Wenn Ihr gerne Bilder mit Eurem Smartphone aufnehmt, dürftet Ihr eine bedeutende Veränderung in der "Fotos"-App bemerken, sobald Ihr Euer iPhone auf das neue iOS 18 aktualisiert habt. Das Redesign des Programmes verändert die Art und Weise, wie wir unsere Fotogalerie betrachten, organisieren und genießen. Um Euch auf dieses neue Abenteuer vorzubereiten, hier ein kleiner Einblick in die Verbesserungen der Fotos-App.

Ich habe das neue iOS 18 auf meinem iPhone getestet und es lief insgesamt ziemlich stabil — abgesehen von ein paar kleinen Fehlern. Da es sich jedoch um eine frühe Version handelt, solltet Ihr vorsichtig sein, bevor Ihr es auf Eurem Gerät installiert. Wenn Ihr sie jedoch unbedingt ausprobieren wollt, findet Ihr hier unsere Kurzanleitung, wie Ihr die iOS 18 Developer Beta auf jedem iPhone installiert.

Laut Apple ist das neue Design der Fotos-App eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre. Es handelt sich um ein großes Update, an das man sich vielleicht erst einmal gewöhnen muss. Die Änderungen sind jedoch sehr intuitiv, und die App bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten, sodass die App persönlicher wirkt.

Hier ist eine Liste der sechs wichtigsten Änderungen, die ich bis jetzt gesehen habe.

1. Vereinheitlichte Ansicht für vereinfachtes Browsen

Die neu gestaltete Fotos-App bietet jetzt eine optimierte, einheitliche Ansicht, die Eure gesamte Fotobibliothek in einem vertrauten Raster-Layout darstellt. Diese einheitliche Ansicht macht das Navigieren durch Eure Fotos intuitiver und bietet ein zusammenhängendes und vereinfachtes Browsing-Erlebnis. Ich habe zahlreiche Screenshots auf meinem iPhone, wodurch die Möglichkeit der schnellen Sortierung meiner Galerie, das einfachere Entfernen von Fotos oder die Anpassung meiner Favoriten, einfach unbezahlbar ist.

Erster Eindruck der neuen Fotos-App unter iOS 18 beim Starten. © nextpit

2. Dynamische und thematische Sammlungen

Viele Menschen sortieren ihre Fotos immer noch gerne manuell in Alben, aber iOS 18 macht es uns nun leichter. Die neue Fotos-App führt dynamische Sammlungen ein, die Eure Bilder automatisch nach Themen gruppieren, wie etwa nach Personen, Orten und Ereignissen. Mit dieser Funktion könnt Ihr Eure Fotos ganz einfach nach dem Durchsuchen, was Euch wichtig ist, ohne dass Ihr sie selbst organisieren müsst. Thematische Sammlungen machen es einfach, einen Familienurlaub noch einmal zu erleben oder sich Fotos von Euren Lieblingsmenschen anzusehen.

3. Anheften von Favoriten für einen vereinfachten Zugriff

Ich finde es auch toll, dass Ihr mit iOS 18 jetzt Sammlungen anheften könnt, um Eure Lieblingsmomente immer griffbereit zu haben. Egal, ob es sich um ein geliebtes Familienalbum oder eine unvergessliche Reise handelt, die angehefteten Sammlungen bleiben ganz oben in Eurer Ansicht und Ihr könnt schnell und einfach darauf zugreifen. Diese Funktion macht es Euch deutlich leichter, Eure Lieblingsmomente immer wieder zu erleben.

4. Tägliche Highlights mit Karussell-Ansicht

Es gibt auch eine neue Karussellansicht, die die neuesten Fotos mit täglichen Updates zum Leben erweckt. Diese stellt automatisch Highlights zusammen, die Eure Lieblingsmenschen, -tiere, -orte und vieles mehr zeigen. Angenommen, Ihr macht jeden Tag oder zweimal pro Woche neue Fotos von bestimmten Motiven, dann seht Ihr in Eurer Fotobibliothek ständig eine aktualisierte Auswahl an Bildern.

Als jemand, der keine sozialen Medien nutzt, schätze ich diese Funktion sehr, denn sie ermöglicht es mir, die Ereignisse der Woche noch einmal Revue passieren zu lassen und mich an denkwürdige Momente zu erinnern.

5. Autoplay von Inhalten für ein lebendigeres Erlebnis

In der gesamten Fotos-App werden Inhalte jetzt automatisch abgespielt, während Ihr stöbert, um ein noch immersiveres Erlebnis zu schaffen. Videos und Live-Fotos werden zum Leben erweckt, ohne dass Ihr sie antippen müsst — und auch das erinnert mich an die sozialen Medien, in denen alles dynamischer ist.

Leider müsst Ihr mir hier vertrauen, denn ich konnte kein Video drehen, das diese Funktionen zeigt und gleichzeitig die Privatsphäre meiner Freunde schützt.

6. Personalisierte Anpassung für einzigartige Bibliotheken

Da ich glaube, dass meine Fotobibliothek einzigartig ist, ist das Beste an diesem Redesign das Maß an Personalisierung, das iOS 18 in die Fotos-App bringt. Sie bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Ihr Eure Sammlungen nach Euren Vorlieben organisieren, häufig genutzte Sammlungen anheften und die Karussellansicht so anpassen könnt, dass sie das hervorhebt, was für Euch am wichtigsten ist.

Ich glaube wirklich, dass die neu gestaltete Fotos-App in iOS 18 die Art und Weise, wie wir mit unseren Fotobibliotheken umgehen, deutlich verbessern wird. Die einheitliche Ansicht der App, die dynamischen Sammlungen und die umfangreichen Anpassungsfunktionen sind herausragende Verbesserungen.

In der letzten Woche habe ich oft zur Fotos-App gegriffen, wahrscheinlich weil die dynamische Übersicht meine Erinnerungen an die Oberfläche bringt. Außerdem muss ich sagen, dass ich die neuen, benutzerfreundlichen Filter liebe, die Apple eingeführt hat, wie beispielsweise die einfach zu bedienende Sortierung nach dem Erstellungsjahr. Oder die Tatsache, dass die Fotos-App jetzt sogar eine Hintergrundmusik für einige Sammlungen auswählt. Ab und zu ist das so schlecht, dass es urkomisch ist.

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich älter und nostalgischer werde, aber ich habe das Gefühl, dass mich das neue Design der Fotos-App gepackt hat.

Habt Ihr schon die iOS 18 Beta auf Eurem iPhone installiert? Was haltet Ihr von der neuen Foto-App? Wir freuen uns jetzt schon auf Eure Kommentare.