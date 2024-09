Bisher konnten wir also den Galaxy Store nutzen, um Apps herunterzuladen und zu aktualisieren, ohne ein Samsung-Konto zu erstellen. Das galt auch für die Möglichkeit, Apps automatisch zu aktualisieren und den Zugang zu exklusiven Samsung-Apps.

Was bedeutet die neue Galaxy-Store-Politik?

Wie SammyFans im neuesten Galaxy Store-Update v6.6.13.10 entdeckte, gibt es jedoch eine Richtlinienänderung, die besagt, dass die Nutzer:innen bei ihrem Samsung-Konto angemeldet sein müssen, um diese Aufgaben, einschließlich der automatischen Aktualisierung von Apps, durchführen zu können.

Nach dem Update auf die neueste Version des Galaxy Stores müssen die Nutzer:innen ein Samsung-Konto erstellen und sich dort anmelden, um die Dienste des Galaxy Stores zu nutzen, wie z. B. das Installieren, Herunterladen und Aktualisieren von Apps. Diese Änderung soll ab dem 25. September in Kraft treten.

Hallo, hier ist das Galaxy Store Operations Team. Wir freuen uns, dass ihr unseren Service nutzt und unterstützt. Ab dem 25. September 2024 müsst Ihr in eurem Samsung-Konto eingeloggt sein, um die Galaxy Store App und den Service nutzen zu können. Wenn Ihr den Galaxy Store startet und nicht in eurem Samsung-Konto eingeloggt seid, werdet Ihr aufgefordert, euch einzuloggen. Wenn Ihr noch keinen Samsung-Account habt, könnt Ihr hier einen erstellen: https://v3.account.samsung.com/dashboard/intro

Das Update ist bereits auf einer Vielzahl von Galaxy-Geräten in vielen Ländern verfügbar. Keine Sorge, wenn Ihr das Update noch nicht erhalten habt: Es sollte in den nächsten Tagen oder Wochen eintreffen, noch vor dem Stichtag am 25. September. Die meisten neuen Galaxy-Dienste und -Apps sind exklusiv im Galaxy Store erhältlich, was Samsungs Änderung möglicherweise nachvollziehbar macht. Nach unseren Beobachtungen scheinen die Hersteller generell mehr auf eine tiefere Integration der eigenen Software und Stores zu setzen als auf die allgemeine Android-Experience.

Auch Google verbesserte jüngst seine App-Plattform: KI-kuratierte Bewertungen und Highlights für den Play Store

Aber was haltet Ihr denn von dieser neuen Anforderung bei der Nutzung des Galaxy Stores? Nervt Euch der Schritt, oder habt Ihr eh längst ein Samsung-Konto?