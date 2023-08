Google Pixel 8 Pro wird durch einen Trick günstiger!

Neben der Apple-iPhone-15-Serie stehen auch noch die neuesten Google-Pixel-Phones in Kürze zur Präsentation an. Exklusive Einsicht in Händlerdaten haben nun zur allgemeinen Überraschung nicht nur die Farben, sondern auch die verfügbaren Speicheroptionen des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro offenbart. Dabei scheint Mountain View, zugunsten eines günstigen Startpreises, auch kleine Speicher-Konfigurationen zu favorisieren.

Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro kommen im Oktober

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Google seine nächste Generation an Pixel-Phones im Oktober präsentieren wird. Also unmittelbar, nachdem Cupertino das Apple iPhone 15 und Konsorten am 12. September der Fangemeinde vorgestellt und im Handel verfügbar gemacht hat. Wenngleich das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro längst nicht die preislichen Regionen eines Apple iPhone erreichen wird, so soll letzten Gerüchten zufolge der Verkaufspreis deutlich ansteigen.

Sieht so das Google Pixel 8 Pro aus? Steve Hemmerstoffer sagt ja! / © OnLeaks

Dem hat aber der bekannte, als auch als sehr zuverlässig geltende Tippgeber Roland Quandt etwas entgegenzusetzen. Denn seiner Quelle zufolge wird Mountain View den Preis gewissermaßen "aufweichen", da der Einstiegspreis durch eine kleine Speicher-Konfiguration niedrig gehalten werden soll. Die Informationen stammen aus einer internen Händlerliste, die sich schon bei dem Google Pixel 7 (Test) und Google Pixel 7 Pro (Test) zu 100 Prozent als richtig erwiesen hat.

Zwar hat der Leaker keine Informationen zu den eigentlichen Preisen erhalten, sehr wohl zu den Speicheroptionen und den Farben. So wird das Google Pixel 8 mit 128 und 256 GB internen Programmspeicher erscheinen. Das Google Pixel 8 Pro hingegen wird ebenfalls bereits mit 128 GB internen Flash-Speicher erscheinen. Nach oben hin wird das Top-Modell mit 512 GB verfügbar sein. Hinsichtlich des Faktes, dass Google keine optionale Speichererweiterung via microSD-Karte aus Geschwindigkeitsgründen unterstützt und Apple vermutlich beim Flaggschiff sogar 2 TB bieten will, immer noch recht klein, oder?

Diese Farben sollen 2023/2024 den Pixel-Trend setzen

Hinsichtlich der verfügbaren Farben, offenbart die Einsicht der Händlerunterlagen für das Google Pixel 8 die Farben "Licorice", "Peony" und "Haze". Das Google Pixel 8 Pro hingegen wird wohl in den Farben "Licorice", "Porcelain" und "Sky" im Oktober dieses Jahres erscheinen. Wer mit den Bezeichnungen nicht wirklich etwas anfangen kann, so können wir vielleicht mit der Übersetzung Lakritze (Schwarz), Pfingstrose (Rosa), Haze-Blüte (Hellgrün), Porzellan (Weiß) und dem Himmel (Hellblau) weiterhelfen.

Wer von Euch ist denn inzwischen ein echter Google-Pixel-Fan geworden? Schreibt uns gern in die Kommentare, ob Ihr Eure Entscheidung schon bereut habt oder nach wie vor von der Kraft aus Mountain View überzeugt seid.