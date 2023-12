Deal: Samsung Galaxy Z Fold 4 nur noch halb so teuer!

Ihr spielt schon länger mit dem Gedanken, Euch eines der besten faltbaren Smartphones zu gönnen, seit aber von der Investition von fast 2.000 Euro ein wenig abgeschreckt? Dann habe ich heute einen ganz besonderen Deal, der sowohl bei Amazon, Media Markt als auch Saturn gilt. Denn hier gibt es das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit 512 GB internen Speicher für die Hälfte – also nur 995 Euro. Den nextpit-Deal-Checker haben wir auch schon in die Spur geschickt!

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 für die Hälfte

Das Foldable bekommt Ihr mit 512 GB für 995 Euro

Sowohl Amazon, Saturn und Media Markt bieten den Deal

Samsung Galaxy Z Fold 4 im Deal-Angebot

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 hat sich kaum zum Vorgänger verändert. / © NextPit

Bereits unser Test des Samsung Galaxy Z Fold 5 hat unter Beweis gestellt, dass es sich mit um das beste aktuell zu kaufende Foldable handelt. Doch mit 512 GB internen Programmspeicher latzt Ihr dafür aktuell 2.019 Euro. Das könnte auch ein gebrauchter Kleinwagen sein. Wer also deutlich weniger investieren möchte, da noch andere Weihnachtsgeschenke gekauft werden müssen, der sollte unseren Rat befolgen, doch zum Vorjahresmodell zu greifen:

Auch das Vorjahresmodell – das Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) – gab es schon mit 12 GB RAM und 512 GB internen Programmspeicher und wird aktuell sowohl von Amazon in der Farbe Phantom Black und bei Saturn und Media Markt zusätzlich in Beige und Graygreen angeboten. Und das für besagte 995 Euro, also knapp um die Hälfte günstiger.

Verbaut ist der Snapdragon 8+ Gen 1, ein 6,2 Zoll großes Außendisplay und das innen liegende und faltbare 7,6 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 px und maximalen 120 Hz Bildwiederholrate.

Weder der 4.400 mAh starke Akku, noch die Triple-Hauptkamera (50/12/10 MP) geben Anlass zu klagen. Lediglich die beiden Selfie-Kameras im Punch-Hole-Design überzeugten nicht auf ganzer Linie. Den fehlenden microSD-Kartenslot darf man wohl bei 512 GB Speicherplatz getrost vernachlässigen.

Mit dem Galaxy Z Fold 4 habt Ihr zwei Selfie-Kameras. / © NextPit

Lohnt der Deal bei fast 50 Prozent Rabatt?

Natürlich am Ende des Deals unsere Gretchenfrage: Lohnt der Deal oder eher nicht? Und ohne um den heißen Brei herumzureden: Ja, der Deal lohnt für alle diejenigen, die nicht das neueste Modell brauchen. Der Preisvergleich von Idealo bestätigt den aktuell tieften Preis und auch lebenslang war das Samsung Galaxy Z Fold 4 nur einmal mit knapp 960 Euro in ähnlichen Preisregionen.

Was sagt Ihr zu unserem Dealangebot? Sind knapp 1.000 Euro die Preisregion, wo Ihr beim Thema Foldable zuschlagt? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare – ich zumindest bin schon gespannt!