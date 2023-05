Google gibt in Kürze "Find My Tracking" für Offline-Geräte frei

Die Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz, welche am 10. Mai mit einer großen Keynote eröffnet wurde, war vollgepackt mit Ankündigungen wie die neuen Funktionen von Android 14 und WearOS 4.0, bis hin zum brandneuen Pixel-Hardware-Portfolio. Google hat auch Updates für einige seiner Dienste veröffentlicht, darunter die "Find My Device"-App. Jetzt wurde bestätigt, dass das unerwünschte Tracking in den kommenden Monaten zusammen mit einem Software-Update eingeführt werden soll, das ebenfalls die Ortung von Offline-Geräten ermöglichen soll.

Google aktiviert die Unterstützung für das Offline-Tracking in der "Find My Device"-App.

Damit können Nutzer:innen ihr Telefon oder ihren Tracker auch dann orten, wenn es/er keine Ortungsfunktionen unterstützt.

Die Funktion wird zusammen mit dem unerwünschten Tracking durch ein Update im Sommer eingeführt.