Gute Nachrichten für Autofahrer: Auch in den nächsten Jahren soll es mit finanziellen Vorteilen für das Fahren eines E-Autos weitergehen. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Aber kommt jetzt auch wieder Kohle vom Staat wenn man sich für den Kauf eines Elektroautos entscheidet? Wir haben in den frisch veröffentlichten Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD geschaut und verraten Euch, wovon hinsichtlich der Förderung der E-Mobilität im Detail die Rede ist.

Koalitionsvertrag 2025: Das steht drin für Fahrer eines E-Autos

Deutschland steht also kurz davor, eine neue Regierung zu bekommen. CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag (gibt's hier als PDF) geeinigt, damit das Land künftig wieder besser dasteht. In dem Papier geht es auch um die Autoindustrie allgemein und die E-Mobilität im Speziellen. Im Vertrag steht wörtlich: "Wir wollen auch in Zukunft eine starke Automobil- und Zulieferindustrie als Schlüssel-Industrie und Arbeitsplatzgarant für unser Land." Aber was bedeutet das jetzt genau für uns?

Die vielleicht wichtigste Info: Die zukünftige "Große Koalition" hat vor, das Fahren mit einem E-Auto länger als bisher steuerlich zu unterstützen. Heißt für Euch: Wer mit einem reinen Elektroauto unterwegs ist, zahlt keine Kfz-Steuer. Bisher war das nur bis Ende 2030 geplant, jetzt soll das Ganze bis in das Jahr 2035 laufen. Wer heute ein neues E-Auto kauft, fährt also zehn Jahre steuerbefreit.

Aber das ist nicht alles. Im neuen Koalitionsvertrag steht auch, dass Plug-in-Hybride (PHEV) und Elektroautos mit Range-Extender (BREV) gefördert werden sollen. Und das soll nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene geregelt werden. Für Haushalte mit weniger Einkommen soll es außerdem spezielle Unterstützung geben, damit der Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität leichter fällt. Dafür soll ein Programm mit Geld aus dem EU-Klimasozialfonds her.

Kommt eine Kaufprämie für das Elektroauto zurück?

Und was ist mit einer festen Prämie für den Kauf von einem E-Auto? Die soll es nach aktuellen Plänen wohl nicht (wieder) geben. Stattdessen sind "Kaufanreize" im Gespräch. Und es ist noch eine nicht genauer definierte "Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge" geplant. Zudem soll die Steuer für Dienstwagen optimiert werden, indem die Grenze für die Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro brutto angehoben wird. Für einen schnelleren Ausbau von Ladestationen für Autos und Lkw in ganz Deutschland wollen sich CDU, CSU und SPD auch einsetzen, aber konkrete Infos dazu gibt's noch nicht.

Und noch etwas ist interessant: Das Laden von E-Autos könnte in Zukunft billiger werden. Der Strompreis soll nämlich um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) sinken. Im Koalitionsvertrag steht dazu: "Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren." Aktuell zahlen wir in Deutschland 2,05 Cent Stromsteuer pro kWh, in Zukunft sollen es nur noch 0,1 Cent sein.

Wichtig ist aber: Nur weil diese Punkte jetzt im Koalitionsvertrag stehen, heißt das noch nicht, dass das alles auch tatsächlich so kommt. Die Pläne müssen nämlich erst noch in Gesetze umgewandelt und im Bundestag darüber abgestimmt werden. Das kann alles noch 'ne Weile dauern.