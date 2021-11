Honor 50 im Test: Smartphoenix aus der Asche

Aus dem noch immer lodernden Embargo steigt es hervor: Das Honor 50 kommt wieder mit Google-Diensten und wird so zum Smartphoenix aus der Asche. Denn der Support für all Eure Lieblings-Apps tut dem Smartphone gut. Hardwaretechnisch macht Honor da weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Mehr lest Ihr natürlich in meinem vollständigen Testbericht für NextPit!