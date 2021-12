Gratis statt 4,19 €: Diese iOS-App ist so absurd wie genial!

Habt Ihr Probleme beim Einschlafen und liebt absurde Apps für iOS? Dann seid Ihr die perfekte Zielgruppe für meinen neusten Gratis-Download-Tipp. Denn die App "Fan Noise" simuliert die Geräusche verschiedener Ventilatoren. Was erst einmal völlig bescheuert klingt, hat einen ziemlich sinnvollen Zweck.

App "Fan Noise" für iOS aktuell gratis

Kostet sonst 4,19 € und ist mit 4,5 Sternen bewertet

App simuliert die Geräusche von Ventilatoren – ist also eine spaßige White-Noise-App

Nur auf Englisch verfügbar

Einmal in der Woche geben wir uns bei NextPit den Staffelstab in die Hand und suchen nach einer kostenlosen App im Google Play Store oder im AppStore von Apple. Dabei ist es immer interessant zu sehen, wo die Präferenzen der NextPit-Redakteure hingehen. Ich oute mich heute als Fan von absurden Ideen in App-Stores. Und stelle Euch dabei die App "Fan Noise" vor.

Im Grunde genommen ist "Fan Noise" eine App, die weißes Rauschen erzeugt. Vielen Menschen hilft dieses gleichbleibende Rauschen beim Einschlafen – egal, ob in zu ruhigen oder zu lauten Umgebungen. Die Entwickler von "Fan Noise" fanden das aber wohl zu langweilig. Und bieten stattdessen zahlreiche Ventilatoren mit unterschiedlichem Rauschen an.

Lohnt sich der Download von "Fan Noise"?

Ein ehemaliger Arbeitskollege schwärmte immer von weißem Rauschen beim Einschlafen. Ich persönlich habe eher wenig Einschlafprobleme, habe White-Noise-Apps aber damals zum Lernen in der Uni genutzt. Dass die Apps vielen Menschen helfen, darüber habe ich schon oft gelesen. Und somit wird die absurde App zu einer echt coolen Sache. Denn in der Bedienung macht "Fan Noise" deutlich mehr Spaß als viele Alternativen.

Das Design der App ist aufgeräumt und simpel! / © NextPit

Unten auf dem iPad oder iPhone seht Ihr eine Reihe an Ventilatoren. Darüber könnt Ihr die Geschwindigkeit einstellen und natürlich die Lautstärke regulieren. Hinzu kommt ein Timer, sodass Euer iOS-Device nicht die ganze Nacht rattert und das war's auch schon. Clever ist dabei, dass Ihr das Rauschen über die Wahl der Geschwindigkeit und die Wahl verschiedener "Fans" sehr genau einstellen könnt. So sollte für jeden etwas dabei sein.

Einzig allein ein Widget vermisse ich bei "Fan Noise". Dafür zeigt mein iPad die Wiedergabe wie eine normale Musikwiedergabe an. Das ist praktisch, wenn Ihr die Lautstärke per Apple Watch oder ähnlichem Steuern wollt.

Ist der Download von "Fan Noise" sicher?

Der Entwickler von "Fan Noise" gibt keine Angaben zum Datenschutz im AppStore an. Dafür gibt es einen Link auf die Datenschutzseite und hier gibt es neben Log-Daten und Cookies nichts Ungewöhnliches zu vermelden. Einen Account braucht Ihr auch nicht zu erstellen und nach Berechtigungen fragt die App nicht.

Somit gibt es nichts zu Befürchten, wenn Ihr die App herunterladet. Was haltet Ihr von der App? Teilt es mir in den Kommentaren mit!