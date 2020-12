Gewinner und Verlierer: MediaTek überholt Qualcomm, Telegram will Werbung

Die vorletzte Woche des Jahres 2020 ist endlich da und während sich viele von uns vom vielleicht ereignisreichsten Jahr unseres Lebens verabschieden, können wir nur hoffen, dass 2021 bessere Dinge für uns bereithält. Wie dem auch sei, es ist wieder an der Zeit, dass wir in unserer wöchentlichen "Gewinner und Verlierer"-Kolumne eine Bestandsaufnahme der Geschehnisse in der Technikwelt der vergangenen Woche machen.

Bevor wir über die Gewinner und Verlierer dieser Woche sprechen, lasst uns einen kurzen Blick auf alle wichtigen Entwicklungen in der Tech-Welt in der vergangenen Woche werfen.

Da es sich um die vorletzte Woche des Jahres handelt, war es in Europa und Nordamerika eher ruhig, was Produktvorstellungen angeht. Schließlich feiert die Welt hier Weihnachten und viele Menschen haben Urlaub. In Asien war dies nicht der Fall und in dieser Woche gab's die offizielle Ankündigung der neuen Reno 5-Serie von Oppo. Xiaomi kündigte außerdem an, dass sie am 28. Dezember ihr neues Snapdragon 888-Flaggschiff-Smartphone - das Mi 11 Pro - enthüllen werden. Tatsächlich wird Xiaomi hierdurch wohl der erste Smartphone-Hersteller sein, der ein Telefon mit dem brandneuen SD888-Chip auf den Markt bringt.

Viele Informationen ließen sich aus der Ankündigung des Xiaomi Mi 11 nicht ziehen. / © Xiaomi

Diese Woche gab es auch eine wichtige Ankündigung für WhatsApp - der weltweit meistgenutzten Instant-Messaging-App. Während es schon eine ganze Weile her ist, dass WhatsApp die Funktionen für Video- und Sprachanrufe eingeführt hat, sollen die gleichen Funktionen bald auch für WhatsApp Web und auf dem Desktop ausgerollt werden. Eine Ankündigung zu Updates kam zudem von Motorola, die Anfang der Woche endlich eine Liste der Smartphones veröffentlicht haben, die für das offizielle Update auf Android 11 in Frage kommen.

Wenden wir uns nun den Gewinnern und Verlierern dieser Woche zu.

Gewinner der Woche: MediaTek überholt Qualcomm

So überraschend es für die Menschen in Europa und dem Rest der westlichen Welt auch klingen mag, MediaTek macht Qualcomm in Sachen Marktanteil so langsam echt das Leben schwer. Während das Unternehmen in den vergangenen Jahren traditionell die zweite Geige hinter Qualcomm spielte, hat es sich in den letzten Jahren stark auf das untere und mittlere Smartphone-Segment konzentriert.

Mit großen Märkten wie Indien und China, die genügend Nachfrage nach preiswerten Android-Smartphones haben, sollte es nicht überraschen, dass MediaTek es geschafft hat, Qualcomm im dritten Quartal 2020 in Bezug auf die Anzahl der ausgelieferten SoCs zu übertreffen. Während Qualcomm seine Führung im High-End- und 5G-Segment beibehält, ist nicht zu leugnen, dass Konkurrenten wie MediaTek und Exynos kräftig aufholen. Unnötig zu erwähnen, dass sich MediaTek hiermit für unsere Wahl der Gewinner der Woche qualifiziert.

Verlierer der Woche: Telegram sagt "Ja" zu Werbung

Auch wenn die App nicht so populär wie WhatsApp, lässt sich nicht leugnen, dass Telegram die erste Wahl für viele Leute ist, die Facebooks Systeme weitgehend umschiffen wollen. Telegram hat es zudem geschafft, all die Jahre unabhängig zu bleiben und das Unternehmen bietet im Vergleich zu vielen anderen Messengern zahlreiche Funktionen und bietet mit Channels schon fast eine Art Twitter-Ersatz.

Telegram braucht durch seine steigenden Nutzerzahlen Unterstützung durch Werbung. / © Natee Meepian / Shutterstock.com

Kürzlich jedoch machte Telegram-Gründer Pavel Durov eine Ankündigung über seinen Telegram-Kanal, die vielleicht die Art und Weise ändern könnte, wie die datenschutzbewussten User die App finden. In der Ankündigung verriet Durov, dass er plant, Telegram in naher Zukunft für Werbung zu öffnen. Dieser Schritt sei größtenteils aus der Not geboren, denn mit über 500 Millionen Nutzern sei es für Durov zu kostspielig geworden, Telegram mit seinen persönlichen Ersparnissen weiter zu betreiben.

Auf der anderen Seite verriet Durov, dass die Werbung, die er auf Telegram implementieren werde, unaufdringlich sei und dass die Leute, die die App für Chats und Messaging nutzten, niemals Werbeanzeigen in Direktnachrichten sehen würden. Stattdessen bestätigte er, dass der aktuelle Plan sei, Werbung für eine andere Komponente von Telegram zu aktivieren, die sich mehr wie eine Social-Networking-Plattform und nicht wie eine Messaging-Plattform verhält. Nichtsdestotrotz könnte allein die Tatsache, dass Telegram in Erwägung zieht, sich für Werbung zu öffnen, viele treue Nutzer dazu bringen, ihre Loyalität zu wechseln. Wie steht Ihr dazu?

Nun, damit ist unser letzter Gewinner-und-Verlierer-Artikel für 2020 vorüber. Denn der nächste Sonntag ist bereits der dritte Januar und dann blicken wir gespannt auf ein neues Jahr 2021. Wir hoffen, Ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest mit Familie und Freunden und wünschen Euch alles Gute für das kommende Jahr!

