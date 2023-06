Das Google Pixel 8 wird vermutlich einen externen Monitor über USB-C unterstützen

Eine der besten produktivitätsbezogenen Funktionen, welche die Samsung-Galaxy-Smartphones und einige Android-OEMs wie Motorola mit "Ready For" bieten, ist die Möglichkeit, einen externen Monitor oder Fernseher über ein USB-C-Datenkabel anzuschließen. Dabei handelt es sich in erster Linie um eine eigenständige und erweiterte Funktion auf den Galaxy-Smartphones namens Samsung DeX (Desktop eXperience). Sie ermöglicht den Desktop-Modus mit einer optimierten Oberfläche für größere Bildschirme, wenn Ihr Euer Smartphone an einen Monitor, Maus und Tastatur anschließt.

Das Google Pixel 8 könnte Euren Monitor in einen PC verwandeln

Es wird vermutet, dass Google das Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit einer Display-Port-Kompatibilität ausstattet, so die geheimgehaltene Quelle von Android Authority. Der offensichtliche Fall ist, dass die Funktion die Verbindung zwischen einem Pixel 8 (Pro) und einem externen Bildschirm über USB-C ermöglicht. Es wurden jedoch bereits Code-Strings entdeckt, die darauf hindeuten, dass Google einen Desktop-Modus anbieten könnte, der auch die Kopplung von Maus und Tastatur unterstützt – ähnlich wie Samsung DeX. Eine enge Kooperation der beiden Unternehmen besteht spätestens nach dem Wechsel von TizenOS zu Google Wear OS.

Doch schon vor dieser Entdeckung fanden die Kollegen von 9to5Google in einer der vierteljährlichen Builds von Android 13 heraus, dass Google an einem Desktop-Modus arbeitet, obwohl es noch keine tatsächliche Veröffentlichung gab. Zufälligerweise wurden diese Funktionen auch in der Beta von Android 14 entdeckt und könnten in der besagten Version des Google-Betriebssystems aktiviert werden.

Eine der ersten Versionen von Samsungs DeX erfordert ein Dock. / © NextPit

Neben dieser neuen PC-ähnlichen Funktion sollen das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro eine verbesserte Kamera mit Thermometer sowie einen größeren Bildschirm bieten. Die beiden Geräte sollen außerdem mit einem Tensor-G3-Chipsatz ausgestattet sein, der einen Nona-Core-Prozessor und einen schnelleren UFS-4.0-Speicher besitzt. Google könnte das Pixel-Duo der nächsten Generation im Oktober ankündigen und unmittelbar in den Handel schicken.

Was haltet Ihr von diesem möglichen Desktop-Modus beim Google Pixel 8? Wäre das in Eurem Fall nützlich? Teilt uns Eure Meinungen in den Kommentaren mit.