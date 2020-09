„ Gewinner und Verlierer der Woche: Alle gegen Apple“

Wir sind zurück mit einer weiteren Ausgabe von der Gewinner und Verlierer der Woche. Es waren wieder einmal spannende sieben Tage in der Welt der Technik, mit vielen Produkteinführungen und Entwicklungen in der Branche.

Wie immer werden wir mit einer Handvoll bemerkenswerter Erwähnungen beginnen. Nach einer etwas skizzenhaften Episode steht die Sony PlayStation 5 wieder zur Vorbestellung zur Verfügung. Die Konsole wird offiziell nicht vor dem 12. November in Euren Händen sein, aber Einzelhändler in wie GameStop hatten in der vergangenen Woche zum Ärger von Konsolen-Fans nach einem anfänglichen, chaotischen Fehlstart damit begonnen, Vorbestellungen wieder zu stornieren.

Verwirrung herrschte auch bei der Einführung der rivalisierenden Xbox-Serie X. Einige aufgeregte Spieler wurden durch Microsofts verwirrende Namensgebung geblendet und kauften daraufhin Berichten zufolge versehentlich eine Xbox One X. Die Konsole, die 2017 auf den Markt kam, verzeichnete während der Vorbestellungsphase der Xbox-Serie X einen Verkaufsanstieg von 431 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Verwirrung um den Namen echt und weit verbreitet ist.

Der Name der Xbox Serie X scheint Kaufinteressierte mächtig zu verwirren. / © Microsoft

Es gab diese Woche endlich auch mal gute Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus, sowohl mit der Einführung der NHS-App zur Ermittlung von Kontaktpersonen in Großbritannien als auch mit der Nachricht, dass Google ein hilfreiches Covid-19-Feature in seine Maps-App einführt. Eine neue "Ebene" im Kartenmaterial zeigt einen 7-Tage-Durchschnitt der neuen Covid-19-Fälle pro 100.000 Menschen in der ausgewählten Region an.

Gewinner der Woche: Europäische Samsung-Fans

Positive Nachrichten für Samsung-Fans in Europa gab es diese Woche mit der Einführung der neuen Galaxy S20 Fan Edition. Zum ersten Mal in der Galaxy S-Serie werden europäische Nutzer nicht gezwungen sein, ein Flaggschiff mit dem südkoreanischen Exynos-Prozessor zu nehmen, sondern erhalten stattdessen einen Snapdragon 865 von Qualcomm. Die Nicht-5G-Version des Galaxy S20 FE wird immer noch mit dem Exynos 990 geliefert, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung für europäische Galaxy-Fans, zumindest die Option zu haben.

Das neue Samsung Galaxy S20 FE, oder 'Fan Edition'. / / © Samsung

Der Grund dafür, dass dies eine große Sache ist, liegt darin, dass es seit Jahren Leistungsfragen zu den Exynos-Chips gibt. Es ist kein Geheimnis, dass die Chipsätze von Samsung im Vergleich zu den Snapdragon-Modellen, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden, typischerweise schlechter abschneiden. Das Samsung Galaxy S20 FE wird ab dem 2. Oktober erhältlich sein. Für viele Europäer ist dies eine positive Nachricht und würdig, mit dem Preis "Gewinner der Woche" ausgezeichnet zu werden.

Verlierer der Woche: App-Entwickler treten gegen Apple an

Apple hat seit Wochen Kopfschmerzen, die einfach nicht verschwinden wollen. Das Wall Street Journal berichtete diese Woche, dass verärgerte App-Entwickler sich zusammenschließen, um es mit Apple und seinen App-Store-Praktiken aufzunehmen. Die Coalition for App Fairness besteht aus Epic Games, Spotify und Match Group, dem Besitzer von Tinder. Es handelt sich um eine in Washington D.C. eingetragene gemeinnützige Organisation, die sich um rechtliche und regulatorische Maßnahmen bemüht, um gegen Apples App Store Praktiken vorzugehen. Auch hier sind Auswirkungen auf Google und den Play Store zu erwarten.

Fortnite ist sowohl für Android als auch für das iPhone eine große Sache. / © NextPit

Dieser Schrott grassiert schon seit einiger Zeit, insbesondere im Fall von Epic Games versus Apple. Die Uneinigkeit hat dazu geführt, dass das beliebte Spiel Fortnite im Wesentlichen auf dem iPhone verboten wurde, wobei zwischen den beiden Unternehmen Klagen hin- und hergeflogen sind.

Es bleibt abzuwarten, wie viel Erfolg die neue Koalition in ihrem Kampf für eine gerechtere App-Store-Politik haben wird, aber eines ist sicher: die Kopfschmerzen werden für Apple und möglicherweise Google so schnell nicht verschwinden. Die Monopole, die diese beiden Giganten über die App-Marktplätze auf iPhone und Android-Geräten genossen haben, drohen aufgebrochen zu werden.

