Frohes neues Jahr - da bin ich!

Na super, Drees! Was soll das hier nur geben mit dem neuen Job, wenn Dir schon im allerersten Artikel der allererste Satz Schwierigkeiten bereitet? Sei es drum: Wir müssen jetzt irgendwie miteinander klar kommen – ihr und ich, denn vom heutigen Tag an bin ich Teil der NextPit-Mannschaft!

Nach zehn Jahren Tech-Blogging endlich bei NextPit

Im letzten Oktober ging ich bei Mobile Geeks von Bord, wo ich etwa eine Dekade lang Tech-Blogging trainiert habe für diesen einen, besonderen Moment: Für den Moment nämlich, in dem Fabi anklopft und mich fragt, ob ich mir vorstellen könnte, für NextPit in die Tasten zu hauen.

Ich war tatsächlich in einer misslichen Lage und plante, mit einem “Wer sucht ‘nen Tech-Blogger”-Artikel auf meinem privaten Blog einen Aufruf zu starten, der mich wieder in Lohn und Brot bringen sollte.

Fabi vollbrachte erstaunlicherweise das Kunststück, sich mit einem Angebot an mich zu wenden, noch bevor ich diesen Artikel geschrieben habe. Kennt ihr das, wenn ein Spieler in der Fußball-Bundesliga davon erzählt, wieso er sich für einen Club entschieden hat? Da ist dann immer die Rede davon, dass sich der Verein “wirklich bemüht” hat, es sich um eine Top-Adresse handelt und der Club ein tolles Konzept vorstellen konnte.

Artikel mit viel Herz und Meinung

All das trifft auch auf diesen Fall hier zu, denn Fabi ließ keinen Zweifel daran, dass er Bock drauf hatte, dass wir zusammenarbeiten. Es kamen in der Folge erfreulicherweise eine Menge Angebote von Agenturen, Tech-Blogs und sogar klassischen Tech-Medien. Aber irgendwie war mir schon sehr früh klar, dass es genau das hier ist, auf was ich Bock habe: Mit einem in zahlreichen Tech-Event-Schlachten liebgewonnenen Freund und Kollegen, einem tollen Team und einer spannenden Idee was auf die Beine zu stellen, was eben nichts mit diesem 08/15-Bloggen zu tun hat, bei dem man lediglich News von großen US-Blogs abkupfert.

Künftig werde ich also hier den ein oder anderen Text zum Besten geben und – um im Fußball-Sprech zu bleiben – versuchen, der Mannschaft von Anfang an weiterzuhelfen auf ihrem Weg. Wer vielleicht schon woanders Texte von mir gelesen hat, wird eine Ahnung davon haben, wie die aussehen. Bei Mobile Geeks taufte man mich intern den “Emo-Blogger”, weil ich mich mit Herz und viel Meinung oft auch bei Themen in die Schlacht geworfen habe, die nicht oder nur am Rande mit Tech zu tun hatten. Ähnliches möchte ich natürlich auch weiterhin gern tun.

Tech-Blogging und Community

Wir wollen bei NextPit nicht nur Spec-Sheets runterbeten und uns an Prozessoren-Schwanzvergleichen abarbeiten. Wir wollen spannende und unterhaltsame Geschichten erzählen, einem Produkt seine Besonderheiten entlocken, die es von anderen Modellen unterscheidet und dabei definitiv nicht mit unserer eigener Meinung hinterm Berg halten.

Ich bin überzeugt davon, dass Tech-Blogging unterhaltsam und meinungsstark sein kann und dass man der ein oder anderen Story einen besonderen Spin oder Twist abringen kann. Genau an diesem Punkt möchte ich ansetzen und dazu beitragen, dass wir genau hier diese spannenden Stories veröffentlichen und mit euch besprechen können. Ihr spielt in diesem Konzept ebenfalls eine große Rolle, wie mir Fabi versicherte – der Community-Gedanke eben, der über die Jahre irgendwie in unserer Branche leider zu kurz gekommen ist.

All das fügt sich für mich zusammen wie ein perfektes Puzzle und vom heutigen Tag an möchte ich dieses Puzzle komplettieren – als etwas zu dickes, glatzköpfiges und manchmal etwas großmäuliges Puzzle-Teil mit richtig viel Bock auf diese Aufgabe, Bock auf Euch, Bock auf meine neuen Kollegen und Bock auf hoffentlich ganz viele spannende Geschichten. Ich kann behaupten, dass ich mit diesem Debüt bei NextPit definitiv schon mal gut ins neue Jahr 2021 gekommen bin. Ich hoffe inständig, dass auch ihr gut im neuen Jahr angekommen seid und dass wir uns alle auf ein Jahr freuen dürfen, welches dieses unberechenbare und oft schwierige 2020 schnell vergessen lässt.