Ihr möchtet eine neue Smartwatch zulegen, aber wisst nicht so recht, welches Modell sich für Euch eignet? Dann könntet Ihr gerade bei verschiedenen Händlern fündig werden. Sowohl die beliebte Samsung Galaxy Watch 7, als auch die Sport-Smartwatch Venu 3 von Garmin sind aktuell reduziert erhältlich. Was Euch hier erwartet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Smartwatches ersetzen zwar nicht den Arztbesuch, allerdings geben sie Euch allerhand Infos über Euren Körper an die Hand. Blutsauerstoffwert, Pulsmesser oder Schlaf-Tracking – die schlauen Uhren liefern zahlreiche interessante Daten. Doch auch kontaktloses Zahlen oder sogar telefonieren ist mit vielen Modellen möglich. Eine der wohl beliebtesten Android-Smartwatches, die Samsung Galaxy Watch 7, gibt es aktuell bei Gomibo am günstigsten. Möchtet Ihr eine Smartwatch für Eure Sport-Routine, könnt Ihr Euch auch die Garmin Venu 3 bei Amazon schnappen.

Affiliate Angebot Garmin Venu 3

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 7

Samsung Galaxy Watch 7 vs. Garmin Venu 3: Darauf solltet Ihr achten

Der grundlegende Unterschied beider Smartwatches liegt in ihrer Zielgruppe. Während Samsung sich auf eine Lifestyle-Uhr spezialisiert hat, findet Ihr bei Garmin einen Fitness-Begleiter mit über 30 vorinstallierten GPS- und Indoor-Sport-Apps. Entscheidet Ihr Euch für die Samsung Galaxy Watch 7 (Test) erwartet Euch beim Amazon-Angebot ein richtig gutes 1,5-Zoll-AMOLED-Display, sowie ein Gehäusedurchmesser von 44 Millimetern. Mit dem Exynos W1000 arbeitet die Smartwatch effizient und schnell.

Die Samsung Galaxy Watch 7 bietet nach wie vor physische Knöpfe an der Seite. / © nextpit

Sie bietet zahlreiche Sensoren, wie etwa einen Barometer, einen Herzfrequenz-Messer oder den Samsung BioActive-Sensor, um Euch ständig über Eure Körperfunktionen auf dem Laufenden zu halten. Auch Schlaf- und Erholungs-Tracking ist hier mit an Bord. Gerade im Samsung-Ökosystem macht die Uhr etwas her. Leider ist die Akkulaufzeit recht beschränkt und das Auto-Tracking funktioniert nicht immer so, wie gewünscht. Dafür bietet die Uhr dank One Ui 6 auch Galaxy AI (Test).

Etwas anders ist das bei der Garmin Venu 3. Der Hersteller ist bekannt für seine zahlreichen Fitness-Smartwatches und kann in Tests immer wieder mit dem ausgezeichneten GPS und den Sport-Funktionen glänzen. Das ist auch bei der hier angebotenen Variante nicht anders. Anders als bei Samsung gibt es hier ein 1,3 Zoll großes AMOLED-Display und etwas eingeschränktere Smartwatch-Funktionen. So steht Euch als kontaktlose Zahlmethode beispielsweise nur Garmin Pay zur Verfügung.

Die Garmin Venu 3 bietet ein helleres Display als der Vorgänger. / © Garmin

Allerdings glänzt das Wearable vor allem mit seinen unzähligen Sensoren zur Überwachung Eurer Körperfunktionen und über 25 verschiedenen Sportmodi – selbst Eure Energiereserven analysiert die Venu 3. Auch die Akkulaufzeit ist deutlich länger als bei der Konkurrenz aus Südkorea und soll bis zu 14 Tage ausdauern. Durch verschiedene Fitness-Reports bekommt Ihr zudem einen ziemlich genauen Einblick, worauf Ihr beim Training achten solltet.

Welche Smartwatch lohnt sich mehr?

Bei den Preisen unterscheiden sich die Uhren ebenfalls. Bedeutet, dass Ihr die Garmin Venu 3 in Weiß jetzt für 349 Euro bekommt, während das nächstbeste Angebot im Netz bei 379,99 Euro liegt. Die Samsung Galaxy Watch 7 gibt es bereits für 229,95 Euro bei Gomibo. Hier kommen noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro hinzu. Somit stehen 232,90 Euro auf der Rechnung. Denselben Preis verlangt aktuell auch der Online-Shop CoolBlue. Allerdings zeigt der Preisverlauf, dass Ihr die Bluetooth-Variante der Uhr bereits für 223 Euro ergattern konntet, wodurch Ihr hier knapp 10 Euro teurer unterwegs seid.

Noch mehr zum Samsung-Ökosystem: Die besten Samsung-Smartphones im Vergleich

Dennoch sind beide Angebote durchaus spannend. Die Garmin-Uhr eignet sich hervorragend für Sportler oder Fitness-Fans, während Ihr beim Samsung-Modell mehr smarte Funktionen erwarten dürft. Je nachdem, wofür Ihr Euch eine Smartwatch zulegen möchtet, sind beide Deals eine Empfehlung wert. Preislich seid Ihr beim Angebot der Garmin Venu 3 allerdings etwas besser beraten.

Affiliate Angebot Garmin Venu 3

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 7

Was haltet Ihr von den Angeboten? Wofür nutzt Ihr Eure Smartwatch? Lasst es uns wissen!