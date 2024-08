Pixel Watch 3: Das wichtigste Feature fehlt bei der US-Einführung

Obwohl die KI die Pixel-9-Reihe die Pixel-Watch-3-Smartwatches auf dem Made by Google-Event teilweise in den Schatten stellten, gab es doch einige Highlights der nächsten Smartwatch-Generation zu sehen. Dazu gehört eine neue lebensrettende Funktion, die sogenannte Pulsverlust-Erkennung. Es wurde jedoch bestätigt, dass diese bahnbrechende Technologie auf dem größten Markt des Unternehmens zum Start nicht verfügbar sein wird.

Ähnlich wie die bereits vorhandenen Funktionen der Pixel Watch, wie die Sturzerkennung und die Benachrichtigung bei Herzrhythmusstörungen, zielt Googles neue Pulsverlust-Erkennung darauf ab, potenziell Leben zu retten. Außerdem ist sie eine Premiere für Smartwatches und macht die Pixel Watch 3 zu einem Vorreiter.

Wie funktioniert die Pulsverlust-Erkennung der Pixel Watch?

Wie Google beschreibt, nutzt die Pulsverlust-Erkennung Biosensoren und KI-gestützte Algorithmen in der Pixel Watch 3, um einen Pulsverlust bei Nutzern zu erkennen, der hauptsächlich durch einen Herzstillstand verursacht wird. Dies kann unter anderem auf einen Herzstillstand, eine Überdosis, eine Vergiftung oder ein Versagen des Atemsystems zurückzuführen sein.

Sobald ein Pulsverlust erkannt und von den verschiedenen Sensoren und der Software bestätigt wird, erhält der/die Nutzer/in eine Aufforderung zu reagieren. Wenn er nicht reagiert, wird ein Countdown-Timer und ein Alarm ausgelöst. Wenn der/die Nutzer/in den Alarm nicht abstellt, setzt die Pixel Watch 3 einen Notruf ab. Gleichzeitig werden die Details des Ereignisses und die Daten des Patienten gesendet.

Der Ablauf der Pulsverlust-Erkennung auf der Pixel Watch 3 während eines Notfalls. / © Google

Die Pulsverlusterkennung muss erst eingerichtet werden, bevor sie auf der Pixel Watch 3 verwendet werden kann. Außerdem muss die Standardnachrichten-App Eures Smartphones auf Google Messages eingestellt sein. Die Funktion wird Euch benachrichtigen, wenn Ihr Eure Standardnachrichten-App auf etwas anderes umstellt.

Das alles klingt vielversprechend, aber die Funktion wird im September starten und nur in ausgewählten europäischen Ländern verfügbar sein. Die USA werden übersprungen. Google gab als Grund für die Verzögerung in den USA an, dass die Funktion noch nicht von der FDA genehmigt wurde. Google hat keinen Zeitplan angegeben, wann die Funktion verfügbar sein wird.

Da möglicherweise Hardware-Änderungen oder Komponenten erforderlich sind, um die Erkennung eines Pulsverlustes zu ermöglichen, hat Google erwähnt, dass die Funktion nur von der Pixel Watch 3 unterstützt wird.

