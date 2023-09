Jetzt soll die Google-Pixel-8-Serie wieder teuer werden – was denn nun?

Jüngste Gerüchte deuten nun wieder darauf hin, dass die Google-Pixel-8-Serie einen höheren Preis haben wird, obwohl wir zuletzt von gleichbleibenden Preisen berichtet haben. Es wurde sogar berichtet, dass wir die 128 GB Variante als Basiskonfiguration in beiden Modellen erhalten werden. Anscheinend könnte das aber auch anders sein, denn jetzt wird vermutet, dass die Preise zumindest in Europa deutlich angehoben werden.

Wie viel könnte das Google Pixel 8 (Pro) denn jetzt wirklich kosten?

Laut den Angaben des französischen Händlers Dealabs wird das Google Pixel 8 in der europäischen Region deutlich teurer sein. Das kleinere Pixel 8 in der 128-GB-Konfiguration soll bei 799 Euro beginnen und damit 149 Euro mehr kosten als das Pixel 7 welches für 649 Euro verkauft wurde. Das Google Pixel 8 Pro mit demselben Speicherplatz wird vermutlich für 1.099 Euro verkauft, was einen Unterschied von 200 Euro gegenüber dem aktuellen Pro-Modell bedeuten würde.

Die nächsten Speicheroptionen für beide Modelle scheinen überschaubar zu sein, denn das Google Pixel 8 mit 256 GB kostet 859 Euro und das Pixel 8 Pro 1.159 Euro. Das sind jeweils 60 Euro mehr als die Basis-Speicheroption.

Google Pixel 8 (Pro) Preis auf den anderen Märkten

Mit diesen Hinweisen dürften auch die Preise in den USA und anderen Regionen in die Höhe getrieben werden. Es ist davon auszugehen, dass das Google Pixel 8 649 US-Dollar (also 50 $ mehr) kosten wird. Das entspräche dem Preis des Pixel 7a (Test), das nach der Preiserhöhung ebenfalls um 50 US-Dollar gegenüber dem Vorgängermodell kosten wird. Das Google Pixel 8 Pro könnte demnach 999 US-Dollar kosten und gleich 100 US-Dollar mehr als das Pixel 7 Pro mit seinen 899 US-Dollar kosten.

Wie üblich sind das alles noch Spekulationen und werden erst auf dem Made by Google-Event am 4. Oktober bestätigt. Dealabs und die vorherige Quelle, Yogesh Brar, scheinen jedoch einer Meinung zu sein, nämlich dass das Google Pixel 8 teurer wird.

Das Google Pixel 8 Pro hat eine überarbeitete Kamerainsel und verfügt über einen Temperatursensor. / © X/u/EZ

Gleichzeitig gibt es mehrere Gründe, die für eine mögliche Preisanpassung sprechen. Es wird vermutet, dass die Pixel-8-Serie über verbesserte OLED-Bildschirme und einen besseren Hauptkamera-Sensor verfügen wird. Außerdem ist Googles Tensor-G3-Chipsatz, der beide Geräte antreiben soll, ebenfalls neu und verfügt über eine verbesserte CPU und GPU. Zusätzlich soll das Pixel 8 Pro mit einem neuen Temperatursensor auf der Rückseite ausgestattet sein, was die gesamte Hardware noch teurer macht.

Allerdings könnte der Preisanstieg Google im Vergleich zu seinen Konkurrenten in die Enge treiben. So liegt das Pixel 8 mit 699 US-Dollar nahe an der unverbindlichen Preisempfehlung des OnePlus 11 (Test), aber immer noch unter dem Galaxy S23 mit 799 US-Dollar. Aber das Pixel 8 Pro könnte einen härteren Wettbewerb mit dem Galaxy S23 (Test) und dem kommenden iPhone 15 erleben.

Glaubt Ihr, dass es ein Fehler wäre, wenn Google das Pixel 8 (Pro) mit einem höheren Preis auf den Markt bringen würde? Wir würden gerne Eure Meinung zu diesem Thema hören.