Cyber-Monday-Deal: Roborock S8 Pro Ultra mit krassem Rabatt!

Der Roborock S8 Pro Ultra ist wohl die Definition eines Luxus-Saugroboters mit Wischfunktion. Dementsprechend hoch ist auch die UVP des leistungsstarken Saug- und Wischroboters, die bei satten 1499 Euro rangiert. Am Cyber Monday ist der Roborock-Saugroboter auf knackige 1111 Euro reduziert. Da die gesamte S8-Serie von Roborock nicht von häufigen Angeboten heimgesucht wird, ein Grund mehr für Euch jetzt bei diesem Deal zuzuschlagen.

Darum lohnt sich der Cyber-Monday-Deal

Die Reinigungsstation des Roborock S8 Pro Ultra ist nicht die kompakteste, dafür aber mit zahlreichen automatisierten Funktionen ausgestattet. / © NextPit

In unserem ausführlichen Test des Roborock S8 Pro Ultra hat der Premium-Saugroboter in allen Belangen überzeugt. Die Saugkraft von 6.000 Pa hat ausgereicht, damit der S8 Pro Ultra im Praxis-Test fast alles verschlingt, was wir ihm vor die Linse geworfen haben. Dabei navigiert der Roborock-Saugroboter hervorragend. So hervorragend, dass der Luxus-Roboter sämtliche Hindernisse und Möbel gekonnt umfährt, ohne gegen diese zu fahren.

Dank der LiDAR-Navigation scannt der Roborock S8 Pro Ultra präzise Eure Wohnung. / © NextPit

Das Wisch-Ergebnis des Wisch- und Saugroboters ist ebenfalls überzeugend. Die riesige Basisstation macht den S8 Pro Ultra dazu noch wartungsarm. Die Reinigungsstation bietet eine Absaugfunktion sowie die Reinigung und Trocknung der Wischplatte. Ein Wort noch zum Equipment: Roborock schickt den S8 Pro Ultra mit einer Seitenbürste und einer Wischplatte auf Reinigungs-Tour.

Die Steuerung ist dank der übersichtlichen Roborock-App denkbar einfach. Hier nehmt Ihr alle Einstellungen, wie die Saugleistung, die Wischintensität oder Abläufe der Reinigungsstation vor. Besonders cool: in der App könnt Ihr den Saugroboter außerhalb Spitzenzeiten laden. Den Roborock S8 Pro Ultra gibt es in Schwarz und Weiß. Bei Amazon erhaltet Ihr den Spitzen-Saugroboter in der weißen Farbausführung für schlappe 1111 Euro.

Was sagt Ihr zum Roborock S8 Pro Ultra und zum Angebot? Ist der Roboter zum reduzierten Preis verlockend? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.