Die meisten Menschen würden meinen Schlafrhythmus wohl als recht ungesund attestieren. Allerdings habe ich riesige Probleme mit dem Einschlafen und bin sicherlich nicht der einzige Mensch, dem es so ergeht. Mit den Soundcore Sleep A20 möchte Anker genau dieser Personengruppe helfen. Aktuell kommt Ihr zudem so günstig wie noch nie an die In-Ear-Kopfhörer.