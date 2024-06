Gemini Nano: KI für Pixel 8 und Pixel 8a

Die vielleicht wichtigste Neuerung ist die Einführung von Gemini Nano für das Pixel 8 (Test) und das Pixel 8a (Test). Das KI-Modell von Google befindet sich noch in der Beta-Phase und kann nur durch die Aktivierung des Entwicklermodus in den Einstellungen dieser Geräte genutzt werden.

Ursprünglich hieß es, dass das KI-Modell exklusiv für das Pixel 8 Pro (Test) zur Verfügung stehen würde, bis Google seinen Plan zurückzog und stattdessen versprach, es auf andere Tensor-G3-betriebene Geräte zu bringen. Das KI-Modell soll geräteinterne Prozesse wie Zusammenfassungen für den Recorder und smarte Antworten in Gboard ermöglichen, während es den gleichnamigen Chatbot antreibt.

Projiziert den Bildschirm Eures Pixel 8 über USB-C auf größere Displays

Google gibt der Pixel-8-Serie die Möglichkeit, sich über USB-C mit externen Monitoren zu verbinden. Es ist eine lang ersehnte Funktion, zusätzlich zum drahtlosen Casting auch die Bildschirmausgabe mit Fernsehern und Monitoren über eine kabelgebundene Verbindung unterstützen zu können – und mit diesem Update ist es endlich so weit. Wie üblich braucht Ihr ein kompatibles Kabel und einen kompatiblen Monitor, um die Funktion zu nutzen.

Das Google Pixel Feature Drop vom Juni fügt den Pixel-Smartphones Unterstützung für externe Monitore über USB-C, Lens Switcher und die Lookup-Funktion hinzu. / © Google

Offline "Find My Device"-Ortung

Bereits auf der letztjährigen I/O hat Google angekündigt, dass es die Offline-Suche oder -Tracking auf Android-Geräte bringen wird. Jetzt bestätigt das neueste Pixel-Feature, dass neben Pixel 8 und 8 Pro auch das Pixel 8a von der Offline-Ortung profitiert. Das ist keine Überraschung, denn es läuft auf demselben Tensor G3 wie die beiden Flaggschiff-Modelle.

Laut Google können das "Find My Device"-Netzwerk und die App ein Pixel-Handy bis zu 23 Stunden orten, nachdem es ausgeschaltet wurde oder der Akku leer war.

Eine bessere Kamera-App

Auch die Pixel-Kamera-App wird um zwei Verbesserungen erweitert. Die erste ist die Unterstützung des HDR+-Aufnahmemodus für den besten Moment, der bisher nur im Standard-Fotomodus möglich war. Dieser ist für das Pixel 6 und neuere Modelle, das Pixel Fold (Test) und das Pixel Tablet (Test) verfügbar.

Die zweite Neuerung ist der neu gestaltete Cam-Switcher in der App, der jetzt direkt beim Fotografieren den Wechsel zwischen Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv ermöglicht. Von dieser Änderung profitieren das Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro und das Pixel Fold, die mit einem Teleobjektiv ausgestattet sind.

Weitere Funktionen im Pixel Feature Drop: Lookup und Smart-Home-Widgets

Googles Pixel Fold und Pixel 6 und neuere Modelle erhalten außerdem eine neue Lookup-Funktion in der Telefon-App. Ihr könnt auf eine unbekannte Nummer aus Euren letzten Anrufprotokollen tippen und dann Lookup auswählen, um die Nummer in umgekehrter Richtung zu suchen und so möglicherweise den Anrufer zu identifizieren.

Die restlichen Funktionen des Pixel Feature Drops wurden bereits letzten Monat vorgestellt. Dazu gehören die Google-Home-Favoriten-Widgets, die Ihr auf Eurem Pixel-Smartphone- oder Pixel-Watch-Homescreen hinzufügen könnt, um schneller auf Eure Smart-Home-Geräte und Steuerungen zuzugreifen.

Der Android Feature Drop vom Mai brachte Smart-Home-Widgets für Wear OS und PayPal-Unterstützung in der Wallet-App. / © Google

Außerdem kommt PayPal in die Google-Wallet-App und ist kompatibel mit Pixel Watch und Wear-OS-3-betriebenen Smartwatches und neueren Modellen. Zurzeit ist sie in Deutschland und den USA verfügbar.

Welche neuen Funktionen gefallen Euch am besten? Und habt Ihr das Update schon erhalten? Teilt es uns im Kommentarbereich mit.