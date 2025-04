Ecovacs Goat O500 Panorama im Test: Bester Mähroboter für 1.000 Euro?

Ecovacs führt seine Mähroboter-Goat-Reihe fort und bringt einen Rasenmäherroboter in den Handel, der keine Navigationsbeacons benötigt. Auch ein Begrenzungskabel ist bei diesem Gerät nicht notwendig. Stattdessen setzt das Modell auf eine Navigationsart, die bei Saugrobotern zum Standard geworden ist. Noch dazu ist der Preis von 899 Euro eine ordentliche Kampfansage. Der Test verrät, wie sich der Ecovacs Goat O500 Panorama in der Praxis schlägt und ob sich der Kauf lohnt.

Diebstahlschutz wird bei Ecovacs nicht vernachlässigt. Der Roboter kann via App zur Patrouille losgeschickt werden. Daraufhin öffnet sich ein Menü, in dem Nutzer sich einen Überblick vom Garten verschaffen können.

Dementsprechend ist das Setup schnell erledigt. Ihr fügt den Mäher in der Ecovacs-Home-App hinzu, indem Ihr eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung herstellt. Um den Prozess zu beschleunigen, gibt es einen QR-Code direkt am Gerät. Im Anschluss fahrt Ihr im Stile eines professionellen Mario-Kart-Spielers entlang Eurer Gartenbegrenzungen, um die Karte zu erstellen. Hier fällt in der Praxis auf, dass dieser Goat nicht das allerschnellste Modell ist. Aber zumindest für die Kartierung ist das kein Nachteil.

Der Goat O500 Panorama ist in Weiß erhältlich. Er misst 60 × 40 × 27,6 cm und ist IPX6-zertifiziert. Dazu gibt es eine kleine Station, die 70,6 × 43 × 32,7 cm Eures Gartens einnimmt. Der neue Goat O500 ist, wie der Name schon vermuten lässt, für eine Rasenfläche von 500 m² ausgelegt. Das Beste: Dieser Ecovacs-Roboter benötigt keine Navigations-Beacons. Das bedeutet, der Mähroboter navigiert mithilfe einer Fischeye-Kamera und LiDAR-Sensoren und benötigt nicht einmal ein Begrenzungskabel. Das erste Modell mit dieser Technik ist das nicht. Dreame hat mit dem A1 (zum Test) im vergangenen Jahr ein solches Gesamtpaket auf den Markt gebracht.

Mähleistung des Ecovacs Goat O500 Panorama

Category Ausgelegte Rasenfläche 500 m² Maximale Steigung 24 Prozent Schnitthöhe 3–8 cm in 0,5-cm-Schritten

Ecovacs verbaut einen Mähteller mit drei rotierenden Klingen. Die Schnitthöhe des Modells kann nur direkt am Gerät per Schieberegler eingestellt werden. Sie kann in 0,5-cm-Schritten von 3 bis 8 cm geändert werden. Der Roboter hinterlässt ein ansehnliches Rasenbild. Wie schon erwähnt, fährt der Goat O500 Panorama Bahnen entlang der Gartenfläche. In Sachen Navigation und Hinderniserkennung zeigt sich das Gerät auf Top-Niveau. Hierfür sind ein 3D-ToF-LiDAR- und das Dual-Visual-Fusion-Navigationssystem zuständig. Kuscheltiere und kleinere Gartenwerkzeuge, die wir dem Mähroboter vor die Linse gelegt haben, erkennt er zuverlässig und schleift sie nicht mit.

Die Schnitthöhe kann nur direkt am Gerät geändert werden. © nextpit Das Schneidewerkzeug des Mähroboters. © nextpit

Bei eingerichteten No-Go-Zonen das gleiche Bild. Diese Bereiche werden vom Robo konsequent gemieden. In unserem Fall haben wir eine No-Go-Zone rund um einen neu gepflanzten Baum eingerichtet. Wichtig zu wissen: Um eine No-Go-Zone hinzuzufügen, müsst Ihr diese in Kreisform auf der Karte mit dem Goat "erfahren".

Innerhalb der möglichen Arbeitsfläche von 500 m², sind Steigungen von bis zu 24 Prozent kein Problem. Während der gesamten Zeit zeigt Euch die Ecovacs-Home-App in Echtzeit den Standort des Roboters und wo und wie viel Rasen bearbeitet wurde. Die Arbeitsdauer ist eine weitere Angabe, die Ihr im Hauptmenü findet.

Ihr seht in Echtzeit, wo der Roboter seine Arbeit getan hat. © nextpit Die weiteren Einstellungen für den smarten Mäher. © nextpit

Das Besondere am Goat O500 Panorama ist das Mähen entlang der Gartenbegrenzungen. Ecovacs nennt diese Technologie "TruEdge". Diese soll in Kombination mit KI-Kameras dafür sorgen, dass der Mäher wirklich bis an Kanten mäht. Im Alltag könnt Ihr Euch das folgendermaßen vorstellen: Der Ecovacs-Roboter soll direkt auf der Kante entlangfahren, um wirklich randnah zu mähen. In der Praxis lässt der Roboter aber dennoch Sicherheitsabstand zu den Gartenbegrenzungen unserer Testfläche. Insgesamt ist das Mähergebnis des Ecovacs Goat O500 Panorama solide. Meiner Meinung ist sie gut vergleichbar mit dem Ecovacs Goat G1-800 (zum Test).