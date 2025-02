Wenn Ihr Euch mit neuer Google-Technik eindecken wollt, kommt die aktuelle Aktion vom Versandriesen MediaMarkt wie gerufen. Während der Google Days* könnt Ihr beispielsweise das Pixel 9 Pro zu einem echt guten Preis abgreifen. Und auch andere Angebote sind einen Blick wert.

Pixel 9 Pro, Watch 2: MediaMarkt liefert ab

Das Google Pixel 9 Pro ist in den Farben Porcelain und Obsidian jetzt 22 Prozent günstiger. Die Varianten mit 128 GB Speicherplatz kosten Euch 849 Euro. Checken wir hier den Preisvergleich*, wird deutlich, dass bis auf wenige schlecht bewertete Marktplatzangebote nur noch Amazon* einen gleich guten Preis liefert.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro

Das Pixel 9 Pro ist mit einem hochauflösenden OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Die Dreifachkamera mit 5-fachem Zoomobjekt dürfte Hobbyfotografen sehr glücklich machen. Wir haben es bereits getestet, wo es sich eine Gesamtnote von 4/5 Sternen verdient hat. Wenn Ihr mehr über das Smartphone erfahren möchtet, werft doch einen Blick in unseren ausführlichen Bericht.

Neben dem Smartphone hat auch die Pixel Watch 2 einen neuen Preis verpasst bekommen. Statt 279 Euro verlangt MediaMarkt für die WiFi-Version jetzt 189 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 32 Prozent und natürlich haben wir hier ebenfalls den Preis verglichen*: Günstiger kommt Ihr an die Smartwatch aktuell nirgendwo.

Für das Geld bekommt Ihr ein Wearable mit OLED-Display und einem schlichten Design. Das Gehäuse besteht aus recyceltem Aluminium, was die Uhr ziemlich leicht macht und einen hohen Tragekomfort verspricht. Unser Tester Benjamin gab der Smartwatch eine Gesamtbewertung von 4/5 Sternen. Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr auch hier mal nachlesen und danach entscheiden, ob die Uhr für Euch infrage kommt.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch 2

Acer Chromebook Plus war noch nie günstiger

Ein richtiges Kracherangebot haut MediaMarkt mit dem Acer Chromebook Plus 515 raus. Das Gerät kommt mit einer Display-Diagonale von 15,6 Zoll und einer Auflösung über 1.920 x 1.080 Pixeln daher. Der Intel Core i3-1215U Prozessor arbeitet im Inneren und beliefert den Laptop mit genug Power für alle alltäglichen Anforderungen. Eure Daten finden auf einem 128 GB Flash-Speicher (8 GB RAM) Platz. Der Akku mit 56 Wh soll circa zehn Stunden lang durchhalten. Alles in allem eignet sich dieses Chromebook optimal für die Uni oder das Homeoffice. Wer höhere Ansprüche an einen Laptop hat, wird hiermit aber nicht glücklich.

Wie steht es jetzt um den Preis? Hierfür müsstet Ihr normalerweise 599 Euro auf den Tresen legen. MediaMarkt streicht jetzt allerdings 45 Prozent vom Preis und somit stehen nur noch 329 Euro auf der Rechnung. Damit gibt es das Chromebook zu einem so guten Preis wie bisher nie zuvor*. Zusätzlich bekommt Ihr zum Kauf ein zwölfmonatiges kostenloses Google One AI-Testabo. Damit erhaltet ihr Zugriff auf zwei TB Cloud-Speicher sowie Premium-KI-Modelle wie Gemini Advanced.

Affiliate Angebot Acer Chromebook Plus 515

Diese drei Angebote sind nur ein Bruchteil der Google Days bei MediaMarkt. Sicher lohnt sich für Euch auch das ein oder andere Schnäppchen. Am besten klickt Ihr Euch einfach selbst durch die Aktion*. Aber vergesst nicht: Die Preise gelten nur noch bis zum 16. Februar – danach ist wieder Schluss mit den Rabatten.

Seid Ihr Google-Fan? Welche Produkte besitzt Ihr und werdet Ihr bei MediaMarkt zuschlagen?