HMD-Smartphone läutet vermutlich das Ende der Nokia-Handys ein

Unbekanntes HMD-Smartphone von Nokia geleakt

Unbekanntes HMD-Global-Smartphone / © 91mobiles

Erst kürzlich hatte 91mobiles ein HMD-Global-Smartphone präsentiert, das den globalen Marktstart des finnischen Unternehmens andeutete. Da es sich aber hierbei um ein Renderbild handelte, war ein tatsächlicher Release noch ungewiss. Inzwischen gibt es mit der Modellnummer N159V und TA-1585 zwei offizielle Einträge in der IMEI-Datenbank. Dem nicht genug, hat der Hersteller – vermutlich versehentlich – auf der hauseigenen Nokia-Homepage ein Teaserbild veröffentlicht, das dem zuvor geleaktem Bild nahezu gleich aussieht.

Schon länger geht das Gerücht um, dass HMD Global plant, die Lizenzvereinbarung für die Nokia-Exklusivrechte zu beenden und Android-Smartphones unter dem eigenen Label zu veröffentlichen. Codenamen wie Legend, Legend Plus, Legend Pro sowie Pulse, Pulse Plus und Pulse Pro sind im Gespräch. Möglich, dass die Finnen bereits den kommenden Mobile World Congress (MWC 2024) in Barcelona nutzen, um ihren internationalen Markteintritt bekannt zugeben.

Nokia veröffentlicht aus Versehen einen Teaser zu einem HMD-Smartphone. / © HMD Global

Von dem abgebildeten Smartphone können wir nur aufgrund des Schriftzuges unter dem Kamera-Array von einer 108 MP auflösenden Hauptkamera ausgehen, welche eine optische Bildstabilisierung gewährt. Das Design an sich lässt eher ein Mittelklasse-Smartphone vermuten, was sich auch mit den Gerüchten deckt, die den Einstieg der Finnen in der Einsteiger- und Mittelklasse sehen.

Affiliate Angebot Nokia X30 5G

Was haltet Ihr von dem Twist? Ist Euch das Nokia-Logo beim Kauf Eures Smartphones wichtig oder eher nicht? Würdet Ihr Euch ein HMD-Smartphone zulegen, wenn die technischen Daten und der Preis stimmen? Schreibt uns Eure Meinung gern runter in die Kommentare und lasst uns heftig diskutieren.