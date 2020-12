Handyporto: So versendet Ihr Weihnachtspost mit mobiler Briefmarke

Ja, es ist schon Dezember! Wer hätte gedacht, dass das Weihnachtsfest schon wieder so früh auf der Matte steht. Viele Menschen versenden im Dezember liebevolle Briefe und Weihnachtsgrüße per Post. Wusstest Ihr, dass Ihr Euch den ungemütlichen Gang zu einer Postfiliale und das Anlecken von Briefmarken sparen könnt? So funktioniert die mobile Briefmarke fürs Handyporto per Smartphone.

Seit Ende 2020 hat die Deutsche Post das digitale Handyporto in die "Mobile Briefmarke" umgemünzt. Das Prinzip bleibt jedoch gleich: Per Smartphone wird das Briefporto bezahlt. Doch was sich erfreulicherweise geändert hat, sind die zusätzlichen Kosten wie Mobilfunkgebühren oder Handling-Kosten. Mit der App "Mobile Briefmarke" der Deutschen Post fallen also tatsächlich nur die Kosten für das Briefporto an.

Die Deutsche Post will die mobile Briefmarke als App noch im Dezember veröffentlichen, bis dahin ist das Handyporto in der offiziellen Post-App zum Ausdrucken oder als SMS-Code erhältlich. Und das geht so:

Post-App im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen App öffnen und unten zu "Porto" navigieren "Postkarten und Briefe" auswählen Zwischen Porto für Postkarte oder Briefe entscheiden (20 Gramm oder bis 50 Gramm) Unten "Selber ausdrucken" oder "Als Code per SMS + 0,39 Euro" wählen Briefmarke in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen * Briefmarke ausdrucken oder den SMS-Code auf den Brief schreiben

* An dieser Stelle werden Nutzer der App gebeten, sich einen "Portokasse"-Account bei der deutschen Post anzulegen. Der Vorgang kann innerhalb der App durchgeführt werden und Ihr könnt Euch auch entscheiden, ob Ihr persönliche Daten angeben wollt, oder nicht. Der Haken hierzu lässt sich abwählen, nicht vergessen!

Briefmarke selbst ausdrucken oder per SMS anfordern

Danach müsst Ihr mindestens zehn Euro Guthaben in Eure "Portokasse" aufladen, das geht per PayPal oder Online-Überweisung. Bei ersterer Zahlungsmethode könnt Ihr sofort loslegen und Briefmarken mit dem Smartphone kaufen. Die Überweisung dauert etwas länger und solltet Ihr nicht auswählen, wenn Ihr schnell Briefe oder Postkarten wegschicken wollt.

Sobald das Guthaben in der App gutgeschrieben ist, könnt Ihr Euren Warenkorb bezahlen und die Briefmarke ausdrucken oder per SMS mit Zusatzkosten von knapp 40 Cent anfordern. Wie bereits erwähnt, wird die Deutsche Post laut eigenen Angaben noch im Dezember das Handyporto durch die "Mobile Briefmarke" ablösen. Hier sollen dann gar keine Zusatzkosten anfallen und die Briefmarke wird einfach als #Porto per Hand auf den Brief geschrieben. Wir werden diese Anleitung entsprechend aktualisieren, sobald die neue App der Deutschen Post für elektronische Briefmarken verfügbar ist.

