucht, um ihn die Treppe hoch zu schleppen. Zusätzlich lässt sich der Dyson zum Handsauger umfunktionieren und so erreicht Ihr etwa Soinnenweben an der Decke problemlos,

Neben dem leichten Gewicht und der hohen Saugleistung kann der Akkusauger von Dyson zusätzlich mit einer hohen Akkulaufzeit punkten. Denn er hält mit nur einer Ladung bis zu 60 Minuten durch. Dadurch müsst Ihr selbst in einer großen Wohnung keine unnötige Pause einlegen. Und auch Allergiker können sich freuen. Denn das Filtrationssystem beseitigt 99,99 Prozent winzigster Partikel aus der Luft. Auf dem LCD-Display zeigt Euch der Staubsauger zudem alle wichtigen Infos rund um Saugmodus, Laufzeit und mehr an.

Dank des Hepa-Filtersystems entfernt der Dyson V12 Origin bis zu 99,99 Prozent schädlicher Partikel aus der Luft. / © Dyson

Wenn Ihr Euch den Dyson-Akkusauger bestellt, winkt zudem einiges an Zubehör. Da wäre zum einen die Slim-Fluffy-Bodendüse für die Reinigung Eurer Fußböden. Zum anderen ist eine Haardüse dabei, die besonders beim Saubermachen von Möbeln eine echte Hilfe ist. Mit dem Dyson-Aufsatz für enge Zwischenräume kommt Ihr zudem auch in schmalste Ritzen in der Couch. Und darüber hinaus sind noch zwei Aufsätze dabei, um Möbel und empfindliche Oberflächen von Staub und Schmutz zu befreien.

Lohnt sich das Dyson-Angebot von Coolblue?

Preislich macht Ihr hier keinen Fehler. Die UVP von 499 Euro sind bei Coolblue kein Thema mehr und so zahlt Ihr derzeit nur 399 Euro. Nächstbester Preis im Netz ist mit 449 Euro ebenfalls noch einmal deutlich teurer. Auch Versandkosten fallen hier nicht an. Zudem gab es den Dyson V12 Origin bisher nie günstiger. Habt Ihr Interesse am Akkusauger, solltet Ihr Euch jedoch beeilen, denn der Deal kann hier jederzeit enden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dyson interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!