Cyberport feiert Jubiläum: Jetzt kräftig sparen während NEXT25!

Bei Cyberport steht ein Jubiläum an und Ihr profitiert davon. Denn der Händler wird 25 Jahre alt und reduziert die Preise auf unzählige Produkte. Wir haben uns die Deals angeschaut und eine Auswahl der spannendsten Angebote für Euch zusammengestellt. Um welche Tech-Angebote es sich handelt und wie viel Ihr sparen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Es gibt einen Grund zum Feiern, denn Cyberport hat ein 25-jähriges Jubiläum und Ihr könnt davon profitieren. Denn neben verschiedenen Smartphones, Tastaturen und Mäusen finden sich auch Gaming-Laptops und Hardware im Angebot. Mit über 300 reduzierten Artikeln ist die Aktion riesig und wir haben uns das Ganze mal etwas genauer angeschaut.

Die Auswahl der Angebote ist so riesig, dass es wirklich schwer fiel, die besten Deals herauszupicken. Mit unserem Preisvergleichstool des Vertrauens im Gepäck haben wir (fast) alle Angebote unter die Lupe genommen und, kleiner Spoiler an dieser Stelle, bei den meisten Deals, erzielt Ihr die derzeit besten Preise. Findet Ihr in unserer Liste nichts, das Euch zusagt, solltet Ihr dennoch mal bei der Aktion vorbeischauen und das Sortiment durchstöbern.

Diese fünf Angebote der NEXT25-Aktion sind besonders spannend

Um Euch die Auswahl etwas zu vereinfachen, haben wir uns für fünf verschiedene Produkte aus der laufenden Sparaktion entschieden und die Kosten verglichen. Dabei sind uns neben dem Lenovo Legion 5 15IAH auch das Asus ROG Phone 6 und der Dreame Bot L10 Pro direkt ins Auge gesprungen. Außerdem könnt Ihr derzeit bei dem JBL Link Bluetooth-Lautsprecher und der SanDisk Ultra mit 1 TB Speicher richtig sparen. Nachfolgend findet Ihr die fünf Angebote noch einmal etwas ausführlicher.

Lenovo Legion 5 15IAH

Benötigt Ihr einen Gaming-Laptop, könnt Ihr bei Cyberport derzeit den Lenovo Legion 5 sehr günstig kaufen. Denn der Laptop kostet hier nur 899 Euro, während der nächstbeste Deal bereits mit 1.149 Euro zu Buche schlägt. Es erwartet Euch ein Intel Core i5-12500H-Prozessor mit bis zu 4,5 GHz. Das Display fasst 15 Zoll und es sind zudem 16 GB DDR5-RAM verbaut. Den nötigen Platz für Eure Games verschafft Euch eine 1 TB große SSD.

Als Grafikeinheit nutzt der Lenovo eine Nvidia GeForce RTX3060 mit 6144 MB Speicher und darüber hinaus hält der Akku laut Hersteller bis zu 7 Stunden. Vor allem für Studenten oder Menschen, die unterwegs nicht auf Ihre Lieblingsgames verzichten möchten, ist ein solcher Low-Budget-Gaming-Bolide durchaus zu empfehlen.

Asus ROG Phone 6

Auch Mobilegamer kommen bei Cyberport derzeit voll auf ihre Kosten. Denn das Asus ROG Phone 6 gibt es hier für 849 Euro, während der nächstbeste Deal bereits bei 896,90 Euro liegt. Das Smartphone muss sich auch als Gaming-Smartphone (zur Bestenliste) nicht vor anderen Flaggschiffen verstecken. Der AMOLED-Bildschirm fasst 6,78 Zoll und hat eine Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz, um für das perfekte Gaming-Erlebnis zu sorgen.

Zusätzlich findet sich ein Snapdragon 8+ Gen 1 im inneren des Geräts, das über 12 GB DDR5-RAM (!) und 256 GB Gerätespeicher verfügt. Die Hauptkamera schießt Fotos mit 50 Megapixeln und wird durch einen 13 Megapixel Weitwinkel- und 5-MP-Makrosensor erweitert. Der Akku fasst bis zu 6.000 mAh, so dass Euch beim Zocken nicht der Saft ausgeht.

SanDisk Ultra 1 TB

Falls Ihr ein neues Speichermedium benötigt, hat Cyberport ebenfalls etwas für Euch auf Lager. Hier bekommt Ihr die SanDisk Ultra mit 1 TB Speicher derzeit für 99,90 Euro und zahlt somit den aktuellen Bestpreis. Für 111 Euro gibt es das nächstbeste Angebot gerade bei Saturn. Die microSDXC-Karte erreicht eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s eignet sich perfekt für Euer Smartphone oder Eure Kamera.

Zusätzlich erhaltet Ihr hier noch einen Adapter im Lieferumfang, falls Ihr einen größeren Steckplatz nutzt.

Dreame Bot L10 Pro

Auch bei Smart-Home-Besitzern sorgt Cyberport bei der NEXT25-Aktion für große Augen. Denn Ihr könnt Euch den Dreame Bot L10 Pro gerade für 269 Euro abgreifen, für den Ihr ansonsten mit mindestens 310 Euro rechnen müsst. Der Saugroboter verfügt über eine integrierte Wischfunktion und der Staubbehälter misst zudem 0,57 Liter. Wollt Ihr lieber etwas tiefer in die Tasche greifen, schaut Euch doch einmal unseren Test zum Dreame L10s Pro an.

Mit bis zu 4.000 Pa saugt der smarte Helfer den Dreck aus jeder Ecke und kann mit der LiDAR-Navigation ohne Probleme durch Euer Zuhause flitzen. Dabei kartiert der Saugroboter Eure Wohnung und weicht Hindernissen aus. Außerdem ist das Gerät Alexa-kompatibel und lässt sich über die Mi-Home-App ebenfalls steuern.

JBL Link

Auch diesen Deal wollten wir Euch nicht vorenthalten. Denn der JBL Link Bluetooth-Lautsprecher kostet bei Cyberport derzeit nur 49 Euro und ist Versandkostenfrei. Das nächstbeste Angebot gibt es zwar bereits bei Saturn für 51,90 Euro, allerdings dürfte dieser Preis recht bald wieder steigen und dann zahlt Ihr mindestens 69 Euro für den Speaker.

Der Lautsprecher verfügt über einen integrierten Google Sprachassistenten und ist mit Apple AirPlay2 kompatibel. Außerdem verspricht der Hersteller eine Wiedergabezeit von bis zu 8 Stunden und eine IPX7-Zertfizierung ist ebenfalls vorhanden. Wie von JBL erwartet, ist der Sound im Bassbereich wirklich gut, vor allem für diesen Preis.

Und bei Euch?

Wie sieht es bei Euch aus? Sind die Angebote interessant für Euch oder habt Ihr bei Cyberport sogar noch was besseres gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Denkt allerdings daran, dass die Aktion nur noch bis zum 27. März läuft, Ihr solltet Euch also unbedingt beeilen, wenn ihr noch zuschlagen wollt.