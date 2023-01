Google Pixel 7 Pro mit o2-Boost-Tarif effektiv weniger als 8 Euro pro Monat

Habt Ihr das Google Pixel 7 Pro schon länger ins Auge gefasst, aber noch keinen passenden Deal gefunden, müsst Ihr nicht länger warten. Denn das Gerät ist recht selten im Angebot, während das Standardmodell häufiger mit günstigen Zuzahlungen oder Mobilfunktarifen lockt. Doch nun könnt Ihr Euch den Google-Boliden bei o2 mit einem spannenden Tarif und sehr geringer Zuzahlung sichern. Dabei unterscheiden sich die Kosten, je nach gewählter Laufzeit signifikant.

Wenn ein neues Smartphone erscheint, stellt sich natürlich die Frage, ob sich ein Upgrade lohnt. Während Google das wirklich gute Display des Pixel 6 Pro mit minimalen Verbesserungen seinen Platz auch im Google Pixel 7 Pro findet, dürfte vor allem das SoC den größten Unterschied der beiden Generationen darstellen. So nutzt das neuere Pixel-Smartphone einen Tensor-G2-Prozessor mit Verbesserungen in den Subsystemen und einer Optimierung der Machine-Learning-Funktion. Warum Camila das Smartphone als "das beste Pixel aller Zeiten" empfindet, erfahrt Ihr in Ihrem Test zum Google Pixel 7 Pro.

Darum lohnt sich der Google-Deal von o2!

Doch nicht nur das sehr gute Smartphone spricht für diesen Deal. Denn Ihr bekommt hier noch den o2 Free M Boost obendrauf. Dabei handelt es sich um einen 5G-fähigen Tarif im Netz der Teléfonica mit satten 40-GB-Datenvolumen. Dabei surft Ihr mit maximal 300 MBit/s, die sich perfekt eignen, um Blockbuster wie "The Last of Us" einfach auf dem Smartphone zu streamen. Dabei unterscheiden sich die Kosten anhand der gewählten Laufzeit. Wie das genau aussieht, könnt Ihr anhand der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Pixel-Übersicht Eigenschaft o2 Free M Boost (24 Monate) o2 Free M Boost (36 Monate) Datenvolumen 40 GB 40 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 36 Monate Monatliche Gebühr 39,99 Euro 29,99 Euro Einmalige Gerätekosten 25,00 Euro 1,00 Euro Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro Anschlusspreis entfällt entfällt Gesamtkosten 989,75 € 1.085,63 € Reguläre Gerätekosten 803,00 € 803,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 7,78 € ~ 7,85 € Zum Angebot Zum Angebot

Wie Ihr seht, unterscheiden sich die effektiven monatlichen Tarifkosten nur marginal. Laut einem Preisvergleich liegt Ihr aktuell am günstigsten mit 803 Euro für ein Neugerät, wodurch Ihr in beiden Fällen weniger als 8 Euro effektiv für einen 40-GB-Tarif im 5G-Netz der Teléfonica zahlt. Spannend wird es allerdings dann, wenn wir uns den regulären Preis des Tarifs anschauen. Denn hier zahlt Ihr ohne Smartphone bereits 34,99 Euro, wodurch Ihr gerade einmal 149,99 Euro mehr für das Pixel 7 Pro zahlt. Noch weniger zahlt Ihr natürlich, wenn Ihr anstelle der 24 Monate Euch für 36 Monate bindet.

Ihr seht also, dass es sich hierbei um einen wirklich spannenden Deal handelt, an dem es kaum etwas auszusetzen gibt. Gerade die geringen Effektivpreise machen den Deal erst so richtig spannend.

Was haltet Ihr von dem Deal? Interessiert Ihr Euch für Flaggschiffe wie das Google Pixel 7 Pro oder greift Ihr lieber zu der Standardvariante? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!