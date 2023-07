Warum ist es für Frauen schwer, in der Tech-Branche Fuß zu fassen?

Wenn Ihr Euch die Statistiken über den Anteil der Mädchen im Vergleich zu den Jungen in den MINT-Fächern anschaut, wird deutlich, dass die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Tech-Branche ein systematisches Problem ist, das schon im frühen Alter beginnt.

Laut OECD liegt der Prozentsatz der Frauen, die in Deutschland in der Tech-Branche arbeiten, bei 1,38 %, verglichen mit 6,86 % der Männer. Die Untersuchung ergab auch, dass nur einer von fünf neu geschaffenen Tech-Jobs von Frauen besetzt ist.

Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass im Alter von 15 Jahren weniger als 1 % der Mädchen eine Karriere in der Technik anstreben, verglichen mit 8 % der Jungen, obwohl Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften besser abschneiden.

Und wenn es um den Arbeitsplatz geht, bleiben Frauen, die in diesen Bereich einsteigen, eher in Einstiegspositionen als Ihre männlichen Kollegen. Auch gibt es weniger Gründerinnen in der Tech-Branche, und nur 14 % der Solo-Startups im Jahr 2021 wurden von Frauen geleitet. Außerdem erhielten sie 2022 nur 2 % der Venture Capital (VC)-Fonds.

Eine Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dies zu ändern und die Geschlechterkluft in der Tech-Branche zu schließen, ist Anna Brailsford, CEO von Code First Girls, einem der weltweit größten Anbieter von kostenlosen Programmierkursen für Frauen. Seit Ihrer Gründung hat Code First Girls mehr als 120.000 Frauen geholfen, das Programmieren zu lernen.

"Eine Sache, die unsere Forschung gezeigt hat, ist, dass Frauen etwas später in die Technologie einsteigen", sagte sie kürzlich auf dem Dublin Tech Summit. "Wir haben Lehrerinnen, Krankenschwestern und Buchhalterinnen, die Ihr eigener Chef sein wollen, und wir bieten ihnen die Möglichkeit, das zu tun. Letztendlich bringen sie eine Fülle von Fähigkeiten mit, also geht es darum, alternative Wege in die Technologie zu schaffen."

Da sie während Ihrer gesamten Laufbahn in der Technologiebranche gearbeitet hat, hat Brailsford das Geschlechtergefälle in der Technologiebranche aus erster Hand erfahren und zugegeben, dass es manchmal aus einer Vielzahl von Gründen schwierig war, die einzige Frau im Raum zu sein – sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne.

"Als das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, von einem großen kalifornischen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley übernommen wurde, war ich die einzige Frau in der Gruppe. Als die Übernahme stattfand, kamen alle Jungs herein und trugen Jeans, ein kariertes Hemd und einen grauen Patagonia-Kapuzenpulli.

"Plötzlich bemerkte ich einige Dinge. Wie kleidet man sich als Frau [in der Tech-Branche] für die Vorstandsetage, ohne dass die Leute denken, 'oh, sie ist aggressiv' oder 'sie ist nicht wirklich präsent'. Das ist ein Minenfeld, denn all diese Männer hatten eine Uniform, und obwohl das sehr einfach klingt, ist es in Wirklichkeit sehr, sehr wichtig."

Der Schlüssel zum Überwinden solcher Barrieren? Wie Brailsford erklärt, ist es wichtig, die Präsenz einer Führungskraft zu kultivieren und ein Experte auf diesem Gebiet zu sein.

"Fünf Prozent der Führungspräsenz sind Aussehen, richtig? Aber wenn Ihr diese 5 % nicht überwindet, wird Euch niemand eine Chance geben, den Rest zu erreichen. Was ist jenseits dieser 5 %? Etwa 26 bis 27 % sind Kommunikation. Und die restlichen 70 % sind Seriosität, die Ihr selbst herausfinden könnt, denn Ihr habt vielleicht Eure eigene Definition davon.

"Aber die Definition von Gravitas ist die Fähigkeit, einen Raum zu halten, weil Euer Fachwissen so tiefgreifend und überzeugend ist, dass sich niemand dazu durchringen kann, das, was wir sagen, zu hinterfragen."

Sie glaubt auch, dass diejenigen, die bereits in der Tech-Branche arbeiten – Frauen und Männer – den Status quo aktiv verändern müssen, um mehr Frauen in die Branche zu bringen.

"Je mehr Ihr in Eurem eigenen Unternehmen bewirken könnt, desto mehr könnt Ihr innovativ sein, neue Ideen einbringen und Produkte schaffen, die Eurem eigentlichen Design entsprechen", erklärte sie.

"Eine Karriere in der Tech-Branche ist nicht für jeden etwas, aber wir wollen, dass Frauen eine informierte, autonome Entscheidung darüber treffen, in welche Bereiche sie gehen wollen, in welche Branchen sie am besten passen und warum."

Dieser Artikel wurde von Aoibhinn Mc Bride geschrieben.