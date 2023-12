Der menschliche Funke: So nutzt Ihr KI bei der Arbeit richtig

Jede große Tech-Marke und jedes Aushängeschild hat sich dazu geäußert, manche plausibler als andere; das Interesse der Popkultur hat je nach Meinung zu- und abgenommen, und die ganze Zeit über haben Mitarbeiter und Teams an Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt erforscht und experimentiert, wie sie die Macht der künstlichen Intelligenz für sich nutzen können.

Dieser letzte Teil ist der Schlüssel. Letztendlich ist künstliche Intelligenz ein Werkzeug, das Macht und Potenzial in die Hände derer legt, die es nutzen, und kein nebulöses Wesen, das sich gegen uns wenden kann.

In Bezug auf den Arbeitsplatz werden sich die Automatisierungstrends wie seit der industriellen Revolution weiter entwickeln und Teams und Unternehmen in die Lage versetzen, intelligenter als je zuvor zu arbeiten, aber das bedeutet nicht, dass die KI uns in absehbarer Zeit ersetzen wird.

Ein im August 2022 von IBM veröffentlichter Bericht vertrat dieselbe Ansicht und verkündete treffend, dass KI uns zwar nicht ersetzen wird – aber diejenigen, die KI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht tun.

Der Arbeitsplatz der nahen Zukunft wird sicherlich fortschrittliche KI-Fähigkeiten erfordern, aber effektive menschliche Fähigkeiten, die einfach nicht kopiert werden können, werden wichtiger, nicht weniger. Es gibt einfach zu viele Nuancen im menschlichen Handeln, als dass sie effektiv nachgeahmt werden könnten.

Eine kürzlich von der Harvard Business Review veröffentlichte Studie untersuchte genau dieses Konzept und legte dar, wie generative KI die Praktiken von Unternehmen verändert und die Bedeutung einer auf den Menschen ausgerichteten Kultur am Arbeitsplatz und die damit verbundenen individuellen Kompetenzen gestärkt hat.

Um in einer KI-gesteuerten Arbeitswelt erfolgreich zu sein, sind hier die Schlüsselkompetenzen, die jede effektive Arbeitskraft braucht.

Digitale Kompetenz

Es versteht sich vielleicht von selbst, aber für einen effektiven, technologieorientierten Arbeitsplatz ist digitale Kompetenz ein absolutes Muss.

Generative KI ist zum Beispiel noch lange nicht perfekt und neigt dazu, falsche Informationen, Recherchen oder sogar Zitate zu liefern. Diese so genannten "Halluzinationen" zu erkennen, ist enorm wichtig, um rechtliche, ethische oder rufschädigende Rückschläge zu vermeiden.

Zwischenmenschliche Fähigkeiten

Der HBR-Bericht zeigt, dass die Fähigkeit, effektiv und sinnvoll mit anderen zu kommunizieren, um Kooperation zu erreichen, in der heutigen Arbeitswelt weniger verbreitet ist als digitale Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind für die Lösung (und Vermeidung) von Konflikten unerlässlich, während die Empathie für deine Mitmenschen für alle von großem Nutzen sein kann.

Fachwissen

Fachwissen ist definiert als umfassendes Wissen über das eigene Umfeld, was auch immer das sein mag. Da KI immer mehr Aufgaben übernimmt, besteht die große Gefahr, dass das institutionelle Wissen verloren geht. Nur Menschen, die turbulente Zeiten durchlebt haben, können ein Unternehmen durch eine Krise führen und kritische Entscheidungen treffen.

In der Studie wurden auch Schritte aufgezeigt, die Unternehmen treffen können, um sich vollständig auf gut funktionierende, KI-gesteuerte Workflows vorzubereiten. Es geht nicht nur darum, die Technologie zu übernehmen und auf die Ergebnisse zu setzen.

Es werden vier Schritte aufgezeigt, wie die Technologie genutzt werden kann, um eine menschenzentrierte Organisation zu schaffen.

1. Intention

Das Geschäftsmodell eines Unternehmens sollte KI als wesentliches Element enthalten und nicht nur als aufgesetztes Werkzeug. Führungskräfte sollten darüber nachdenken, wie KI ihnen helfen kann, ihre Ziele zu erreichen.

2. Integration

KI sollte in alle Funktionen eines Unternehmens integriert werden, wobei auch die zwischenmenschliche Kommunikation im Vordergrund stehen sollte. Die Teams sollten nicht voneinander abgeschottet sein. Eine einheitliche KI-Plattform für alle ist einem Einzelplatzportal vorzuziehen.

3. Implementierung

Hier liegt die größte Hürde: die Kombination von Technik und Menschen. Der Erfolg eines KI-Unternehmens hängt davon ab, wie es mit den Mitarbeitern kombiniert wird. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, müssen die Mitarbeiter die Möglichkeiten der KI kennen und wissen, wie sie sie am besten nutzen können.

4. Anzeige

Das Potenzial von Daten, einen Mehrwert zu schaffen, ist im digitalen Zeitalter immens. Die Art und Weise, wie Leistungsindikatoren definiert und verstanden werden, ist eine enorme Methode zur Leistungsverbesserung.

In diesem Sinne: Euer Arbeitsplatz der Zukunft wartet auf dem nextpit Job Board.

Das globale Beratungsunternehmen Accenture baut sein Team in München aus und hat eine Stelle als SAP-Entwickler/in zu besetzen. In dieser abwechslungsreichen Position arbeitet Ihr sowohl mit internen Stakeholdern an Lösungen als auch mit Kunden und Klienten an Projekten, die deren Geschäftsabläufe verbessern sollen. Fachwissen über SAP-Technologien und -Plattformen ist von entscheidender Bedeutung, während flexibles Arbeiten und umfangreiche Sozialleistungen inbegriffen sind.

Die Techniker Krankenkasse in Hamburg sucht einen Full-Stack-Entwickler (m/w) für die Entwicklung und Verwaltung des unternehmensweiten TK-One Portals. In dieser Rolle arbeitet Ihr eng mit der Geschäftsleitung und internen Stakeholdern zusammen, um die Plattform zu pflegen und gleichzeitig auf das Feedback der Nutzer zu reagieren, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und zu verbessern. Für den erfolgreichen Bewerber/die erfolgreiche Bewerberin sind umfangreiche Leistungen in dieser Position vorgesehen.

S. Die Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG mit Sitz in Furtwangen stellt einen Senior Software Engineer ein. Als historisches Familienunternehmen ist Siedle ein Pionier in der Kommunikationstechnologie; in dieser Rolle werdet Ihr diese Arbeit fortsetzen, indem Ihr umfangreiche Programmierfähigkeiten einsetzt, um Frontend-Anwendungen und die Gesamtleistung zu verbessern. Wenn Ihr also gerne in den Schwarzwald umziehen wollt, ist diese Stelle genau das Richtige für Euch.

