Ohne Internet sind wir heutzutage absolut hilflos. Unzählige Informationen fluten die Datenautobahn, allerdings sind entsprechende Tarife nicht unbedingt günstig. Häufig gehen diese mit einer recht langen Vertragsbindung und sogar steigenden Kosten einher. Umso besser also, dass Ihr bei congstar aktuell DSL-Tarife im Telekom-Netz ohne feste Bindung und richtig günstig erhaltet.

Die Deutsche Telekom bietet zweifelsohne eines der besten, wenn nicht sogar das beste, DSL-Netz in Deutschland. Allerdings sind die Tarife direkt beim Anbieter oft recht kostspielig. Mit congstar erhaltet Ihr jedoch eine richtig spannende und vor allem deutlich günstigere Alternative, um Zugang zum Top-Netz zu bekommen. Und das Beste daran: Ihr müsst Euch nicht auf lange Vertragslaufzeiten festlegen.

Günstig ins Telekom-Netz – DSL-Tarife ohne Laufzeit oder Anschlussgebühr

Genauer gesagt handelt es sich um die Tarif-Varianten „congstar Zuhause 100 Flex“ und „congstar Zuhause 250 Flex“. Wie die Bezeichnungen bereits verraten, ermöglicht Euch der 100er-Tarif Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s, während der 250er-Tarif bis zu 250 Mbit/s bietet. Der Upload ist bei beiden Varianten mit maximal 40 Mbit/s identisch. Das „Flex“ im Namen signalisiert zudem, dass ihr einen Vertrag ohne feste Laufzeit abschließt, was Euch die Freiheit gibt, monatlich zu kündigen.

Dank congstar könnt Ihr deutlich günstiger im Telekom-Netz surfen. Mit dem Rabattcode "SPAR10" erhaltet ihr den 100er-Tarif für nur 31,50 Euro pro Monat, während der „Zuhause 250 Flex“ mit dem Code "SPAR15“ für 38,25 Euro pro Monat verfügbar ist. Zum Vergleich: Bei der Telekom zahlt ihr für den 100er-Tarif nach Ablauf des sechsmonatigen Rabatts stolze 47,95 Euro pro Monat. Sind Eure Mathe-Kenntnisse also nicht zu eingerostet, wird schnell klar, dass Ihr bei congstar deutlich günstiger unterwegs seid.

Darüber hinaus profitiert ihr aktuell von einer weiteren Aktion: Der Anschlusspreis entfällt komplett – allerdings nur bis zum 31. März, sodass ihr schnell handeln solltet. Die gesamten Tarif-Konditionen haben wir Euch nachfolgend noch einmal genauer aufgelistet.

DSL-Tarife bei congstar Tarif congstar Zuhause 100 Fleix congstar Zuhause 250 Flex DSL/Kabel DSL DSL Download-Bandbreite max. 100 MBit/s max. 250 MBit/s Upload-Bandbreite max. 40 MBit/s max. 40 MBit/s Laufzeit Keine feste Laufzeit Keine feste Laufzeit Gutschein Spar10 Spar15 Monatliche Kosten 31,50 € 38,25 € Anschlussgebühr Entfällt (bis 31.03.) Entfällt (bis 31.03.) Besonderheit Keine Festnetznummer Keine Festnetznummer Zum Angebot*

Ein wichtiger Hinweis: congstar DSL funktioniert – im Gegensatz zur Telekom – ohne Festnetz-Telefonie. Ihr könnt also keine Festnetznummer nutzen, sondern erhaltet lediglich einen DSL-Anschluss. Wer hauptsächlich mit dem Smartphone telefoniert, wird dies jedoch aufgrund der deutlich niedrigeren Preise sicherlich akzeptieren können.

Habt Ihr Zugang zum congstar-Deal?

Um herauszufinden, ob die DSL-Tarife auch für Euch in Frage kommen, könnt Ihr den Verfügbarkeitscheck von congstar nutzen. Klickt einfach auf das gewünschte Paket, gebt Eure Adresse ein und schon seht Ihr, ob die Option an Eurem Standort erhältlich ist. Denkt beim Abschluss des Vertrags unbedingt an die Gutscheincodes (SPAR10 oder SPAR15). Falls Ihr bereits einen DSL-Router besitzt, können ihr diesen natürlich auch weiterhin verwenden. Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, eine geeignete Fritz!Box für einmalig 99 Euro zu ergattern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die congstar-Tarife zu diesen Konditionen spannend für Euch? Lasst es uns wissen!