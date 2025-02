Dreame gilt seit einigen Jahren schon als der Big Player auf dem Saugroboter-Markt. Erst in diesem Jahr hat sich der Dreame X50 Ultra Complete den Platz als bester Saugroboter mit Wischfunktion in unserem Vergleich sichern können. Doch nicht nur die smarten Robo-Sauger sind in der Produktpalette enthalten. Auch verschiedene Nass- und Trockensauger, kabellose Staubsauger, der Roboticmower A1 und sogar Haartrockner bietet Euch das Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Dreame: Vorreiter und unkompliziert

Dreame hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Reinigung des Haushalts so einfach wie möglich zu gestalten. Laut aktuellem Stand besitzt das Unternehmen bereits über 780 angemeldete Patente und kann mit zahlreichen Innovationen glänzen. Aus diesem Grund führen die Produkte, nicht nur bei nextpit, verschiedene Bestenlisten an. So kam mit dem L20 Ultra etwa die "MopExtend"-Technologie ins Spiel, wodurch der Saugroboter den Wischmopp zur besseren Reinigung ausfahren konnte.

Mit dem Dreame L20 Ultra führte das Unternehmen die MopExtend-Technologie ein. / © nextpit

Mittlerweile nutzen diese Technologie zahlreiche Geräte, auch von anderen Herstellern. Doch auch die herausragende KI, eine unglaublich gute Saug- und Wischleistung oder der Putzmittel-Tank sind wahre Komfort-Lösungen bei der regelmäßigen Reinigung. Durch die einfachen Kontaktwege könnt Ihr zudem problemlos eine Reparatur anfordern. Seid Ihr Euch nicht sicher, welches Gerät zu Euch passt, könnt Ihr auf der Dreame-Website* darüber hinaus eine Auswahlhilfe und einen Gerätevergleich finden.

Dreame: Der große Produktvergleich

Nun spannen wir Euch nicht länger auf die Folter und präsentieren Euch eine Auswahl verschiedener Dreame-Geräte, die Ihr unserer Meinung nach auf keinen Fall verpassen solltet.

Dreame: Saugroboter im Vergleich

"Saugroboter" dürfte das erste Wort sein, dass die meisten von Euch mit Dreame assoziieren. Das ist auch logisch, denn der Hersteller ist vor allem für seine große Auswahl an Premium-Modellen bekannt. Mit dem X50 Ultra Complete haben sie einen der wohl besten Robo-Sauger 2025, wenn nicht sogar den besten, auf dem Markt etabliert. Doch auch frühere Modelle, wie der Dreame L20 Ultra oder der L10s Pro Ultra Heat, wussten immer zu überzeugen. In der folgenden Tabelle seht Ihr eine Auswahl der besten Saugroboter von Dreame im Vergleich.

Die einzelnen Produktreihen unterscheiden sich häufig nur in einzelnen Aspekten voneinander. So bietet der neue X40 Master einen Wasseranbausatz für automatisches Nachfüllen und Entleeren direkt beim Kauf, während Ihr dieses Zubehör etwa beim X40 Ultra separat erhaltet. Spannend ist allerdings auch das Upgrade des L10s Ultra. Bisher konnten wir die zweite Generation zwar nicht testen, aufgrund des neuen ausfahrbaren Wischmopps und der höheren Saugleistung verspricht er jedoch, die erste Variante deutlich zu überflügeln. Einen Test des Dreame L10s Ultra der ersten Generation lest Ihr natürlich auch bei nextpit.

Der Dreame X40 Ultra ist zweifelsfrei einer der besten Saugroboter mit Wischfunktion im Jahr 2024. / © nextpit

Das aktuelle Top-Modell, der Dreame X50 Ultra Complete verinnerlicht alle Vorteile, die bereits der X40 Ultra bot. Allerdings kann der neue Putzteufel nun auch seinen LiDAR-Turm einfahren und hat zudem weitere Räder erhalten, die sich ausfahren lassen, um Schwellen von bis zu 6 cm zu überqueren. Zudem wurde die Saugleistung auf 20.000 Pa angehoben.

Optisch ähnelt er zwar dem Vorgänger, allerdings hat der neue Dreame X50 Ultra einiges mehr auf dem Kasten. / © nextpit

Wichtiger Zusatz ist hier das Wörtchen "Complete". Das bedeutet, dass Ihr noch weiteres Zubehör erhaltet. Beim X50 Ultra Complete wäre das:

1x Reinigungsmittel

3x Staubbeutel

3x Filter

2x Seitenbürsten

1x Set der gesamten Hauptbürste

12x Wischpads

Dreame: Nass- und Trockensauger im Vergleich

Die zweite große Produktsparte von Dreame umfasst eine Vielzahl von Nass- und Trockensaugern. Anders als bei smarten Saugrobotern müsst Ihr hier jedoch noch selbst Hand anlegen. Macht Euch das nichts aus, erwartet Euch eine Saugleistung von bis zu 18 kPa, Selbstreinigungsfunktionen, eine intelligente LED-Anzeige und vor allem mehr Flexibilität. Ebenfalls wichtig ist der deutlich geringere Preis. Nachfolgend haben wir Euch vier Top-Modelle aus dem Portfolio von Dreame herausgesucht.

Top-Modell Beste Altermative Bestes Preis-Leistungsverhältnis Günstigstes Modell Produkt Dreame H14 Pro Dreame H13 Pro Dreame H12 Pro Ultra Dreame H11 Core Bild Test Noch nicht getestet Test: Dreame H13 Pro Noch nicht getestet Noch nicht getestet Saugleistung 18.000 Pa 18.000 Pa 16.000 Pa 6.000 Pa Motor Leistung: 400 W

Art: Bürstenlos

Drehzahl: 520 rpm Leistung: 300 W

Art: Bürstenlos

Drehzahl: 520 rpm Leistung: 300 W

Art: Bürstenlos

Drehzahl: 520 rpm Leistung: 170 W

Art: Bürstenmotor

Drehzahl: 540 rpm Antrieb Vorne und hinten Vorne und hinten Vorne Vorne Maximale Betriebszeit 40 Minuten 40 Minuten 35 Minuten 22 Minuten Selbstreinigung Mit 60 °C heißem Wasser Mit 60 °C heißem Wasser Mit 60 °C heißem Wasser Vorhanden Saugmodi Automatik

Saugen

Ultra

Benutzerdefiniert Automatik

Saugen

Ultra

Turbo (Max.) Saugen

Ultra Standard

Turbo (Eco / Max) Schmutzerkennung ✅ ✅ ✅ ❌ App ✅ ❌ ❌ ❌ Maße des Saugers 26,5 x 27,5 x 110 cm

4,9 kg 27,5 x 25,2 x 112,1 cm

4,9 kg 24,3 x 27,5 x 111,7 cm

4,9 kg 29 x 21,8 x 110 cm

4,65 kg Besonderheiten Trennung von Feststoff und Flüssigabfall

Intelligentes Antriebsrad

Bürstenkopf mit Licht

Automatisches Auffüllen von Reinigungslösung Trennung von Feststoff und Flüssigabfall

Intelligentes Antriebsrad

Bürstenkopf mit Licht Schmutzerkennung

Große Wasserbehälter - Preisvergleich

Auch hier gibt es unter den einzelnen Modellreihen (H12, H13, H14) nur geringe Unterschiede. Was jedoch direkt auffällt, dass lediglich der aktuelle Dreame H14 Pro über eine App verfügt. Bedeutet, dass Ihr nur hier über Euer Smartphone Reinigungspläne erstellen, Ladevorgänge einstellen und Over-the-air-Updates erhaltet. Ansonsten bieten die Nass- und Trockensauger (fast) alle eine Kante-zu-Kante-Reinigung und einen Wischer mit gleichbleibendem Druck.

Das Display zeigt Euch laufend den Verschmutzungsgrad, damit Ihr zur Sicherheit eine Stelle etwas gründlicher schrubbt. / © nextpit

Lediglich der H11 Core lässt einige Features vermisse, kostet Euch dafür aber auch keine 200 Euro und erledigt seine Aufgabe ebenfalls problemlos. Alle Modelle bieten zudem ein LED-Display, auf dem Ihr den Saugmodus oder den Akkustand einsehen könnt. Die Selbstreinigung ist allerdings wieder nur den etwas kostspieligeren Geräten vorenthalten. Ob Dreame mit seinen Nass- und Trockensaugern anderen Herstellern, wie etwa Dyson, wirklich Konkurrenz zu einem günstigeren Preis macht, könnt Ihr in unserem Test des Dreame H13 Pro nachlesen.

Dreame: Akkusauger im Vergleich

Als dritten großen Bereich deckt Dreame auch den Bedarf an Akkusaugern – also Stielsauger ohne Wischfunktion. Diese sind in der Regel noch einmal etwas günstiger und auf den Saugvorgang ausgelegt, wodurch sie über eine entsprechend hohe Leistung verfügen. Alle Geräte bieten eine Filtereffizienz von mindestens 99 Prozent und sind vor allem deutlich leichter als die Nass- und Trockensauger. Auch hier haben wir eine kleine Auswahl für Euch vorbereitet.

Top-Modell von 2024 Spannende Alternative Der Multifunktionale Der Leichteste Produkt Dreame Z30 Dreame Z20 Dreame Z10 Station Dreame R10 Bild Test Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Saugleistung 310 AW 250 AW 150 AW 120 AW Motor Leistung: 855 W

Motordrehzahl: 150.000 rpm Leistung: 715 W

Motordrehzahl: 140.000 rpm Leistung: 481 W

Motordrehzahl: 108.000 rpm Leistung: 350 W

Motordrehzahl: 120.000 rpm Bürste Multiflächenbürste Multiflächenbürste Multi-Oberflächenbürste Mehrflächen-Bürste Filtereffizienz 99,99 % 99,99 % 99,90 % 99,90 % Maximale Betriebszeit 90 Minuten 90 Minuten 65 Minuten 60 Minuten Abnehmbarer Akku ✅ ✅ ✅ ✅ Schmutzerkennung und Saugkraftanpassung ✅ ✅ ❌ ❌ Kapautität des Staubbehälters 0,6 l 0,6 l 0,5 l 0,6 l Zubehör 1 x Verlängerungsstab

1 x Multi-Oberflächenbürste

1 x weiche Rollerbürste

1 x elektrische Mini-Bürste

1 x Rotierende weiche Staubbürste

1 x Haustierhaar-Entfilzungswerkzeug

1 x Kombiwerkzeug

1 x Weiche Staubbürste

1 x flexibler Adapter

1 x Verlängerungsschlauch

1 x Bodensockel 1 x Verlängerungsstab

1 x Beleuchtete Multiflächenbürste

1 x Beleuchtete weiche Rollerbürste

1 x Motorisierte Mini-Bürste

1 x Rotierende weiche Staubbürste

1 x Kombiwerkzeug

1 x Weiche Staubbürste

1 x Flexibler Adapter

1 x Verlängerungsschlauch

1 x Bodensockel 1 x Verlängerungsstab

1 x 2-in-1 Lade- und Aufbewahrungshalterung (Staubaufnahmestation)

1 x Multi-Oberflächenbürste

1 x weiche Rollerbürste

1 x elektrische Mini-Bürste

1 x Fugendüse

1 x weiche Staubbürste 1 x Verlängerungsstab

1 x Wandbefestigungsdose

1 x Multi-Oberflächenbürste

1 x elektrische Mini-Bürste

1 x Fugendüse

1 x breites Kombinationswerkzeug Maße des Saugers 11,06 x 25,6 x 25,6 cm

2,19 kg 11,06 x 25,6 x 25,6 cm

2,19 kg 12,3 x 25,6 x 36,9 cm

1,67 kg 12,93 x 25,6 x 21,6 cm

1,65 kg Preisvergleich

Besonders spannend bei den Akkusaugern von Dreame ist das zahlreiche Zubehör, welches Ihr hier zusätzlich erhaltet. Somit seid Ihr flexibel unterwegs und könnt auch schwer zu erreichende Stellen problemlos reinigen. Außerdem wird bei Akkusaugern in Airwatt gemessen, nicht in Pascal, wie bei Saugrobotern. Diese nicht genormte Einheit soll angeben, welche Luftmenge das Gerät pro Minute bewegen kann.

Gerade die günstigen Preise machen die Akkusauger von Dreame richtig spannend. Ihr erhaltet hier saugstarke Produkte, die Funktionen, wie blaues Licht zur Stauberkennung oder eine automatische Saugkraftanpassung, bieten, ohne dabei mehr als 500 Euro auszugeben. Derzeit bekommt Ihr mit dem Dreame Z30 das aktuellste Modell sogar schon für 399 Euro.

Dreame: Mähroboter

Gut, einen Vergleich der Vielfalt können wir hier nicht ausstellen. Denn Dreame hat bisher lediglich den Roboticmower A1 in Deutschland veröffentlicht. Dafür kann sich das Gerät wirklich sehen lassen. Das Wichtigste vorweg: Ihr errichtet hier eine Begrenzung ohne nervige Kabel. Zusätzlich habt Ihr viele Einstellungsmöglichkeiten am Mähroboter und in der App. Auch bei der Mähleistung müsst Ihr keine Abstriche machen und dank der automatischen Regenerkennung mäht der kleine Gartenhelfer nur dann, wenn es sich wirklich lohnt.

Technische Daten Modell Dreame A1 Abbildung Fläche 2.000 m² Maximale Steigung 45 % Geräuschpegel k.A. Konnektivität WLAN, Bluetooth, Dreame-Home-App Abmessungen 64,3 x 43,7 x 26,1 cm Gewicht 12 kg UVP 1.999 Euro

In unserem Test zum Dreame A1 konnte das Gerät zudem 4,5 von 5 möglichen Sternen einheimsen. Grund für den Abzug war, dass die Mährichtung nicht einstellbar ist und auch die Begrenzungen etwas zu großzügig umfahren werden.

Zusammenfassung Kaufen Dreame A1 Pro Einrichtung von Begrenzungen ohne Kabel

Viele Einstellungsmöglichkeiten an Roboter und App

Gute und zuverlässige Mähleistung

Automatische Regenerkennung

Außer Station keine weitere Hardware im Garten Contra Mährichtung nicht einstellbar

Meidet Begrenzungen zu großzügig Zum Testbericht Dreame A1

Ob Dreame im Jahr 2025 einen neuen Mähroboter an den Start bringt, bleibt erst einmal offen. Sollte sich hier etwas tun, bekommt Ihr natürlich an dieser Stelle einen entsprechenden Vergleich von uns.

Dreame: Haartrockner & mehr

Neben den bisher genannten Geräten bietet Dreame auch weitere Produkte in seinem Portfolio an. Es handelt sich allerdings hauptsächlich um Haartrockner. In diesem Artikel finden die Geräte also eher eine Randnotiz, da dies nicht ganz zu unserer Expertise zählt, um hier wirklich einen Vergleich anzustellen. Was Ihr jedoch wissen solltet: Der Dreame Hair Miracle für derzeit 349 Euro bietet neben fünf Aufsätzen auch eine Trocknung mit 600 Millionen negativen Ionen und einen leistungsstarken Motor. Außerdem könnt Ihr aus vier Temperaturmodi auswählen.

Ist Euch das doch etwas zu viel Geld, könnt Ihr Euch den Dreame Pocket Haartrockner für 99 Euro schnappen. Das Gerät ist mit 300 g nicht allzu schwer und erreicht immerhin 300 Millionen negative Ionen bei der Trocknung. Auch zwei Düsen zum Stylen und weiteres Zubehör bekommt Ihr bei diesem Weihnachts-Angebot. Ebenfalls im Christmas-Sale gibt es derzeit den Dreame Hair Glory Combo für 79 Euro*, der bis 110.000 Umdrehungen pro Minute bietet und ebenfalls mit der Negativ-Ionen-Technologie arbeitet. Diese und weitere Trockner bekommt Ihr natürlich im Dreame-Shop auf Amazon.

Direkt zum Dreame-Shop bei Amazon

Zubehör, wie eine Mähroboter-Garage für den A1, Wasseranschluss-Kits für Saugroboter oder weitere Ersatzakkus für den neuen Akkusauger gibt es übrigens ebenfalls im Online-Shop von Dreame*.

Wie ist es bei Euch? Habt Ihr bereits Geräte von Dreame im Einsatz? Wusstet Ihr, dass der Hersteller auch Haartrockner und Akkusauger produziert? Teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel ist in einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame entstanden. Auf die redaktionelle Meinungen hatte diese Kooperation keinen Einfluss.