Asus ROG Phone 8: Gaming-Smartphone mit besserer Kamera

Auch Asus nimmt an der Consumer Electronic Show (CES) 2024 in Las Vegas teil und stellt zum Auftakt die ROG-Phone-8-Serie vor. Die neuen Gaming-Smartphones verfügen nicht nur über eine verbesserte Hardware, sondern auch über ein überarbeitetes Design und Kamerasystem, wodurch sie vielleicht dem besten Android-Smartphone näher kommen als je zuvor.

Das Design des Asus ROG Phone 8 (Pro)

Beginnen wir mit dem Äußeren: Sowohl das ROG Phone 8 als auch das Phone 8 Pro sind mit 8,9 mm Dicke und einem Gewicht von 225 g schlanker und leichter geworden. Die Abmessungen und das Gewicht sind deutlich geringer als beim ROG Phone 7 (Test), das 10,5 mm dick und 239 g schwer ist. Beide neuen Modelle verfügen außerdem über eine verbesserte IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser.

Der Hauptunterschied zwischen dem Basis-ROG-Phone-8 und dem 8 Pro, ist das bekannte leuchtende Aura-RGB-Logo auf der Rückseite, während das Pro eine dynamische und anpassbare weiße LED-Matrix namens Anime besitzt. Letzteres ist vergleichbar mit der Glyph-Oberfläche des Nothing Phone 2 (Test).

Das Display des diesjährigen Gaming-Geräts von Asus ist das gleiche 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Allerdings verwendet es jetzt LTPO-Technologie für variablere Bildwiederholfrequenzen zwischen 1 Hz und 120 Hz und liefert eine höhere Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits. Zudem wurden die dicken oberen und unteren Ränder durch eine Kameraaussparung ersetzt, wodurch diese Gaming-Boliden aus Taiwan weniger Platz benötigen.

Asus ROG Phone 8 und Phone 8 Pro mit Aero Active Cooler X, live von der CES 2024. / © Asus

Zusätzlich werden die beiden nach vorn gerichteten Lautsprecher bei beiden Geräten durch eine Kombination aus einem vorderen und einem unteren Lautsprecher ersetzt. Die Asus-typischen Schultertasten an einer Seite wurden beibehalten und befinden sich neben der Lautstärkewippe und der Power-Taste.

Die inneren Werte des Asus ROG Phone 8 (Pro)

Das ROG Phone 8 und Phone 8 Pro werden von einem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm angetrieben. Der Speicher kann mit 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB UFS 4.1-Speicher für die Basisvariante und bis zu 24 GB und 1 TB Speicher für die maximale Option konfiguriert werden.

Die Akkukapazität ist zwar von 6.000 mAh auf 5.500 mAh reduziert, aber die verbesserte Effizienz des Chipsatzes könnte den Verlust wieder ausgleichen. Zusätzlich zum kabelgebundenen Laden mit 65 W Leistung bietet Asus ein kabelloses Qi-Laden mit 15 W Leistung an, das eine Aufladung von 0 auf 100 Prozent in nur 39 Minuten verspricht.

Das Asus ROG Phone 8 bekommt ein RGB-Logo, während das ROG Phone 8 Pro mit einer anpassbaren LED-Matrix ausgestattet ist. / © Asus

Asus hat das Kühlsystem des ROG Phone 8 neu gestaltet. Es verwendet jetzt ein konduktionsbasiertes Wärmesystem, das zwar viel kleiner ist, dafür aber eine um bis zu 20 Prozent höhere Effektivität als das im ROG Phone 7 aufweist. Alternativ könnt Ihr das ROG Phone 8 auch mit dem neuen Aero Active Cooler X für zusätzliche Kühlung kombinieren.

Neu in der ROG-Phone-Serie ist eine 32-MP-Telekamera mit einem 3-fachem optischem – also verlustfreiem – Zoom, die den 50-MP-IMX890-Hauptsensor von Sony ergänzt. Letzterer verfügt auch über die 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisierung des Asus Zenfone 10 (Test). Beide Gaming-Smartphones mit neuen Kamera-Eigenschaften verfügen über die übliche Ultra-Weitwinkel-Optik mit 13 MP, während das Non-Pro-Modell auf das Teleobjektiv zugunsten eines niedrig auflösenden Makro-Objektivs verzichtet.

Preis und Verfügbarkeit des Asus ROG Phone 8 (Pro)

Asus plant, Vorbestellungen für das ROG Phone 8 in den USA sowie in Europa und den wichtigsten asiatischen Märkten ab dem 9. Januar entgegenzunehmen. Ausgeliefert wird ab dem 31. Januar 2024. Das Basismodell kostet in Phantom Black oder Rebel Grey 1.099 Euro, während das ROG Phone 8 Pro (ausschließlich Phantom Black) mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz für 1.199 Euro zu haben ist. Ihr könnt die voll ausgestattete ROG Phone 8 Pro Edition mit 24 GB und 1 TB für 1.499 Euro bekommen, die direkt mit dem Active Cooler X ausgeliefert wird.

Was denkt Ihr über das neue Design und die technischen Daten des Asus ROG Phone 8? Habt Ihr vor, Euch ein Gaming-Smartphone zuzulegen? Wir sind gespannt auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.