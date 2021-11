Handyvertrag für kurze Zeit günstiger: 8 GB für 8,99 €, monatlich kündbar

SIMon mobile sitzt unterm Vodafone-Dach – Ihr seid mit dem Billiganbieter also im Vodafone-Netz unterwegs. Die Marke mit dem frechen Waschbären richtet sich an junges, weniger zahlungskräftiges Volk und Ihr profitiert auch von den flexiblen Angeboten: Im Tarif SIMon flex könnt Ihr nämlich monatlich kündigen.

SIMon mobile flex Allnet Flat mit 8 GB im Tarif-Check

Damit Ihr 8 GB pro Monat verballern könnt im Rahmen der Allnet-Flat von SIMon mobile, wird im Normalfall eine Grundgebühr von 14,99 Euro fällig. Ab hier wird es etwas tricky! Wenn Ihr nämlich zu SIMon wechselt, ist es entscheidend, wo Ihr herkommt.

Wechselt Ihr nämlich im Normalfall von Congstar, Fraenk, Mobilcom-Debitel, o2, otelo, Tchibo Mobil, Telekom, oder Vodafone, zahlt Ihr besagte 14,99 Euro monatlich, wenn Ihr Eure Nummer mitnehmt. Legt Ihr stattdessen mit komplett neuer Nummer los, seid Ihr schon mit 11,99 Euro dabei.

Noch einmal günstiger – und da wird es spannend – wird es, wenn Ihr Eure Handynummer von einem ganz bestimmten Anbieter mitnehmt. Es gibt da einen Haufen Tarife, die Ihr allesamt sehen könnt, wenn Ihr auf der Seite vorbeischaut und im Suchfenster Euren aktuellen Tarif eingebt. Findet sich Euer Tarif dort, werden monatlich lediglich 8,99 Euro fällig für die Allnet Flat mit 8 GB Datenvolumen und das ohne Anschlusspreis!

Simon heißt das Maskottchen der Vodafone-Tochter. SIM, SIMon – habt Ihr's?/ © SIMon mobile

Aktuell sind einige der Anbieter, bei denen die Mitnahme Eurer Rufnummer zu einem Preis von 14,99 Euro monatlich führen, Teil einer Rabattaktion. Nutzt Ihr also aktuell entweder Bunte Mobil, Chip Mobile, Super Illu Mobil, Tarifhaus oder TV Spielfilme talk & surft jeweils im O2-Tarif, werden für Euch lediglich 8,99 Euro monatlich fällig.

Und noch besser: Auch Kund:innen von O2 Germany und Tchibo mobil sind nun Teil dieser Aktion, profitieren also ebenfalls vom monatlich kündbaren 8,99-Euro-Deal. Die Aktion läuft seit Anfang November und geht noch bis zum 23. November. Übrigens schaut Ihr komplett in die Röhre, wenn Ihr von BILDmobil oder Pure Mobile wechseln wollt: Von diesen beiden Anbietern ist überhaupt keine Portierung möglich. Wir zeigen Euch nochmal alle relevanten Daten im Überblick:

Alle Details im Überblick Tarif SIMon mobile flex Monatspreis 8,99 Euro Anschlussgebühr 0 Euro Datenvolumen pro Monat 8 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit 1 Monat beteiligte Tarife für die Rufnummernmitnahme o2 Germany

Tchibo mobil

Bunte Mobil

Chip Mobile

Super Illu Mobil

Tarifhaus

TV Spielfilme talk & surf Zum Angebot

Ein paar Infos wollen wir Euch abschließend noch an die Hand geben, bevor Ihr Euch dann auf den SIMon-mobile-flex-Tarif stürzt: EU-Roaming ist im Tarif auch inklusive, 5G hingegen nicht. Neben den 50 Mbit/s beim Download bietet SIMon Euch bis zu 25 Mbit/s im Rahmen der 8 GB Datenvolumen. Habt Ihr die verbraucht, wird gedrosselt auf gruselige 32 kbit/s. Wer mag, kann eine 1-Tages-Flat oder jeweils 1 GB für recht happige 4,99 Euro buchen.

Wer eine Prepaid-Karte nutzt, kann sofort wechseln. Ihr könnt auf Wunsch aber auch erst dann loslegen, wenn Euer aktueller Vertrag ausläuft. Zudem könnt Ihr bis zu drei Monate Vertragspause einlegen. Habt Ihr jetzt alles an Infos? Dann sagt uns, was Ihr von dem Deal haltet – und lasst uns wissen, was Ihr generell von den ganzen "neuen" Marken wie SIMon oder Fraenk haltet, die mit günstigen Preisen und viel Flexibilität locken.