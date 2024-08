Für die Arbeit im Home-Office habt Ihr verschiedene Möglichkeiten: Desktop-PCs, Laptops oder Mini-PCs. Letztere zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte Bauweise in Verbindung mit fettem Arbeitsspeicher, flotten Prozessoren und verhältnismäßig geringen Kosten aus. Das gilt auch für den Geekom GT13 Pro, den der Hersteller nicht nur einfach, sondern gleich doppelt reduziert, wenn Ihr einen bestimmten Gutschein verwendet.

Intel i7 oder i9: Der Geekom GT13 Pro im Kurz-Check

Der Mini-PC (Bestenliste) misst gerade einmal 112,4 x 112,4 x 37 mm und bringt ein Gewicht von nur 1,3 kg auf die Waage. Somit passt er problemlos in jede Tasche und auf jeden Schreibtisch. Durch zwei HDMI-2.0-Ports könnt Ihr mehrere Monitore anschließen. Zusätzlich finden sich zwei USB 4 Gen 3, ein USB 3.2 Gen 2, ein USB 2.0 und ein RJ45-Ethernet-Anschluss an der Rückseite. Vorne sind zudem zwei USB 3.2 Gen 2 und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss angebracht. Der SD-Kartenleser ist an der Seite des kleinen PCs angebracht, wo auch die Lüfteröffnungen sind.

Zur Kühlung setzt Geekom auf das eigens entwickelte IceBlast 1.5, das eine effiziente Wärmeableitung verspricht. Ab Werk erhaltet Ihr zudem eine vorinstallierte Version von Windows 11 Pro. Zusätzlich könnt Ihr drahtlose Geräte über Bluetooth 5.2 verbinden und über Wi-Fi 6E funken. Das aktuelle Angebot umfasst zwei verschiedene Versionen des Geekom GT13 Pro.

Der Geekom GT13 Pro ist mit zwei verschiedenen Intel-Prozessoren erhältlich. / © Geekom

Zum einen erhaltet Ihr den Intel Core i7-13620H, der auf bis zu 4,90 GHz taktet und auf ein Setup aus sechs Performance- und vier Effizienzkernen setzt. Damit kann der Prozessor bis zu 16 Threads bedienen. Der Prozessor wird dabei mit einer M.2 2280 NVMe-SSD gepaart, die über eine Kapazität von bis zu 1 TB verfügt. Zusätzlich kommt hier noch eine Intel UHD-Grafikeinheit zum Einsatz.

Ist Euch der Prozessor zu klein, könnt Ihr Euch auch für den Intel Core i9-13900H entscheiden. Hier kommen ebenfalls sechs Performance-Kerne, dafür jedoch acht Effizienzkerne zum Einsatz. Diese takten auf maximal 5,4 GHz und bedienen bis zu 20 Threads. Auch der Speicherplatz ist mit 2 TB gleich doppelt so groß. Anders als beim i7 setzt der Hersteller hier auf eine Intel Iris Xe-Grafikeinheit.

So spart Ihr gleich doppelt bei Geekom

Beide Geräte sind ohnehin schon im Preis reduziert. Nutzt Ihr jetzt den Gutscheincode "nextpitGT13" gibt's nochmal 190 Euro Rabatt obendrauf. Dadurch zahlt Ihr für die i7-Version nur noch 569 Euro, statt der derzeit ausgeschriebenen 759 Euro. Die i9-Variante liegt mit 789 Euro etwas höher im Preis. In jedem Fall bekommt Ihr einen leistungsfähigen Mini-PC mit Windows 11 Pro, massig Arbeitsspeicher und ausreichend Anschlüssen, damit Ihr im Home-Office durchstarten könnt.

Affiliate Angebot Geekom GT13 Pro Sichert Euch mit dem Gutschein "nextpitGT13" zusätzlichen Rabatt auf den Geekom GT13 Pro!

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Ist der Geekom GT13 Pro interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!