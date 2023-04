Dreame, Eufy, Roborock & Co. günstiger: Saugroboter-Deals im Überblick

Saugroboter als praktische Helfer, die Schmutz beseitigen und für ein gepflegtes Zuhause sorgen, ziehen in immer mehr Haushalte ein. Bei Amazon gibt es derzeit eine ganze Reihe beliebter Geräte mit teilweise über 30 Prozent Rabatt. Wir stellen Euch an dieser Stelle einige der spannendsten Deals vor.

Saugroboter von Eufy: bis zu 169 Euro Rabatt

Einen günstigen Einstieg in die Welt der Saugroboter bietet der Eufy Robovac G10 Hybrid, den Amazon aktuell um 30 Euro reduziert für 169,99 Euro anbietet. Es handelt sich um einen 2-in-1-Sauger mit Wischfunktion und 2.000 Pa Saugleistung, der sich über die Eufy Clean App, aber auch mit Amazon Alexa und Google Assistant befehligen lässt. Damit lassen sich Hartböden wie Fliesen auch nass reinigen.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Roboterstaubsauger samt Netzteil und Ladestation unter anderem auch ein Reinigungswerkzeug, ein Wasserbehälter, ein Wischmodul mit zwei waschbaren Wischtüchern, eine wasserdichte Unterlage, zusätzliches Filterzubehör, ein zusätzliches Set mit Unibody-Filter und vier Seitenbürsten. Auf Premium-Funktionen wie Kartierung, Multi-Stockwerk-Reinigung oder eine automatische Selbstentleerung müsst Ihr bei diesem Gerät mit bis zu 100 Minuten Laufzeit allerdings verzichten.

Eine ganze Ecke luxuriöser geht es da schon beim Eufy Robovac LR30 Hybrid+ zu, für den es im Moment 120 Euro Rabatt gibt. Er kostet aktuell 379 Euro bei Amazon*, bietet eine Wischfunktion und 3.000 Pa Saugkraft. Dieses Gerät mit Lasernavigation eignet sich auch für mehrere Stockwerke und bringt eine Kartierungsfunktion für bis zu drei Ebenen mit. Zudem erkennt dieser Roboterstaubsauger die Bodenart und kann beim Reinigen entsprechend die Wasserverwendung anpassen. Praktisch ist außerdem die automatische Entleerung an der Basisstation mit bis zu 25.000 Pa - der Hersteller verspricht bis zu 60 Tage freihändige Reinigung.

Passend dazu: Die besten Saugroboter 2023

Rund 169 Euro Rabatt gibt es aktuell beim Eufy Robovac X8 Hybrid, der für 329,99 Euro angeboten* wird. Hinter dessen Twin-Turbo-Technologie stecken zwei Saugeinheiten mit jeweils 2.000 Pa Saugleistung - das soll besonders bei der Beseitigung von Tierhaaren helfen. Auch dieser 2-in-1-Saugroboter mit Wischfunktion bietet eine Kartierungsfunktion für mehrere Stockwerke. Auf die praktische automatische Entleerung des Robovac LR30 Hybrid+ müsst Ihr allerdings verzichten.

Kundenliebling Tikom G8000 Pro über 60 Euro günstiger

Ein besonders beliebtes Modell unter den Amazon-Kunden ist gemäß Bestseller-Liste der Tikom G8000 Pro, den es aktuell für 219 Euro* gibt. Der Roboterstaubsauger mit Wischfunktion bietet 4.500 Pa Saugkraft, was insbesondere bei Teppichböden helfen soll, Krümel und andere Verunreinigungen zu entfernen. Der Tikom-Saugroboter passt hierzu die Saugleistung automatisch an. Die maximale Laufzeit mit einer Akkuladung beziffert der Hersteller auf 150 Minuten. Den Saugroboter gibt es zum gleichen Preis auch in Schwarz.

Dreame-Saugroboter mit der höchsten Saugleistung

Beim Dreame D10s gewährt Amazon aktuell 50 Euro Rabatt - der Saugroboter kostet 299 Euro*. Er bietet eine hohe Saugleistung von bis zu 5.000 Pa, wischt den Boden mit Drag-Mopping und drei Wassersteuerungsstufen und bietet LDS-Navigation samt Kartierungsfunktion für mehrere Etagen. Der Roboterstaubsauger arbeitet mit Siri, Alexa und Google Assistant zusammen und wird dank eines Akkus mit 5.200 mAh Kapazität mit einer Laufzeit von bis zu 280 Minuten beworben. Teppich wird via Ultraschall erkannt.

Der Dreame L10s Pro, für den es aktuell sogar mehr als 170 Euro Rabatt gibt, ist noch eine Ecke besser: Der für 429 Euro bei Amazon* angebotene Saugroboter bietet bis zu 5.300 Pa Saugleistung und eine automatische Staubentleerung. Bei Teppichböden hebt sich das Gerät automatisch um bis zu 7 mm an und erhöht die Saugleistung. Das Mopp-Design umfasst zwei drehbare Wischer-Pads, es werden vier Saugstufen und drei Wasserstufen unterstützt. Der Dreame-Roboterstaubsauger kooperiert mit Alexa, Google Assistant und Siri.

Starker Allrounder von Roborock reduziert

Ein Saugroboter, der nur wenig Wünsche offen lässt, ist der Roborock S7 Pro Ultra. Die von Amazon verlangten 899 Euro* sind der aktuelle Bestpreis für den Roboterstaubsauger. Das Gerät ist selbstwaschend, selbstnachfüllend und selbstentleerend, bietet 3D-Mapping und eine Teppicherkennung, welche einen Wasserstopp und eine Erhöhung der Saugleistung auslöst. Das Gerät mit einer hohen Saugleistung von bis zu 5.100 Pa wischt den Boden mit bis zu 3.000 Schallvibrationen pro Minute und unterstützt die Roborock App, Amazon Alexa, Google Home und Siri. Der Saugroboter überwindet bis zu 2 cm hohe Hindernisse.