Gewinner und Verlierer der Woche: TikTok und Huawei vor Trumpmania gerettet

Was für eine turbulente Woche war es doch in der Technologiebranche. In dieser Woche gab es nicht nur mehrere große Hardware- und Softwareeinführungen, sondern das Präsidentschaftsrennen in den Vereinigten Staaten zeigt bereits, welche Auswirkungen der Wandel auf einige der beliebtesten Apps und Dienste von heute haben wird. Hier sind unsere Gewinner und Verlierer der vergangenen Woche.

Erstens: Sowohl Microsoft als auch Sony haben diese Woche mit der Auslieferung ihrer Spielekonsolen der nächsten Generation begonnen. Begeisterte Spieler auf der ganzen Welt haben endlich die neue Xbox-Serie X und PlayStation 5 in die Hände bekommen. Sonys Konsole ist in diesem Jahr ein Monster, aber es war Microsofts Konsole, die einen Sturm in den sozialen Medien auslöste, nachdem mehrere Benutzer Videos ihrer neuen Xbox anscheinend in Brand gesetzt hatten. Das Ganze war natürlich ein Trick, bei dem Dämpfe von elektronischen Zigaretten verwendet wurden. Microsoft war gezwungen, die Besitzer höflich aufzufordern, keinen Vape-Rauch in ihre neue 450 Pfund teure Spielkonsole zu blasen. What a time to be alive.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

Auch Apple machte diese Woche Schlagzeilen mit der Einführung seines neuen M1-Chips und der ersten Computer, in denen er läuft. Das neue MacBook Air, MacBook Pro und Mac Mini sehen interessant aus, und wenn Apple seine Leistungsansprüche erfüllen kann, wird es für Intel eine schlechte Nachricht sein, wenn Apple Silicon schnell reift.

Gewinner der Woche: TikTok und Huawei vor Trumpmania gerettet

Freitag, der 13. November sollte der Tag sein, an dem die Vereinigten Staaten TikTok den Stecker ziehen. Eine Executive Order, die im August vom scheidenden Präsidenten und "Landschaftsgärtner" Donald Trump unterzeichnet wurde, sollte Apple und Google zwingen, TikTok aus ihren jeweiligen Apps-Stores zu nehmen. Eine Vereinbarung zwischen dem TikTok-Eigentümer ByteDance und einer Oracle-Walmart-Partnerschaft für TikTok in den USA wurde in aller Eile ausgearbeitet, aber nie zum Abschluss gebracht. Vergangene Woche wurde jedoch von der US-Bezirksrichterin Wendy Beetlestone eine einstweilige Verfügung erlassen, die das Verbot verhindert. Das Handelsministerium sah darin einen guten Grund, die Pläne zur Schließung von TikTok auf amerikanischem Boden nicht durchzusetzen.

Die USA sind nicht die einzige Nation, die in letzter Zeit mit TikTok in Konflikt geraten ist. / © NextPit

Auch für Huawei gab es in der vergangenen Woche Licht am Ende des Tunnels, als bekannt wurde, dass Qualcomm eine Lizenz zur Lieferung von Chips an das chinesische Unternehmen erhalten hatte. Huawei hat nach den US-Sanktionen und dem anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China einen ganz neuen Weg eingeschlagen, und ein Teil von mir ist der Meinung, dass das Unternehmen auf diesem Weg bereits zu weit gegangen ist, um jetzt umzukehren, aber mit Joe Biden auf dem Weg ins Weiße Haus könnte sich die Politik in Bezug auf Dinge wie Netzneutralität, Huawei und chinesische Technologiefirmen ändern.

Verlierer der Woche: Google bricht YouTube Rewind ab (weil niemand das Jahr 2020 noch einmal erleben will)

In dieser Woche hat Google offiziell den YouTube Rewind, den (oft nicht sehr beliebten) Jahresrückblick, für das Jahr 2020 gestrichen. Es ist eine Art Video "Gewinner des Jahres", das die Trends, Geschichten, Schöpfer und Ereignisse der letzten zwölf Monate zeigt. Doch niemand will das Jahr 2020 noch einmal erleben. Dies wird das erste Jahr sein, in dem Google seit seinem Start im Jahr 2010 kein YouTube Rewind-Video erstellt hat. In einer Erklärung hieß es, dass es sich nicht richtig anfühlt, so weiterzumachen, als wäre 2020 nur ein normales Jahr.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Entscheidung bei den YouTube-Fans auf der ganzen Welt für große Aufregung sorgen wird. Die Ausgabe 2018 von YouTube Rewind mit dem Titel Everyone Controls Rewind ist mit mehr als 18 Millionen "Daumen nach unten"-Stimmen das unbeliebteste Video auf der Video-Streaming-Plattform.