Existiert ein günstigeres Samsung Galaxy Z Fold 6?

Samsungs Angebot an faltbaren Smartphones besteht seit der Veröffentlichung des ersten Foldable aus dem Samsung Galaxy Z Fold im Buchformat und dem Samsung Galaxy Z Flip im Clamshell-, beziehungsweise Klapphandy-Design. Abgesehen vom Formfaktor und den technischen Daten trennt die beiden faltbaren Geräte ein großer Preisunterschied, der die Fold-Serie deutlich teurer macht. Samsung könnte die Lücke nun verkleinern, indem es dieses Jahr ein günstigeres Galaxy Z Fold-Modell in der Fan-Edition auf den Markt bringt. Und in der Tat bestätigt nun ein neuer Leak die Existenz eines solchen "preiswerteren" Foldables.

